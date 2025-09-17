לצד התמרון: הדרכים של צה"ל להימנע מפגיעה בחיי החטופים

עדכונים שוטפים

02:44 - משרד החוץ הקנדי: המבצע החדש של ישראל בעיר עזה הוא "נוראי"

02:00 - לא תצטרף לסחף: ביפן מדווחים כי המדינה לא תצטרף לרשימת המדינות שיכירו במדינה פלסטינית במהלך עצרת האו"ם

00:04 - ישראל העבירה לסוריה הצעה להסכם ביטחוני חדש בגבול

ההצעה כללה מפה שפירטה את סידורי ביטחון ופירוז האזור שמדרום מערב לדמשק ועד לגבול. ישראל הציעה מתווה שבנוי על אותם עקרונות של הסכם השלום בין ישראל למצרים, אחד העקרונות המרכזיים בהצעה הישראלית הוא שימור מסדרון אווירי לאיראן דרך סוריה. לכתבה המלאה

00:01 - התמרון הקרקעי בעזה - כך צה"ל ינסה להימנע מפגיעה בחטופים

על רקע הפיצוצים הכבדים שנשמעו בעוטף בימים האחרונים והדאגה לחיי החטופים, בחודשים האחרונים לפני כניסת הכוחות למרכז העיר, סימנו באגף המודיעין טריטוריות בתוך שטח העיר שבהן יש סבירות גבוהה להחזקה של חטופים.

האזורים הללו נקראים מרחבי ירי בתיאום. באזורים האלה קיבלו הכוחות הנחיה לפעול בזהירות ובתיאום קפדני. אם הכוחות מזהים באותם האזורים מחבל חמוש יתבצע תהליך שונה על מנת לפגוע בו. בנוסף, ישולבו טכניקות שונות של לחימה במטרה להימנע מפגיעה בחטופים.

כיבוש העיר עזה - כך זה יתבצע

- הבוקר החלה כניסת הכוחות למרכז העיר עזה במטרה לכבוש אותה.

- בעיר יש שתי אוגדות שמתחילות את התנועה פנימה, מתוך השכונות שעוטפות את העיר עזה - שיח' רדואן, זייתון וכפר ג'באליה - בהמשך תצטרף אוגדה נוספת.

- צה"ל יבצע הידוק של טבעת חנק על העיר ובמקביל תימשך ההוצאה של התושבים לעבר האזור ההומניטרי.

- הצבא כבר אוחז ב-40% מהעיר עזה ועד כה לא התקיים מגע עם מחבלים באזור, אבל לפי ההערכות זה יקרה בהמשך.

- המחבלים נמצאים במנהרות מתחת לעזה ועל פי ההערכה בצה"ל, בין 2,000 ל-2,500 מחבלים נשארו בתוך העיר.

- המבצע יתבצע באופן מדורג וכעת צה"ל נמצא בשלב הראשון שלו.

- בהמשך צפויה התגברות של התקיפות כחלק מהכנת השטח להתקדמות עמוקה יותר פנימה.

המבצע צפוי להימשך בין כמה שבועות לחודשים. לכתבה המלאה

22:18 - "עלול לגרום לנזק למדינת ישראל": 260 עובדי שב"כ לשעבר נגד מינוי דוד זיני

במכתב ששלחו לוועדת גרוניס, הביעו עובדים ומנהלים לשעבר בארגון חשש מהמינוי המסתמן. בפנייה המשותפת הזו צוינו התבטאויותיו של זיני נגד מערכת המשפט, הסכמתו לקבל את המינוי תוך עקיפת הרמטכ"ל - וקשריו האישיים עם רה"מ נתניהו. "כל אחד ואחד משלושת העניינים הללו, ככל שיתברר כמבוסס, הוא סיבה לפסול את מועמדותו של זיני לתפקיד", טענו. לכתבה המלאה

21:20 - גורמים מדיניים: הסיכוי לעסקה בזמן הקרוב - אפסי

על רקע המבצע לכיבוש העיר עזה, בישראל מעריכים כי לא יותנעו מגעים מחודשים למו"מ בימים הקרובים. מזכיר המדינה האמריקני לבכירים ישראלים: קטאר במשבר אמון, אבל תמשיך לתווך. בכירים בצוות המו"מ: השיח הישראלי והשיח של חמאס לא קרובים להיפגש. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12