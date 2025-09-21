עדכונים שוטפים

05:00 - דיווח: בריטניה תכריז היום על הכרה במדינה פלסטינית

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר יכריז היום (ראשון) כי בריטניה תכיר במדינה פלסטינית - כך דווח ב-BBC. במקביל, בטלגרף הבריטי דווח כי סטארמר יודיע על שורה של סנקציות חדשות נגד ארגון הטרור חמאס - במטרה "לפייס את טראמפ".

מוקדם יותר השבוע, דווח בטיימס כי המהלך צפוי לקרות אחרי סיום ביקורו של הנשיא טראמפ בממלכה. ארצות הברית כידוע מתנגדת נחרצות למהלך, וטראמפ אף הזהיר בעבר שזה ישמש כתגמול לחמאס.

בהודעה שנמסרה מטעמו של סטארמר בסוף חודש יולי, נכתב כי הוא הודיע לקבינט שלו שהממלכה המאוחדת תכיר במדינה פלסטינית בספטמבר, עוד לפני העצרת הכללית של האו"ם - אלא אם ממשלת ישראל תנקוט צעדים משמעותיים לסיים את "המצב המחריד בעזה". לכתבה המלאה

00:15 - מפגינים נגד הממשלה פרצו למתחם בכפר סבא שבו התקיים אירוע של הליכוד

מאות מפגינים נגד הממשלה התאספו אמש (שבת) מחוץ למתחם בכפר סבא, שבו נערך אירוע הרמת כוסית לראש השנה של חברי מרכז הליכוד בהשתתפות שרים וחברי כנסת - כדי למחות נגד מינוי דוד זיני לראש השב"כ. המוחים חסמו את דרכי הגישה למקום, וחלקם - עשרות במספר - הצליחו לפרוץ פנימה אל תוך המתחם.

באחד התיעודים נראים השוטרים מונעים מהמפגינים להתקדם במסדרון המוביל אל דלת האולם שבו התקיים האירוע. בתיעוד נוסף נראה חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד צועד בין המפגינים, ובשלב מסוים מאבד שיווי משקל ונופל. אחד השוטרים מיהר לעזור לו לקום, והוא המשיך בדרכו לאולם - כשבמקביל הושלכו לעברו ניירות המדמים שטרות דולרים.

מלשכת ראש הממשלה נמסר שרה"מ נתניהו שוחח עם חה"כ אלי דלל ו"הביע זעזוע מהתקיפה שבוצעה נגדו בכנס הליכוד בכפר סבא". "ראש הממשלה קרא למשטרת ישראל למצות את הדין עם התוקפים והזהיר מההסתה הפרועה נגד חברי הקואליציה", נכתב בהודעה. "הסתה זו הולכת ומקצינה מדי יום ככל שהפורעים המסיתים מגלים שרוב הציבור אינו איתם. אם רשויות החוק לא ישימו קץ לתופעות המסוכנות הללו, זה יגמר בדם שיהיה על ידיהם" לכתבה המלאה

01:11 - לשכת ההסברה הממשלתית במצרים - בעקבות הדיווחים על היערכות של הצבא המצרי בחצי האי סיני:

"הכוחות שנמצאים בסיני פועלים במטרה לשמור על הגבולות מפני כלל הסכנות, כולל פעולות טרור והברחות. הם נמצאים בתיאום עם הצדדים, במסגרת הסכם השלום שמצרים מחויבת לשמור עליו. מצרים חוזרת על סירובה להרחבת הפעולות הצבאיות בעזה ולעקירת הפלסטינים מאדמותיהם"

21:47 - הסכם ביטחוני במוקד: נתניהו יכנס דיון מכריע בעניין המו"מ עם סוריה

ראש הממשלה נתניהו צפוי לכנס היום בערב (א') דיון מכריע בהשתתפות שרים בכירים וראשי מערכת הביטחון בעניין המו"מ עם סוריה על הסכם ביטחוני חדש בגבול, כך לפי בכיר ישראלי ומקור שמעורה בפרטים.

בדיון יציג השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר את הפרטים מפגישתו השבוע עם שר החוץ הסורי. בכיר ישראלי: חלה התקדמות במגעים, שנבעה מהתגמשות מצד הסורים. "אנחנו לא באמת מאמינים למשטר הזה, אבל הסכם עשוי למנוע הסלמה ולייצב את המצב בגבול", אמר בכיר ישראלי נוסף. לכתבה המלאה

20:10 - קטאר מבקשת התנצלות ישראלית כדי לחדש את התיווך

קטאר מציבה דרישה לחידוש התיווך בעסקת החטופים: התנצלות ישראלית רשמית. לפי מידע שהגיע ל-N12, הדרישה מגיעה ישירות מהאמיר תמים אל-תאני, והיא עלתה במהלך ביקור של שר החוץ מרקו רוביו בירושלים. בקטאר מבינים את הקושי הפוליטי של נתניהו ומאותתים על נכונות להתגמש בנוסח. לכתבה המלאה

