המדינה המפתיעה שמתנגדת להדחת ישראל מהאירוויזיון

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● "סוף סוף הוא מודה": איך הגיבו בטורקיה לנאום "ספרטה" של נתניהו?

● מסלול הנשק של החות'ים נחשף והסנקציות עולות מדרגה

"המכה חסרת התקדים של ישראל בדוחא, בתמיכת ארה"ב, מגבירה את החשש שטורקיה תהיה הבאה על הכוונת", פורסם בניו ערב. "בהתחשב בנכונות של ישראל לתקוף את חמאס בקטאר, ניתן להעלות על הדעת שישראל תחזור על אותו מהלך חסר תקדים במכה נוספת ואף משמעותית יותר נגד אנשי חמאס בטורקיה, שגם היא בעלת ברית של ארה"ב וחברת נאט"ו", נכתב.

למרות שטורקיה חברת נאט"ו, אנליסטים לא פוסלים את האפשרות שישראל תתקוף אותה. "ארדואן ממשיך להעניק לחמאס תמיכה קולנית וחומרית, כאשר לארגון יש משרדים והוא מורשה לגייס כספים בטורקיה", נכתב.

פרדי ח'וארי, אנליסט ביטחון עולמי בחברת המודיעין לסיכונים RANE, אמר לניו ערב כי "הנהגת ישראל הנוכחית אימצה עמדה שלפיה היא נכונה יותר ויותר 'לרדוף אחר מבצעים עתירי סיכון' נגד מנהיגי חמאס ברחבי האזור". ח'וארי ציין כי "אם המודיעין הישראלי יזהה מטרות ברות-השגה בטורקיה, ייתכן בהחלט שישקול מבצע - חרף הסיכונים הפוליטיים והביטחוניים המשמעותיים הכרוכים בכך". ח'וארי הבהיר כי בניגוד לפעולה בקטאר, "כל פעולה ישראלית על אדמת טורקיה תיטול ככל הנראה צורה של ניסיון חיסול חשאי".

ח'וארי הזהיר כי "כל ניסיון ישראלי לכוון אל בכירי חמאס בתוך טורקיה, בין אם באמצעים חשאיים ובין אם במעשה צבאי גלוי, יישא השלכות אסטרטגיות רחבות יותר".

מתוך הניו ערב, מאת פאול אידון. לקריאת הכתבה המלאה.

2"נכונה לעימות": מצרים פרסה בגבול ישראל מערכת הגנה סינית

"מצרים פרסה מערכות הגנה אווירית ארוכות־טווח סיניות מסוג HQ-9B באתרים אסטרטגיים בחצי האי סיני. צעד שעורר מחדש חששות בישראל מפני הסלמה אפשרית", פורסם במידל איסט מוניטור.

המערכת הסינית "דומה לפלטפורמת ההגנה האווירית הרוסית S-400". כעת, "הפריסה מאותתת על נכונותה של קהיר לחזק את מערכי ההגנה שלה לנוכח החרפת המתיחות סביב עזה".

"מערכת ה-HQ-9B, החדשה במשפחת מערכות ההגנה מפני טילים של סין, בעלת טווח של עד 200 קילומטרים ויכולה ליירט מטוסי קרב, כטב"מים וטילי שיוט. המכ"ם המתקדם שלה מסוגל לעקוב אחר מטרות בטווח של עד 300 ק"מ גם תחת שיבוש אלקטרוני כבד, בעוד שהעיצוב הגמיש מאפשר פריסה על גבי משאיות ניידות או במתקנים קבועים להגנת שדות תעופה, נמלים ובסיסים צבאיים".

שר ההגנה המצרי עבד אל־מג'יד סקר הדגיש לאחרונה שהכוננות המצרית היא "לא רק עניין של מורל, אלא היערכות אמיתית להתמודדות עם כל ההתפתחויות בשטח". הוא הזהיר כי "כל ניסיון לפגוע בגבולות מצרים, אפילו עצם המחשבה על כך יפתיע את העולם במה שמצרים מחזיקה בו, ובמה שעדיין לא חשפה מיכולותיה".

המהלך המצרי מגיע על רקע החששות שהמלחמה של ישראל בעזה עלולה לגרום לעקירה המונית של פלסטינים ש"תזלוג למצרים".

מתוך המידל איסט מוניטור. לקריאת הכתבה המלאה.

3"ראש הממשלה יפספס את הפגישה": כך יפן תתחמק מהכרה במדינה פלסטינית

לאחרונה התקיימה עצרת האו"ם בה הצהירו מספר מדינות, בהן בריטניה, צרפת, קנדה ואוסטרליה, "כי יכירו במדינה פלסטינית". יפן הייתה בין 142 המדינות בישיבה שהצביעה בעד "צעדים מוחשיים ובלתי הפיכים לקידום פתרון שתי המדינות". אולם כעת, טוקיו הצהירה כי בשלב זה "לא תכיר במדינה פלסטינית", פורסם ברויטרס.

יפן מבצעת "הערכה מקיפה, לרבות העיתוי והאופנים המתאימים, של סוגיית ההכרה במדינת פלסטין", אמר שר החוץ טקשי איוואיה השבוע. גם מזכיר הקבינט הראשי יושימאסה האיאשי, הדובר הבכיר של הממשלה, חזר על הדברים והביע "תחושת משבר חמורה לנוכח המתקפה הישראלית בעיר עזה".

ברויטרס נכתב כי לפי העיתון היפני אסאהי, "ראש ממשלת יפן שיגרו אישיבה צפוי להחמיץ פגישה בנושא ב־22 בספטמבר במהלך כינוס האו"ם בניו יורק".

מתוך רויטרס. לקריאת הכתבה המלאה.

4המבקרת הגדולה של ישראל שמתנגדת להוצאתה מהאירוויזיון

רשת SBS האוסטרלית מתנגדת לקריאות "להצטרף לחרם האירופי על אירוויזיון 2026 אם ישראל תורשה להשתתף", פורסם בגרדיאן הבריטי. הרשת "רמזה שלא תלך בעקבות מספר הולך וגדל של מדינות באיחוד האירופי ולא תחרים את תחרות האירוויזיון אם ישראל תשתתף".

"אירלנד, סלובניה, ספרד, הולנד ואיסלנד כבר אותתו שאינן מוכנות להשתתף אם איגוד השידור האירופי EBU יתיר לישראל להתחרות, בעוד המשבר ההומניטרי בעזה ממשיך להחריף", נכתב. יש לציין כי האיגוד הוציא את רוסיה מהתחרות זמן קצר לאחר פלישתה לאוקראינה.

המפלגה הירוקה האוסטרלית (The Greens) ורשת הסנגור הפלסטיני באוסטרליה (גוף אזרחי פרו-פלסטיני) קראו ל־SBS להצטרף לחרם. דובר המפלגה הירוקה אמר כי "סיסמת ה'אחדות באמצעות מוזיקה' של האירוויזיון קשה לעיכול כשהמתחרה הוא מי שמבצע טיהור אתני, מרעיב אזרחים והורג ילדים".

מתוך הגרדיאן, מאת קלי בורק. לקריאת הכתבה המלאה.