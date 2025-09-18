רוצים לשפר את חיי המין? הפכו אותם לצפויים

אודות הפרויקט בפרויקט המיוחד שאנחנו מגישים לכם לשנה החדשה איגדנו מחקרים מהעולם שמציעים תובנות לחיים טובים יותר, כאלה שאפשר ליישם בקלות יחסית ויכולים להשפיע על הבריאות והרווחה. זאת מתוך האמונה שגם התערבויות קטנות, יומיומיות, יכולות לעשות שינוי גדול באורח החיים. ובימים אלה, שבהם קשה לחלום רחוק, צריך אולי להתחיל בקטן, צעד צעד. האם הם יכולים באמת לעשות את ההבדל? לגמרי כן, ויש לכך הוכחות מדעיות. אז מה יש בפרויקט? ממצאים מפתיעים על תזונה, עור ואריכות ימים, פיצ'רים לשליטה בדיכאון וחרדה, גילויים על כסף ואושר וגם טיפים לשדרוג חיי המין. תבחרו לכם מה ליישם, לפחות עד ראש השנה הבא.

זוגות רבים מתגעגעים לימים של תחילת הזוגיות: הסקס הסוער, התדירות הגבוהה, הרגעים שבהם לא יכלו להוריד את הידיים זה מזה. יכול להיות שזה נגמר? יכול להיות שבשלב מסוים עלינו להתיישר עם המציאות ולקבל את זה שחיי המין שלנו משתנים ואולי דווקא זו הדרך אל האושר.

● פרויקט מיוחד | לחיות טוב יותר, גרסת המדע: המחקרים שיסדרו לכם את החיים

מודל שפיתחו החוקרים מץ ומקארתי בשם "מיניות טובה־דיה" מעודד זוגות ליצור יחד ציפיות חיוביות וריאליות לגבי חיי המין שלהם, כאלה שמותאמות למציאות המשותפת. במקום להתכחש ללחץ ולסטרס המאפיינים את חיינו, להכיר בהם וליצור שגרת סקס שמותאמת ללו"ז.

על המחקר החוקרים: קובאצ'ביץ', טו, רוזן ואחרים

כתב העת: The Journal of Sex Research

מתי פורסם: 2024

השיטה: מחקר רוחב עם 303 משתתפים ומחקר יומי עם 121 זוגות

התובנה: במחקר היומי לא נמצא קשר מובהק בין סקס ספונטני לבין שביעות הרצון המינית של המשתתפים

נשמע רע? "אנחנו יודעים שרבים מהיתרונות של חיי מין בריאים - סיפוק אישי גבוה יותר, שביעות רצון גדולה יותר מהזוגיות ותחושת משמעות - מתחילים דווקא כשזוגות מקיימים יחסי מין פעם בשבוע", אמרה לאחרונה לרשת CNN אווה דילון, מטפלת מינית מניו יורק. הטענה היא כי דווקא סקס צפוי יכול להיות הסקס הטוב ביותר. אתם נינוחים יותר, רגועים ויכולים ליהנות מהחוויה.

"סקס טוב דיו מתואר בטעות כפשרה או כסקס בינוני", הוסיף ד"ר ג'סטין להמילר, עמית מחקר בכיר במכון קינסי באוניברסיטת אינדיאנה. "אבל סקס טוב דיו הוא מהנה ומספק, רק בלי הציפייה שהוא יהיה מושלם בכל פעם - כי נדיר שסקס יהיה מושלם. זו דרך לגשת לסקס עם ציפיות ריאליסטיות".

עוד בסדרהלכל הכתבות להפיג את החרדה באמצעות משקפי VR

כסף לא קונה אושר? דווקא כן, כשמוציאים אותו על אחרים

לא רק בשביל העור: האם קרם הגנה יכול להאריך חיים?

