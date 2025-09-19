יעקב אטרקצ׳י רכש אופציות בהיקף של 4 מיליון שקל בחברת הבת מגידו

יעקב אטרקצ’י, בעל השליטה בחברת אאורה, רכש באופן אישי בחודש האחרון אופציות של מגידו בהיקף של כ-4 מיליון שקל, ובכך הגיע להחזקה של כ-13% מסדרת האופציות. מדובר בהבעת אמון בחברת הבת מגידו, שנחשבת מועדמת להנפקה בשנה הקרובה.

מחיר מימוש האופציות עומד על 850 אגורות, לעומת מחיר מניית מגידו הנסחר כיום סביב 640 אגורות. מועד המימוש האחרון נקבע ל-12 ביולי 2029.

המהלך מגיע לאחר פרסום דוחות טובים למחצית הראשונה של 2025, במסגרתם מכרה מגידו 133 דירות והציגה רווח כולל של כ-41 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה צמח לכ-288 מיליון שקל, ולאחר גיוס הון בהיקף של 185 מיליון שקל (לפי שווי של 781 מיליון שקל אחרי הכסף) עלה ההון העצמי לסך של כ-470 מיליון שקל.

בנוסף, לאחר מועד המאזן השלימה החברה מכירת חלקה בקרקע בחיפה תמורת כ-86 מיליון שקל - עסקה שתניב רווח לפני מס של כ-6 מיליון שקל, תזרים חיובי של כ-34 מיליון שקל ותאפשר סילוק הלוואה בהיקף של כ-51 מיליון שקל.

רכישת האופציות במגידו מצטרפת לשורת מהלכים דומים שביצע אטרקצ’י בשנים האחרונות בחברת האם אאורה.