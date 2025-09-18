נשיא סוריה: המו"מ עם ישראל יכול להוביל לתוצאות בקרוב

עדכונים שוטפים

07:01 - במטה משפחות החטופים עדכנו כי עשרות העבירו את הלילה יחד עם המשפחות במאהל בסמוך למעון רה"מ בירושלים

"לאורך היום משפחות החטופים יישארו במאהל ויזעקו את זעקתם להשבת החטופים והחטופה ולסיום המלחמה", נמסר. בשעה 19:30 תתקיים הפגנה כמדי ערב במאהל

05:05 - בית המשפט בארה"ב קבע: מחמוד חליל, מנהיג המחאות הפרו-פלסטיניות באוניברסיטת קולומביה יגורש לסוריה או אלג'יריה.

04:18 - א-שרע: המו"מ עם ישראל על ההסכם הביטחוני יכול להוביל לתוצאות בימים הקרובים

נשיא סוריה אמר שהשיחות עם ישראל מתקדמות והבהיר שאם ההסכם הביטחוני יצליח הוא עשוי להביא ל"הסכמות נוספות". דרמר ושר החוץ הסורי שיבאני נפגשו בפעם השלישית, מקור שמעורה בפרטים מסר שהושגה התקדמות לקראת חתימה אפשרית על הסכם ביטחוני בין המדינות.

שר החוץ הסורי אסעד שיבאני יגיע היום לוושינגטון לשיחות בהן יבקש להסיר סופית את הסנקציות האמריקאיות שעדיין מוטלות על סוריה. לכתבה המלאה

00:05 - בריטניה תכריז על הכרה במדינה פלסטינית בסוף השבוע - אחרי עזיבתו של טראמפ

כפי שהצהיר כבר בחודש יולי, ראש הממשלה סטארמר יכריז על ההכרה עוד לפני העצרת הכללית של האו"ם. התזמון: בסוף השבוע הקרוב, אחרי סיום ביקורו של נשיא ארה"ב במדינה. לפי הדיווח בטיימס, החשש של סטארמר הוא שטראמפ "ישתלט על מסיבת העיתונאים" המתוכננת - וינצל אותה כדי למתוח ביקורת על המהלך. כזכור האמריקאים מתנגדים נחרצות להכרה שכזו, שכן לדעתם היא משמשת תגמול לחמאס. לכתבה המלאה

23:48 - צה"ל: "במהלך העברת משתמטים שנעצרו למחבוש, רכב צבאי נתקל בהפגנה בצומת כפר יונה - המפגינים יידו אבנים וריססו גז מדמיע לעברו ושני חיילים נפצעו קל. אחד מהעצורים נמלט"

23:30 - ענת אנגרסט, אימו של מתן אנגרסט במאהל החירום של משפחות החטופים מול מעון רה"מ: "מטרת המלחמה היא כרגע כיבוש עזה ולא הצלת החטופים כמו שהוגדר. תהיו איתנו, בואו נשים לה סוף. אי אפשר ככה יותר"

פורסם לראשונה ב-N12