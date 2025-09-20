ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
סיכום שווקים שבועי / צילומים: שאטרסטוק, עיבוד: טלי בוגדנובסקי
הריבית בישראל בדרך לפתוח פער משמעותי מזו של ארה"ב - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

הכלכלן הבכיר שבטוח שנוצר חלון הזדמנויות להורדת ריבית בנק ישראל • הבורסה בת"א תשיק בנובמבר הקרוב את המדד הביטחוני • איך היה נראה חודש אוגוסט עבור החוסכים? • ומה מדאיג את מנהלת ההשקעות בשוק הישראלי?

אמיר ירון וג'רום פאוול / צילומים: AP, עיבוד: טלי בוגדנובסקי
ריבית בנק ישראל | ניתוח

ישראל בדרך לפער ריביות היסטורי מול ארה"ב: כך זה ישפיע על המשק
בועז בן נון 18.09.2025
פרופ' ליאו ליידרמן / צילום: ענבל מרמרי
ריבית ארה"ב | ראיון

מה יעשה בנק ישראל? ליאו ליידרמן מנתח את הורדת הריבית של הפד
בר לביא 18.09.2025
קארן שווק - מייסדת ומנכלית לוסיד פמילי אופיס / צילום: יריב פיין
המלצות אנליסטים

מנהלת ההשקעות שבטוחה: זה התיק שתישנו איתו בשקט
נתנאל אריאל 16.09.2025
אורן מונטל, מנהל השקעות כספי עמיתים במנורה מבטחים / צילום: רמי זרנגר
חיסכון פנסיוני | ניתוח

איפה השקיעו כוכבי התשואות של החודש, ולאן השוק הולך מכאן?
איתן גרסטנפלד 16.09.2025
פצצת MPR - 500 חודרת קירות בטון של אלביט / צילום: אלביט מערכות
תעשיות ביטחוניות | ניתוח

"מניות בשווי מיליארד ש'": הבורסה חיכתה שנתיים להשקת מדד ביטחוני
חזי שטרנליכט 18.09.2025