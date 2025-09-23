הותר לפרסום: רס"ן שחר נתנאל בוזגלו נפל בקרב בעיר עזה

עדכונים שוטפים

09:04 - ראש עיריית מגדל העמק יקי בן חיים ספד לתושב העיר, רס"ן שחר נתנאל בוזגלו ז"ל, שנפל בעזה: "אנחנו עדים לאובדן כבד ועמוק של אדם אשר נתן מכל כולו למען המדינה. רס"ן שחר נתנאל בוזגלו ז"ל נפל במערכה למען ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה והשאיר אחריו מורשת של מסירות, מנהיגות ואומץ"

06:12 - התקרית התרחשה אתמול בסביבות השעה 15:00 בצוהריים, כאשר כוח מגדוד 77, הפועל במסגרת צוות הקרב החטיבתי של גולני, עסק בלחימה בעיר עזה. במהלך הקרב ירו מחבלי חמאס טיל RPG - והטנק של רס"ן בוזגלו נפגע. לא היו נפגעים נוספים

06:04 - רס"ן שחר נתנאל בוזגלו ז"ל שירת כמפקד פלוגת "וולקן" בגדוד 77 בחטיבה 7 של השיריון

06:00 - הותר לפרסום: רס"ן שחר נתנאל בוזגלו, בן 27 ממגדל העמק, נפל בקרב בצפון רצועת עזה

02:32 - ארדואן בראיון לפוקס ניוז: לא רואה בחמאס ארגון טרור

● ראיון | מנכ"ל אלביט: "גם אם יפרוץ שלום עולמי, ההשקעה בביטחון תימשך שנים"

01:10 - גם אנדורה הודיעה על הכרה במדינה פלסטינית

00:39 - גם ראש ממשלת מלטה הודיע בנאומו על הכרה במדינה פלסטינית

00:39 - ראש ממשלת לוקסמבורג הודיע בנאומו על הכרה במדינה פלסטינית

22:59 - דובר צה"ל עדכן כי ההתרעות שהופעלו לפני זמן קצר סמוך לאילת על חדירת כטב"ם - זיהוי שווא

22:41 - התרעות סמוך לאילת מחשש לחדירת כטב"ם

22:23 - נשיא צרפת עמנואל מקרון הכריז הערב רשמית על הכרה במדינה פלסטינית, ובכך הצטרף לבריטניה, אוסטרליה, קנדה ופורטוגל שעשו זאת אתמול. מקרון פתח את כינוס הוועידה הצרפתית-סעודית להכרה במדינה פלסטינית במטה האו"ם בניו יורק.

את הכינוס, שנערך רגע לפני פתיחת כינוס המנהיגים של העצרת הכללית של האו"ם, ישראל וארה"ב מחרימות. שגריר ישראל באו"ם דני דנון כינה אותו "קרקס". יחד עם צרפת, מדינות נוספות צפויות להודיע הערב על הכרה במדינה פלסטינית.

"הכרה במדינה פלסטינית היא תבוסה לחמאס", אמר מקרון בנאומו. נשיא צרפת אמר כי מדינתו תפעל לייצוב רצועת עזה וקרא לסיום מיידי של המלחמה. הוא גם אמר כי ארצו תפעל לאמן כוחות לשמירה על הביטחון ברצועה ביחד עם בעלות הברית, ולהשלים את משימת פירוק חמאס מנשקו.

בין המדינות שצפויות להכיר הערב במדינה פלסטינית למעט צרפת - גם בלגיה, מלטה, סן מרינו ואחרות. שר החוץ של צרפת ז'אן נואל בארו הסביר לפני הפסגה באו"ם: "ההחלטה שנציג היום בפני האו"ם היא החלטה פוליטית-סמלית שמשקפת את מחויבותה של צרפת לפתרון שתי המדינות".

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12

20:51 - דוברת הבית הלבן נשאלה מה תגובת הנשיא לכך שמספר מדינות הכירו במדינה פלסטינית, והשיבה שהנשיא היה ברור שהוא מתנגד לכך - לדעתו זה לא יקדם את שחרור החטופים, לא את סיום המלחמה והוא חושב שזה פרס לחמאס. "הוא חושב שזה בעיקר דיבורים, לא מספיק פעולות", סיכמה הדוברת

פורסם לראשונה ב-N12