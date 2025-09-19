ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות יעקב אטרקצ׳י רכש אופציות בהיקף של 4 מיליון שקל בחברת הבת מגידו
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
יעקב אטרקצ'י

יעקב אטרקצ׳י רכש אופציות בהיקף של 4 מיליון שקל בחברת הבת מגידו

מדובר בהבעת אמון בחברה שנחשבת מועמדת להנפקה בשנה הקרובה • בחודש האחרון רכש אטרקצ’י - בעל השליטה באאורה - אופציות של מגידו בהיקף של כ-4 מיליון שקל, ובכך הגיע להחזקה של כ-13% מסדרת האופציות

שירות גלובס 18:17
יעקב אטרקצ'י / צילום: תמר מצפי
יעקב אטרקצ'י / צילום: תמר מצפי

יעקב אטרקצ’י, בעל השליטה בחברת אאורה, רכש באופן אישי בחודש האחרון אופציות של מגידו בהיקף של כ-4 מיליון שקל, ובכך הגיע להחזקה של כ-13% מסדרת האופציות. מדובר בהבעת אמון בחברת הבת מגידו, שנחשבת מועדמת להנפקה בשנה הקרובה.

מחיר מימוש האופציות עומד על 850 אגורות, לעומת מחיר מניית מגידו הנסחר כיום סביב 640 אגורות. מועד המימוש האחרון נקבע ל-12 ביולי 2029.

המהלך מגיע לאחר פרסום דוחות טובים למחצית הראשונה של 2025, במסגרתם מכרה מגידו 133 דירות והציגה רווח כולל של כ-41 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה צמח לכ-288 מיליון שקל, ולאחר גיוס הון בהיקף של 185 מיליון שקל (לפי שווי של 781 מיליון שקל אחרי הכסף) עלה ההון העצמי לסך של כ-470 מיליון שקל.

בנוסף, לאחר מועד המאזן השלימה החברה מכירת חלקה בקרקע בחיפה תמורת כ-86 מיליון שקל - עסקה שתניב רווח לפני מס של כ-6 מיליון שקל, תזרים חיובי של כ-34 מיליון שקל ותאפשר סילוק הלוואה בהיקף של כ-51 מיליון שקל.

רכישת האופציות במגידו מצטרפת לשורת מהלכים דומים שביצע אטרקצ’י בשנים האחרונות בחברת האם אאורה.