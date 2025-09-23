זוהרן ממדני עורר פחד בקהילת הנדל"ן לאחר שניצח בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית לראשות עיריית ניו יורק. כעת, פחות משלושה חודשים לאחר מכן, עוד ועוד בעלי נכסים משלימים עם האפשרות שממדני ינצח בבחירות הכלליות בנובמבר - ומחפשים דרך לעבוד עם המועמד הסוציאל־דמוקרטי, במקום להילחם בו.

יש מנהלים בענף הנדל"ן שמקדמים פשרות מדיניות בתוכנית הדיור שלו, או מנסים להרוויח מתחומים שיש עליהם הסכמה, כמו האצת תהליכי אישור בנייה ורפורמה במערכת מסי הנכסים של העיר. אחרים נפגשו עם ממדני ישירות ומנסים לבסס קשרים עם המעגל הפנימי שלו.

פער דו־ספרתי בסקרים

"נכון לעכשיו, אנחנו פועלים מתוך הנחה שהוא מנצח", אמר קני בורגוס, ראש איגוד הדירות של ניו יורק - אחד מאיגודי בעלי הבתים המרכזיים בעיר. "אנחנו פועלים בהתאם, כלומר מדברים עם הצוות שלו, מדברים איתו ישירות".

נציגיו של ממדני לא הגיבו לבקשות לתגובה.

ההתרככות מצד חלק מאנשי תחום הנדל"ן משקפת מציאות פוליטית. סקרים הראו שלממדני יש יתרון דו־ספרתי על פני מושל ניו יורק לשעבר, אנדרו קואומו, שמתמודד כיום כמועמד עצמאי לראשות העיר. ראש העיר המכהן, אריק אדמס, מדורג אף נמוך יותר בסקרים.

אדמס קיבל הצעות למשרות במגזר הפרטי או בממשל טראמפ בתמורה לוויתור על המרוץ לכהונה שנייה, אך לאחרונה אמר כי הוא מתעקש שיישאר במרוץ, למרות לחץ הולך וגובר לפרישתו, כולל מצד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

בעוד שפרישה של אדמס עלולה לערבב את הקלפים במרוץ, מנהלים רבים בתעשיית הנדל"ן כבר מתחילים לגדר סיכונים. בורגוס נפגש עם ממדני לאחר הפריימריז ואמר שמצא עמו מכנה משותף בנוגע להבטחתו לרפורמה במערכת מסי הנכסים של ניו יורק.

בעלי בתים ששווי הנכסים שלהם זינק משלמים שיעור מס נמוך יותר ביחס לשווי הכולל של הנכס, לעומת בעלי בנייני דירות גדולים. ממדני דיבר על שינוי מצב זה, כך שבעלי דירות יוקרה וקואופרטיבים יישאו בנטל מס גבוה יותר. שינוי כזה עשוי להקל על בעלי בנייני דירות.

אלישיה גלן, ששימשה כראש תחום הדיור של ראש העיר לשעבר ביל דה בלאזיו וכיום עומדת בראש חברת הפיתוח וההשקעות MSquared, ארגנה בחודש יולי ארוחת ערב שבה השתתפו מנהיגים אזרחיים ואנשי תעשיית הדיור. הם דנו בדרכים לשיתוף פעולה עם ממשל פוטנציאלי בהנהגת ממדני, כך לדברי אחד המשתתפים באירוע.

עוד נמסר כי גלן מכינה לממדני הצעות מדיניות בתחום הדיור, כולל דרכים ליישום הקפאת שכר דירה בלי לפגוע בשוק או להחמיר את ההידרדרות של שוק הדיור.

גלן אינה היחידה. ריק גרופר, שותף מייסד של חברת הפיתוח לדיור בר השגה Camber Property Group, אמר כי הוא עובד על מסמך המלצות לשיתוף עם מטה ממדני. המסמך כולל הצעה לתוכנית הפחתת מס לעידוד בעלי נכסים מפוקחים להפוך דירות ריקות לדיור בר השגה. "מאז הפריימריז, ראינו את מר ממדני מרכך חלק מהשקפותיו בנוגע לתרומה האפשרית של המגזר הפרטי", אמר גרופר.

מאמצי ההידברות של קהילת הנדל"ן אינם קלים. הסעיף המרכזי של המועמד בן ה־33 בתחום הדיור הוא הקפאת שכר דירה על כמיליון דירות מפוקחות בעיר - ובעלי הנכסים טוענים כי זה יפגע בפלח שוק שכבר נמצא בקשיים. הוא גם הבטיח להעלות מסים לתושבי העיר העשירים ביותר, וחלק מאנשי עולם הנדל"ן נשארים עיקשים בסירובם לעבוד איתו.

"כולנו מאמינים שהמדיניות שלו תהפוך את ניו יורק לפחות נגישה ופחות ראויה למגורים", אמר ג'ייסון הייבר, מתווך נדל"ן ומייסד שותף של איגוד הנדל"ן האמריקאי.

ארוחת בוקר בסיגראם

כ־120 בכירים מעולם הנדל"ן ובכירים מענפים נוספים השתתפו לאחרונה בארוחת בוקר בת שעה עם קואומו בבניין סיגראם שבמרכז מנהטן, לדון באסטרטגיה של המושל לשעבר להבסת ממדני, לפי אחד הנוכחים בארוחה. הפגישה אורגנה בסיוע מנכ"ל חברת Related ג'ף בלאו, הבעלים המשותף של בניין סיגראם אבי רוזן, המיליארדרים גרג היימוביץ ולורי טיש, ואחרים.

ובכל זאת, ישנם גורמים בענף שמתמקדים כעת בחלקים מתוכניתו של ממדני שהם דווקא תומכים בהם, כמו הקלת תהליכי הבנייה. ג'ארד דלה ואלה, מנכ"ל חברת הייזום והתכנון Alloy Development, שיושבת בברוקלין, אמר כי הוא מעודד מהתוכנית של ממדני לזרז היתרי בנייה.

בחודש יולי ארגנה קתרין וויילד, דמות בעלת השפעה שעומדת בראש ארגון "פרטנרשיפ פור ניו יורק", פגישה בין ממדני לבין אנשי עסקים, בהם גם כמה בכירים מעולם הנדל"ן.

בפגישה זו אמר ממדני כי יפעל בנחישות לשנות את מסי הנכסים בעיר כדי להקל על הלחץ שייגרם אם בעלי נכסים לא יורשו להעלות את שכר הדירה בדירות המפוקחות שלהם. כמה מאנשי הנדל"ן שיצאו מהפגישה הביעו הקלה מסוימת. "זו הייתה הפעם הראשונה ששמענו אותו מדבר על משהו אחר מעבר לקיצוץ תיאורטי ברווחי יזמים ומשקיעים", אמרה וויילד.

אולם גם כאשר יזמי נדל"ן מושיטים יד לפיוס, ישנם כאלה שעדיין מייחלים למרוץ דו־ראשי בין ממדני לבין קואומו - מרוץ שלפי סקרים מסוימים, קואומו עשוי לנצח בו.

"אם אדמס היה פורש, היית רואה היפוך כמעט מיידי בגישת האנשים", אמר הייבר.