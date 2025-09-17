לוטו גרסת נגה: הדרך החריגה שבה החליטו מי יזכה להתחבר לחשמל

20 פרויקטים גדולים של אנרגיה מתחדשת, בשווי מאות מיליוני שקלים כל אחד, התחרו לאחרונה על סקירה של נגה שתוכל לאפשר להם להתחבר לרשת. אלא שהביקוש היה כה גדול, שנגה נאלצה לבצע הגרלה פיזית בעזרת כדורים. כך נקבע אילו פרויקטים יוכלו להתחבר בקרוב - ואילו יאלצו לחכות עוד זמן רב. ההגרלה מעלה טענות בשוק על חוסר הוגנות, בשל העובדה ששיכון ובינוי אנרגיה זכו ב-57% מההספק שיעבור בוודאות סקירה, שהוא גם 100% מהבקשות שלהם, בעוד שחברות אחרות נאלצו להסתפק במקומות נמוכים בהרבה - והחיבור שלהם לרשת עלול להתעכב משמעותית.

● היסטוריה: החל פינוי התעשייה המזהמת במפרץ חיפה

● הכלכלה הישראלית: בין אוטרקיה למסחר גלובלי, ומה למדנו מהדרך

ברשת החשמל בישראל קיים עומס גדול בשל הפער בין הכלכליות של ייצור אנרגיה מתחדשת, לרבות בשילוב אגירה שמאפשרת לה לספק חשמל כל שעות היממה, לבין קצב בניית התשתית על ידי חברת החשמל. בעוד שחברת החשמל עצמה אחראית לסנן את הבקשות המגיעות אליה בפרויקטים במתח נמוך יותר, הרי שנגה, כמנהלת מערכת החשמל, אחראית על כך במתח עליון. אלו יספקו חשמל למשל למפעלים גדולים שצורכים חשמל בכמות גדולה ובמתח גבוה במיוחד.

כשנגה פתחה מכסה לסקירת 600 MW הספק של מתקנים סולאריים וסוללות אגירה עצמאיות, היא הופתעה מביקוש של פרויקטים בהספק מצטבר של לא פחות מ-2,000 MW. לכן, נגה הרחיבה את המכסה ל-900 MW, וכדי להחליט מי לשבט ומי לחסד - הכריזה על קיומה של הגרלה. מי שיזכה בהגרלה יוכל לעבור סקירה על ידי נגה, שתבדוק האם המתקנים מוכנים לחיבור לרשת ולא ייצרו הפסקות חשמל, ואילו עוד השקעות נדרשות כדי לוודא את אמינות החיבור.

הזוכים שיעברו גם את הסקירה, יוכלו להתחבר לרשת המתח העליון - ולהרוויח על אספקת חשמל בה. בשוק גם נשמעת ביקורת על כך שנגה התחילה למעשה משיטה של "כל הקודם זוכה" - ולאחר מכן בשל הבלאגן שיצר עודף הביקוש, שינתה שיטה להגרלות.

הזוכים הגדולים: שיכון ובינוי

ההגרלה נעשתה באמצעות שליפת כדורים פיזית מתוך מכונת הגרלה, ששודרה בשידור חי ואף הועלתה ליוטיוב. 20 הפרויקטים דורגו כך מהראשון לאחרון, והראשונים עד להספק מצטבר של 900 MW הבטיחו את מקומם בסקירה של נגה. עתה, נגה יסקרו את המתקנים לפי הסדר, כאשר הראשונה תיסקר מיידית, ולאחר מכן הן יעברו על פי הסדר. כל סקירה צפויה להימשך כ-60-90 ימים והן יעשו אחת לאחר השניה, כך שייקח בין שנה לשנתיים לסקור את כל שבעת הפרויקטים הזוכים. והאחרים? יאלצו לחכות בסבלנות לתורם, שעלול לקחת שנים.

עם זאת, גם מי שלא זכה עוד לא אמר נואש, שכן ההנחה היא שחלק מהפרויקטים לא יעמדו בסקירה ולא יימצא להם מקום ברשת המקומית. במקרה כזה, נגה ימשיכו הלאה בסקירה עד שיחוברו כל הפרויקטים שניתן לחבר כעת לרשת.

אם נסכום את ההספק של המקומות הראשונים עד ל-900 MW של המכסה, המרוויחים הגדולים ביותר מההגרלה הם שיכון ובינוי אנרגיה, שכל 4 הפרויקטים שלהם נכנסו למקומות אלו, בסך כולל של 509 MW. מדובר ברוב מוחלט מהזכיות בהגרלה. זאת על פרויקטים בנבטים, צאלים אורים וגילת. זוכים נוספים הם EDF אנרגיות מתחדשות שזכו בשני פרויקטים בהספק מצטבר של 230 MW , ודליה אנרגיות שזכו בפרויקט אחד בהספק של 150 MW.

אנלייט, שהגישו פרויקטים בהספק המצטבר הגדול ביותר (675 MW ), לא זכו בוודאות אפילו בפרויקט אחד. הפרויקט הגדול ביותר שלהם הגיע למקום ה-10 בלבד. כלומר, פרויקטי האנרגיות המתחדשות שלהם במתח עליון עלולים לחכות עוד זמן רב לחיבור לרשת. גם דוראל, פאוורג'ן, משקים וטרמו-סולאר הגישו בקשות אך זכו במקומות נמוכים יחסית בהגרלה.

נגה: "יתקיימו הגרלות נוספות בעתיד"

בנגה ציינו כי "מדובר בהגרלה ראשונה בסדרה, וכי בעתיד הקרוב יתקיימו הגרלות נוספות", אך עוד טרם ברור אם באותה מתכונת על טהרת האקראיות וביד הגורל בלבד, או שיותנו תנאים במטרה להפוך את ההגרלה להוגנת יותר.

על פי מנכ"ל נגה, שיקי פישר: "המהלך שנעשה היום הוא חלק בלתי נפרד ממחויבותנו לנהל את מערכת החשמל בשקיפות מלאה וליצור שוויון הזדמנויות אמיתי לכלל היזמים. תעשיית האנרגיה המתחדשת והאגירה נמצאת בצמיחה מואצת, ותפקידה של נגה הוא לאפשר ליזמים לפתח פרויקטים חדשניים תוך שמירה על יציבות וביטחון אספקת החשמל לישראל. ההגרלה מבטיחה הליך סדור, שקוף והוגן לטובת כלל השוק והציבור". כך שלפי נגה, למרות הבעיות של השיטה האקראית - קשה למצוא שיטה הוגנת יותר לחלק את המשאב המוגבל של המקום ברשת, ואפילו הסקירה המקצועית הנדרשת כדי לבחון מי יוכל להיכנס אליה.

ההגרלה נעשית על רקע הקושי להתאים בין מודל השוק שמאפשר רווח משמעותי ליזמים על אספקת אנרגיה מתחדשת שהמדינה מעוניינת לעודד, לבין הקושי של רשת החשמל לקלוט כל כך הרבה מתקנים חדשים. גם שר האנרגיה אלי כהן אמר לאחרונה בוועידה לאנרגיה וכלכלה ש"אנחנו נעמוד ביעד של המדינה - 2030 עם 30% אנרגיות מתחדשות. הדבר היחידי שעוצר אותנו כעת היא רשת ההולכה". אך לטענתו, זה עומד בפני שינוי, ו"עד 2028 היא כבר תדע לעמוד ביעד הזה". לדבריו "חברת החשמל סיימה את השנה עם רווח והוא כולו יגיע להרחבת משק החשמל והשקעה בתשתיות. מטרתנו לשחרר כמה שיותר חסמים".