עדכונים שוטפים

01:20 - שני "הותר לפרסום", בהפרש של שעתיים: אלה ששת הנופלים - בפיגוע ובעזה

אומרי-חי, רון, איתן אבנר וערן ז"ל נפלו אתמול (חמישי) אחרי שההאמר שעליו נסעו עלה על מטען ברפיח שבדרום רצועת עזה. בצוהריים, מחבל ירדני חמוש הגיע למעבר הגבול אלנבי על משאית סיוע בדרכו לעזה ורצח את יצחק ואורן. רון, צוער מבית הספר לקצינים נפל ביום הולדתו ה-20, אומרי-חי הניח אחריו אלמנה ושני ילדים קטנים, בנו של סגן אלוף הרוש הגיע לזירת הפיגוע במעבר אלנבי וגילה שאביו נרצח. אלה ששת הנופלים:

רס"ן אומרי-חי בן משה ז"ל

רס"ן אומרי-חי בן משה, מצפריה שליד נמל התעופה בן גוריון, מפקד פלוגה בגדוד דקל של בית הספר לקצינים, שירת כמפקד פלוגה בחטיבת הצנחנים, נפל בתקרית הקשה הבוקר ברפיח, בן 26 בנופלו. אומרי הניח אחריו אלמנה ושני ילדים - תינוקת בת שנה וחצי ותינוק בן חודש וחצי בלבד.

רס''ן אומרי-חי בן משה ז''ל / צילום: דובר צה''ל

סגן רון אריאלי ז"ל

סגן רון ראובן אריאלי, מחדרה, צוער בגדוד דקל של בית הספר לקצינים, שירת כלוחם בחטיבת גולני, נפל ביום הולדתו ה-20 מפיצוץ המטען ברפיח. כמה שעות לפני האירוע שיתף סטורי באינסטגרם שבו ציין את יום ההולדת שלו מתוך עזה. הוא הניח אחריו שני הורים ושני אחים. רון היה מנהיג וספורטאי מחונן, שיחק כדורסל במכבי חדרה והיה אוהד מושבע של קבוצת הכדורגל מכבי חיפה.

סגן רון אריאלי ז''ל / צילום: דובר צה''ל

סגן איתן אבנר בן יצחק ז"ל

סגן איתן אבנר בן יצחק, מהר ברכה שבשומרון, צוער בגדוד דקל של בית הספר לקצינים, שירת כלוחם ביחידת אגוז, נפל כשלושה חודשים אחרי שהתחתן בתקרית הקשה ברפיח, בן 22 בנופלו.

סגן איתן אבנר בן יצחק ז''ל / צילום: דובר צה''ל

סגן ערן שלם ז"ל

סגן ערן שלם, מקיבוץ רמת יוחנן שליד קריית אתא, צוער בגדוד דקל של בית הספר לקצינים, שירת כלוחם בסיירת מטכ"ל, ונפל בתקרית הקשה ברפיח, בן 23 בנופלו. הוא הניח אחריו שני הורים וארבעה אחים, בהם גם אחות תאומה.

סגן ערן שלם ז''ל / צילום: דובר צה''ל

יצחק ואורן נפלו בפיגוע במעבר אלנבי

סמוך לשעה 14:30 הגיע למעבר אלנבי מחבל ירדני במשאית סיוע הומניטרי שיועדה לעזה. המחבל, חמוש באקדח וסכין, פתח בירי לעבר החיילים שפעלו במעבר ולאחר שנתקל במעצור בנשק, התנפל בדקירות סכין על יצחק ואורן. כוחות הביטחון חיסלו אותו. משרד החוץ הירדני גינה את הפיגוע: "פתחנו בחקירת אירוע הירי", צה"ל עצר את מעבר הסיוע.

סא"ל (במיל') יצחק הרוש ז"ל

סא"ל (במיל') יצחק הרוש, בן 68 מירושלים, קצין ביחידת המילואים 309 של המנהל האזרחי, נפל בפיגוע במעבר הגבול.

סא''ל (במיל') יצחק הרוש ז''ל / צילום: דובר צה''ל

בנו של סגן אלוף הרוש ז"ל, משרת גם הוא במילואים במנהל האזרחי. הוא היה בשירות מילואים פעיל סמוך למעבר הגבול, כששמע על הפיגוע קפץ לזירה וגילה שאביו נרצח.

סמל אורן הרשקו ז"ל

סמל אורן הרשקו, בן 20 מתל מונד, מש"ק קישור לכוחות זרים בחטיבת תבל, נפל גם הוא בפיגוע הקשה במעבר אלנבי בגבול ירדן.

סמל אורן הרשקו ז''ל / צילום: דובר צה''ל

לכתבה המלאה ב-N12

22:20 - קנצלר גרמניה מרץ: "אנו חולקים עם ספרד את הביקורת על התנהלותה של ישראל, איננו חולקים איתה את האמונה שפעולותיה הן רצח עם. אנו חולקים את ההערכה שפעולותיה של ישראל בעזה אינן מידתיות למטרות שהגדירו"

20:41 - צה"ל: חיל האוויר יירט טיל אחד ששוגר מתימן

20:32 - אזעקות במרכז, בשפלה, בשרון ובאזור ירושלים בעקבות השיגור מתימן

20:30 - צה"ל: אזעקות יישמעו בדקות הקרובות ביישובים רבים ברחבי הארץ

20:26 - צה"ל: זוהה שיגור מכיוון תימן - מערכות ההגנה פועלות ליירט אותו

פורסם לראשונה ב-N12