האביזר שיזהה אצלכם דיכאון וגם יעזור לצאת מזה

רק 15 דקות: תרגול הורדת המתח שתוכלו ליישם בקלות

מה קרה למשפחה שנמנעה מאוכל אולטרה-מעובד למשך חודש? הצג עוד לכל הכתבות

אחת הדרכים לעצב ציפיות שייטיבו את חיי המין שלכם היא פשוט להוסיף את את הסקס ליומן. דילון מעודדת את הזוגות שאיתם היא עובדת לקבוע מינימום של סקס שבועי, ובמצב אידיאלי - פעמיים בשבוע.

"בדיוק כמו שאנחנו מתכננים זמן למה שהכי חשוב לנו, תעדוף של אינטימיות ביומן עוזר למנוע מצב שבו היא תידרדר לתחתית שורת המשימת שלנו. נוסף על כך, הציפייה כשלעצמה יכולה להיות מרגשת", אמרה ל־CNN ד"ר רייצ'ל נידל, מנהלת שותפה של Modern Sex Therapy Institutes בפלורידה.

מיתוס המין הספונטני

החוקרים דיון ושאטלוורת' דיברו על "מיתוס הספונטניות המינית", מעין תסריט בדיוני שלפיו מין הוא תולדה של תשוקה, עוררות מינית לא מודעת ודחפים, ולא תוצר של תקשורת. לטענתם, המיתוס הזה מייצר ציפיות לא מציאותיות ועלול לפגוע ביכולתם של אנשים ליהנות מקשרים מספקים.

במחקר שנערך ב־2024 ופורסם בכתב העת The Journal of Sex Research ביקשו החוקרים לבדוק את האמונה הזאת כי סקס ספונטני הוא המספק ביותר. הם זימנו 303 משתתפים למחקר רוחב, ואלה מילאו שאלונים המודדים את האמונות שלהם לגבי סקס ספונטני ומסודר וגם את רמות שביעות הרצון המינית שלהם.

במחקר יומי נוסף עקבו אחר 121 זוגות ששיתפו בחוויותיהם המיניות במשך 21 יום, כשהם מדווחים אם המין היה ספונטני או מתוכנן. לאחר מכן בדקו בניתוח סטטיסטי את הקשר בין האמונות לגבי מין ספונטני או מתוכנן ושביעת הרצון המינית.

במחקר הרוחב נמצא שאנשים נוטים להחזיק באמונה שסקס ספונטני מספק יותר מאשר סקס מתוכנן. במחקר היומי לא נמצא קשר מובהק בין סקס ספונטני לבין שביעות הרצון המינית של המשתתפים. בנוסף נמצא קשר בין האמונות בהן מחזיקים אנשים לגבי סקס מתוכנן, או ספונטני למידת שביעות הרצון שלהם מאותו סוג סקס.

מחקרים מעידים שחלק ניכר מאוד משביעות הרצון שלנו מחיי המין קשור בציפיות. מחקר מ־2021, שפורסם ב־The Journal of Sex Research, תיעד את הציפיות לאורגזמה, לעונג מיני שאינו אורגזמי ולקרבה רגשית במהלך יחסי מין, ולאחר מכן בחן את התפקיד של כל אלה ביצירת תשוקה. המחקר מצא כי ציפייה לקרבה רגשית עם בן הזוג מחזקת את התשוקה המינית שלנו. לעומת זאת, אם הציפיות הן בעיקר לאורגזמה התשוקה המינית לפרטנר פוחתת.

"מעשים קטנים של חיבה, כמו להחזיק ידיים, לשתף זה את זה ברגשות או סתם לצחוק, מגבירים את החיבור הכללי שמזין את התשוקה המינית", הוסיפה נידל.

אחד הדברים שמטפלי מיניות קוראים לנו להשתחרר מהם הוא ציפיות מעוותות שמגיעות מעולם הפורנו ומחיפוש בלתי נלאה אחר סקס מושלם. "אנשים מחפשים סקס נפלא, במקום ליהנות מהסקס שמול העיניים שלהם כרגע", אומרת המטפלת המינית רבקה סוקול. "אנחנו צריכים להתנתק ממה שלמדנו מהסרטים ומהפורנו, ופשוט לחבק את איך שבאמת נראה סקס אמיתי".