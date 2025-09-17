הדוח הרשמי של חוקרי האו"ם לא יכול היה לנחות בזמן מועיל פחות. ביום שבו התחילה המתקפה העצימה של צה"ל, חוקרי האו"ם פרסמו את הדוח שלהם על 'רצח העם של ישראל בעזה'. כמעט "שנתיים של חקירה מדוקדקת" (בלשון החוקרים) היו נחוצות להם; כדי להחיל על ישראל ארבע מחמש הקטגוריות של רצח עם באמנת 1951 למניעת ג'נוסייד.

המנדט שלהם היה כה ברור, וזהותם הייתה כה ידועה ומובהקת, עד שספק אם היה להם צורך אפילו בחודשיים, קל וחומר בשנתיים, כדי להגיע למסקנה הזו. את עיקר טענותיהם הקדמנו לפגוש בבית המשפט הבין לאומי בהאג עוד בימים האחרונים של 2023. מאז נוספו כמובן הרבה עובדות על מעשי ישראל. ההבדל הוא בשינוי מוזיקת הרקע. בעבר, העזה ניכרת הייתה נחוצה כדי לטבוע את התווית 'ג'נוסייד' על מצחה של ישראל.

בסתיו 2025 אין זו עוד העזה. המלה משמשת ללא הרף וללא כל הסתייגויות, בפורומים הבין לאומיים הבולטים ביותר. היא נכנסת לרפרטואר הדיפלומטי של ארצות דמוקרטיות. לרוע המזל היא הופכת מנוף לרווח פוליטי בזירות פנימיות.

בספרד למשל, ראש הממשלה פדרו סאנצ'ס משתמש עכשיו ב'חנוסידיו' (ג'נוסייד בספרדית), ללבות יצרים, לחזק תמיכה, להרבות קיטוב פוליטי ולהסיח את הדעת מצרותיו הפנימיות. התפעלותו מן המפגינים ששיבשו את מירוץ האופניים הבין לאומי, ה־Vuelta, הייתה שקולה כנגד עידוד לפגוע באזרחים ישראליים באשר הם.

ההאשמות שישראל רוצחת עם בעזה קורעות לגזרים מפלגות סוציאל־דמוקרטיות, בשלטון ובאופוזיציה, באירופה והרחק ממנה. הן נותנות את אותותיהן במדיניות החוץ של ארצות שנטו אהדה היסטורית לישראל, כמו בריטניה ואוסטרליה, שבהן שולטות מפלגות לייבור; או קנדה, שבה שולטת מפלגה ליברלית. ביקורת חריפה על ישראל באה אפילו מממשלת הימין המובהקת באיטליה, אם כי שם עדיין נמנעים מ'ג'נוסייד'.

דוח האו"ם עומד לשחרר חרצובות לשון. אמנם לדוח הזה אין תוקף משפטי, אבל הוא מוציא את האשמת הג'נוסייד מן הקטגוריה של פמפלטים רדיקליים, ומעניק לה כובד משקל.

האקדח המעשן?

מעיון בדוח החדש, ומהאזנה לראיונות עם עורכיו, עולה הרושם שהדוח אולי לא היה נכתב, לפחות לא בפסקנות כזאת, אילו ישראלים היו נמנעים מלשלח רסן בימי המלחמה הראשונים. קשה להכחיש שבישראל אמנם הורמו קולות לטובת השמדה או גירוש. בכירי ביטחון לאומי, בפועל ולשעבר, קראו במפורש ל'נכבה'; והציעו לנתק מים, חשמל, מזון ותרופות. אחרים השתמשו במטאפורות מקראיות על 'עמלק'.

כדי להאשים בג'נוסייד נחוצות לא רק עובדות, המצטרפות לכלל איום על קיומו של עם; נחוצה גם כוונה מוכחת להשמיד. עורכי הדוח מצאו את האקדח המעשן בהצהרה שהשמיע בנימין נתניהו ב־7 באוקטובר, בעצם השעות שבהן אנשי הנוח'בה עדיין שלטו ביישובים, רצחו, אנסו וחטפו.

נתניהו אמר (לפי הנוסח הרשמי), "צה"ל יפעיל מייד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה […] את כל המקומות שהחמאס נערך בהם, של עיר הרשע הזאת, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם - נהפוך אותם לעיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה: צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה". כותבי הדוח הושפעו רק במקצת מן העובדה שדברי נתניהו הושמעו בשעה קודרת במיוחד, כאשר ישראל עמדה בעיצומה של התגוננות נואשת נגד כוונת ג'נוסייד מוצהרת מצד חמאס.

בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל / צילום: מוטי מילרוד

הצירוף 'עיר הרשע' של נתניהו כיכב אתמול בנימוקיה של נאבי פיליי, דיפלומטית דרום אפריקאית שניהלה את הדוח. היא ישבה בראש משפטי הג'נוסייד של רואנדה, שהתחילו בשנות ה־90, ונמשכו 20 שנה. פיליי חזרה והביאה את המילים מפי נתניהו, בתרגומן האנגלי, wicked city. כך עשה גם אחד משני עמיתיה, משפטן אוסטרלי, כריס סידוטי. התרגום האנגלי הופיע בשעתו בהודעה רשמית של ממשלת ישראל. אינני בטוח שהוא היה מדויק, אבל עליו הסתמך הדוח. נאום נתניהו ב־7 באוקטובר הוצא מהקשרו הרגשי והאנושי, עבר דה־קונסטרוקציה והפך לפקודת ג'נוסייד.

השימוש בתרגום לאנגלית של הצהרות בעברית היה לחם חוקם של נציגי דרום אפריקה בבית הדין בהאג, ב־2023. נראה לי שהתרגום ל'חיות־אדם' היה לפחות לא מדויק, אם לא מוטעה מעיקרו. 'חיות־אדם' אינו שווה ערך של human animals, כפי שהוא חוזר ומתורגם, אלא של beastly ('חייתי', או 'מפלצתי'), שהוא שימוש מקובל באנגלית לתיאור התנהגות לא־אנושית. חבל שהוחמצה ההזדמנות בהאג להעמיד את הציטוטים בקונטקסט רחב של תרבות ושל לשון.

אין זה עניין של מה בכך. הרטוריקה הישראלית הלא־מהוקצעת ועתירת ההפרזות עומדת במרכז ההתקפה על שמה הטוב של ישראל ועל כבודה. אפשר לטעון שההאשמות נגד ישראל ניזונות לפחות במקצת ממשבר הרטוריקה הישראלית, והמשבר הזה ניזון ממשבר הדיבור והכתיבה בעברית. לרוע המזל, לא תמיד ישראלים מיטיבים לדבר בלשונם. נראה שהקושי להתבטא מביא אנשים להגזים, ולהקל בזה על סילוף כוונותיהם. כמובן, יש גם אנשים המיטיבים בהחלט לבטא כוונות, הניתנות אחר כך להצגה כקריאה מפורשת לג'נוסייד.

נפלו במלכודת הג'נוסייד

חשוב להטעים שכוונת הג'נוסייד בדוח הזה מיוחסת לישראל מן השעות הראשונות של המלחמה. לפי הדוח, הג'נוסייד נולד עוד ב־7 באוקטובר בערב. בעיני מחברי הדוח לא הייתה לישראל שעת חסד בשום זמן.

יכולת ההיחלצות של ישראל ממלכודת הג'נוסייד פוחתת. יש מעט מאד דוגמאות ב־80 השנה האחרונות למצב עניינים כזה. הנה מספר:

המשטר הגנוצידי בקמבודיה בשנות ה־70 הופל (בפלישה וייטנאמית), ואלה ממנהיגיו שנשארו בחיים הועמדו לדין ונידונו לשנות מאסר ארוכות.

מחוללי הג'נוסייד ברואנדה בשנות ה־90 הועמדו לדין. משפטי רואנדה נמשכו 20 שנה.

נאשמי הג'נוסייד בבוסניה בשנות ה־90 היו תחילה גיבורים לאומיים, אבל הגיעו בסופו של דבר להאג. רובם הורשעו. אחד מהם, הנשיא המודח של סרביה, מת בכלאו בנסיבות מסתוריות.

האשמות ג'נוסייד היו יאות לוולדימיר פוטין, לא רק על אוקראינה, אלא גם על צ'צ'ניה לפני 25 שנה. הוא גירש יותר ממיליון צ'צ'נים למחנות פליטים בחבל שכן, כדי שיוכל לרדוף באין מפריע את מי שהוא תיאר כטרוריסטים איסלאמיסטים. רבבות צ'צ'נים נהרגו. הוא לא שילם מחיר.

ישראל בצל האשמת הג'נוסייד צריכה להיפרד מנוסחאות דיפלומטיות ורטוריות שאבד עליהן הכלח. שר החוץ דיבר ב־8 בספטמבר בבודפשט על האינקוויזיציה הספרדית של המאה ה־15. לא בטוח שממשלת ספרד הייתה מעורבת בקבלת ההחלטות של המלכה איסאבלה ב־1492. האיבה המעמיקה לישראל מזמינה מחשבה קצת יותר יצירתית.

רשימות קודמות ב-yoavkarny.com וב-https://tinyurl.com/yoavkarny-globes.