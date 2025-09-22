על רקע הלחץ המדיני: התמרון הקרקעי בעיר עזה מתרחב

עדכונים שוטפים

07:05 - צה"ל מרחיב את התמרון הקרקעי בעיר עזה, על רקע הלחץ המדיני

כשברקע הסחף המדיני נגד ישראל, היום (ב') נכנס מבצע מרכבות גדעון ב' ליום השביעי, כאשר אוגדה שלישית במספר, אוגדה 36, נכנסה ללחימה בתוך העיר עזה. בכך צובר פיקוד הדרום עוד כוחות שפועלים בתוך העיר עזה עצמה, בשכונות שיח רדואן, בפאתי שאטי ובתל אל-הווא.

כל זאת חלק מתוכנית סדורה שבה צה"ל פועל תוך כדי התחשבות בבטיחות הכוחות וניסיון לא לפגוע בחטופים. צה"ל כבר החל לטפל בעיר עזה במנהרות התת קרקעיות. במקביל, תושבי העיר עזה ממשיכים לצאת - יותר מ-550 אלף תושבים כבר עזבו את העיר, כאשר חמאס אינו מצליח למנוע את יציאתם.

הפעולה של צה"ל קורית תוך כדי ההכרה של מדינות במדינה פלסטינית. הסחף המדיני מקצר את האשראי של ישראל לפעול בתוך העיר עזה. זאת בימים שבהם ישראל צריכה את הקהילה הבינלאומית בהסכם המתגבש בלבנון, בהסכם הביטחוני בסוריה ובמשא ומתן העתידי בנושא הגרעין האיראני.

מאחורי הקלעים, המצרים דוחפים את חמאס לנסות ולהגיע לעסקה. בישראל מצפים שארה"ב תניח מתווה חדש על השולחן לטובת עסקה שתחזיר את החטופים הביתה. לכתבה המלאה

00:07 - טראמפ ייפגש עם מנהיגים ערבים באו"ם לדון בסיום המלחמה בעזה

הנשיא טראמפ צפוי להיפגש ביום שלישי עם קבוצה של מנהיגים ערבים ומוסלמים בשולי עצרת האו"ם בניו יורק. הפגישה תתמקד בדרכים לסיים את המלחמה בעזה ולגבש מתווה ליום שאחרי - והיא תיערך ימים ספורים לפני פגישתו המתוכננת עם ראש הממשלה נתניהו בבית הלבן, ועל רקע גל ההכרות במדינה פלסטינית ואיומי סיפוח. לכתבה המלאה

00:06 - צונאמי מדיני: בריטניה, קנדה, אוסטרליה ופורטוגל הכירו במדינה פלסטינית

בריטניה, קנדה ואוסטרליה הודיעו אתמול (ראשון) על הכרה רשמית במדינה פלסטינית - מהלך שסימן את יריית הפתיחה למבול דיפלומטי נגד ישראל, כשבמהלך הערב הצטרפה גם פורטוגל.

10 מדינות נוספות צפויות להצטרף ל-148 שכבר מכירות במדינה פלסטינית. ראש ממשלת בריטניה הסביר: "זה לא פרס לחמאס, פתרון שתי המדינות הוא ההפך מהחזון שלהם". נתניהו איים: "לא תקום מדינה פלסטינית. המענה שלנו לניסיון הזה יינתן לאחר שובי מארה"ב. תמתינו". לכתבה המלאה

00:04 - ההכרה במדינה פלסטינית - והדיון הבהול אצל ראש הממשלה

נתניהו כינס אתמול (א') דיון בהול במטרה לדון באפשרויות התגובה של ישראל ע"מ לראות כיצד ניתן לעצור את הסחף המדיני שנוצר. בניסיון למנוע לחצים פוליטיים, הדיון התקיים במתכונת מצומצמת - והשרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר לא הוזמנו לדיון.

הנקודות המרכזיות שעלו בדיון:

- ריבונות בתצורות שונות - האפשרויות שנשקלו הן הסבת שטחי A ל-B, שטחי B ל-C או הכרזה על סיפוח בקעת הירדן. ראש הממשלה נמנע מלקבל החלטה בסוגיה הנפיצה.

- סגירת קונסוליות - בדגש על הנציגות הצרפתית בישראל. בירושלים זועמים על הצרפתים ורואים בהם ככוח המניע של המהלך.

נתניהו והשר דרמר: "הדבר הכי חשוב הוא לעבוד בתיאום מלא עם הממשל האמריקאי". לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12