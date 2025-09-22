טראמפ יטען כי מצא את הסיבה לאוטיזם - וגם את התרופה

נשיא ארהב דונלד טראמפ הודיע כי יצהיר היום על התפתחות משמעותית בחקר האוטיזם. מספר עיתונים בארה"ב טוענים כי הם יודעים מה תהיה ההצהרה: נטילת פרצטמול (החומר הפעיל באקמול, טיילנול ודקסמול) בהריון מגבירה את הסיכוי לאוטיזם של העובר לכשיוולד, ואילו תרופה בשם Leucovorin יכולה לטפל בתסמונת.

שתי ההודעות שנויות מאוד במחלוקת מבחינה מדעית. הקונצנזוס המדעי הוא כי אף אחד אינו באמת יודע היום מהו באמת הגורם לאוטיזם וכי ככל הנראה מדובר בתסמונת מורכבת מאוד עם גורמים רבים, ביניהם גם גורמים תורשתיים וגם סביבתיים. גם טיפול צפוי להיות מורכב מאוד, בהתאם. ויש כאלה האומרים כי לפחות אצל חלק מן האוטיסטים, לא מדובר כלל במחלה אלא בשונות נוירולוגית עם יתרונות וחסרונות.

לוקובורין היא תרופה הניתנת כבר היום נגד תופעות לוואי של תרופות לסרטן. מחקרים ראשונים בבני אדם הראו פוטנציאל לשימוש בתרופה באוטיזם, אך מדובר במחקר בתחילת דרכו. רוב התרופות שעברו ניסויים ראשוניים כאלה, אינן נמצאות יעילות בניסויי המשך גדולים יותר. התרופה פועלת גם נגד מחסור בוויטמין B9, ומחקרים מסויימים הראו מחסור בחומר זה באנשים מסויימים עם תסמונות התפתחותיות.

לגבי אקמול ואוטיזם, מספר מחקרים מצאו מתאם קטן בין שימוש בפרצטמול לבין אוטיזם (בעוד אחרים לא מצאו קשר כזה), אך לא ברור האם אכן מדובר בקשר סיבתי, או שמא אוכלוסיות שנטו יותר ליטול את התרופה היו גם יותר מועדות מלכתחילה לתסמונת, מסיבות אחרות. אפשרות אחרת היא כי מחלות חום שבגינן נוטלות האמהות אקמול, הן שמגבירות את הסיכון.

כך או כך, גם אם מתייחסים רק למחקרים שמצאו את הקשר, וגם לו היינו מניחים שמדובר בקשר סיבתי, המתאם הוא קטן (בעוד מספר המשתמשים בתרופה הוא ענק) ואינו יכול להסביר את כל האוטיזם באוכלוסיה.

טראמפ ושר הבריאות שלו רוברט פ. קנדי הגיעו למסקנה שלהם בעקבות כריה של מידע ממחקרים קודמים וממאגרים ממשלתיים, אך לא נערכו ניסויים ייעודיים או מחקרי המשך בנושא. קנדי הבטיח עם כניסתו לתפקיד שר הבריאות, כי ימצא את הגורם לאוטיזם עד ספטמבר 2025. תוך כדי שקנדי טוען כי אקמול גורם לאוטיזם, הוא ממשיך גם לעמוד מאחורי הגישה כי חיסוני ילדות גורמים לך.

בהצהרה המשותפת, טראמפ מפייס את שר הבריאות קנדי, מתנגד ידוע לרפואה והמדע הממוסדים, במיוחד לחיסונים, אך גם לתרופות פסיכיאטריות ותרופות מוכרות אחרות.

קנדי מתנגד במיוחד לחיסכון לקורונה, וגייס שדרה של מנהלים עם גישה דומה. אולם טראמפ אמר לאחרונה כי החיסון לקורונה דווקא מוצא חן בעיניו, וכי הוא שמח שהתחסן בו. אולם למרות שבכך סתר את פועלו של קנדי שצמצם משמעותית את הגישה לחיסון, טראמפ אמר שהוא עדיין עומד מאחורי קנדי וסומך עליו.

לאחרונה קנדי פיטר את כל הוועדה המייעצת בתחום החיסונים, הקובעת את ההמלצות לחיסונים ואת הכיסוי שלהם בביטוחים הממשלתיים האמריקאים. הוא מינה חברי ועדה אחרים לרוחו, וזמן קצר לאחר מכן אלה אכן הצביעו על שינויים בתוכנית החיסונים. הם התכוונו להצביע על שינויים נוספים מרחיקי לכת עוד יותר, אך השתכנעו בינתיים לא לעשות זאת.

קנדי גם פיטר את ד"ר סוזן מונרז, ראש ה-CDC, המרכז לשליטה במחלות. מונרז טענה כי קנדי פיטר אותה לאחר שלא הסכימה להיות חותמת גומי החלטותיו בנושאי חיסונים. קנדי אמר כי מדובר בסוגיה של אמון.

קנדי גם ביטל מענקי מחקר ממשלתיים בהיקפים של מאות מיליוני דולרים בתחום הRNA, הטכנולוגיה העומדת בבסיס חיסון הקורונה. מחקרים אלה נועדו לפתח תרופות למגיפות הבאות אך גם למחלות נוספות כמו סרטן.

במקביל, טראמפ, עם ובלי קנדי, קיצץ בתוכניות סיוע רבות שנועדו להתמודד עם מחלות בעולם, וכן הודיע על פרישה מארגון הבריאות העולמי.