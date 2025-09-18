ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ נשיא סוריה: המו"מ עם ישראל יכול להוביל לתוצאות בקרוב
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ישראל במלחמה | סיקור שוטף

נשיא סוריה: המו"מ עם ישראל יכול להוביל לתוצאות בקרוב

דרמר ושר החוץ הסורי נפגשו בפעם השלישית: הושגה התקדמות לקראת הסכם אפשרי • בריטניה תכריז על הכרה במדינה פלסטינית בסוף השבוע - אחרי עזיבתו של טראמפ • מטה משפחות החטופים: עשרות העבירו את הלילה במאהל בסמוך למעון רה"מ בירושלים • ענת אנגרסט, אימו של מתן: "מטרת המלחמה היא כרגע כיבוש עזה ולא הצלת החטופים כמו שהוגדר" • 48 חטופים - 713 ימים בשבי - עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 07:10
נשיא סוריה אחמד א־שרע / צילום: ap, Stephanie Lecocq
נשיא סוריה אחמד א־שרע / צילום: ap, Stephanie Lecocq

עדכונים שוטפים

07:01 - במטה משפחות החטופים עדכנו כי עשרות העבירו את הלילה יחד עם המשפחות במאהל בסמוך למעון רה"מ בירושלים

"לאורך היום משפחות החטופים יישארו במאהל ויזעקו את זעקתם להשבת החטופים והחטופה ולסיום המלחמה", נמסר. בשעה 19:30 תתקיים הפגנה כמדי ערב במאהל

05:05 - בית המשפט בארה"ב קבע: מחמוד חליל, מנהיג המחאות הפרו-פלסטיניות באוניברסיטת קולומביה יגורש לסוריה או אלג'יריה.

04:18 - א-שרע: המו"מ עם ישראל על ההסכם הביטחוני יכול להוביל לתוצאות בימים הקרובים

נשיא סוריה אמר שהשיחות עם ישראל מתקדמות והבהיר שאם ההסכם הביטחוני יצליח הוא עשוי להביא ל"הסכמות נוספות". דרמר ושר החוץ הסורי שיבאני נפגשו בפעם השלישית, מקור שמעורה בפרטים מסר שהושגה התקדמות לקראת חתימה אפשרית על הסכם ביטחוני בין המדינות.

שר החוץ הסורי אסעד שיבאני יגיע היום לוושינגטון לשיחות בהן יבקש להסיר סופית את הסנקציות האמריקאיות שעדיין מוטלות על סוריה. לכתבה המלאה

00:05 - בריטניה תכריז על הכרה במדינה פלסטינית בסוף השבוע - אחרי עזיבתו של טראמפ

כפי שהצהיר כבר בחודש יולי, ראש הממשלה סטארמר יכריז על ההכרה עוד לפני העצרת הכללית של האו"ם. התזמון: בסוף השבוע הקרוב, אחרי סיום ביקורו של נשיא ארה"ב במדינה. לפי הדיווח בטיימס, החשש של סטארמר הוא שטראמפ "ישתלט על מסיבת העיתונאים" המתוכננת - וינצל אותה כדי למתוח ביקורת על המהלך. כזכור האמריקאים מתנגדים נחרצות להכרה שכזו, שכן לדעתם היא משמשת תגמול לחמאס. לכתבה המלאה

23:48 - צה"ל: "במהלך העברת משתמטים שנעצרו למחבוש, רכב צבאי נתקל בהפגנה בצומת כפר יונה - המפגינים יידו אבנים וריססו גז מדמיע לעברו ושני חיילים נפצעו קל. אחד מהעצורים נמלט"

23:30 - ענת אנגרסט, אימו של מתן אנגרסט במאהל החירום של משפחות החטופים מול מעון רה"מ: "מטרת המלחמה היא כרגע כיבוש עזה ולא הצלת החטופים כמו שהוגדר. תהיו איתנו, בואו נשים לה סוף. אי אפשר ככה יותר"

פורסם לראשונה ב-N12