טראמפ: הכרה במדינה פלסטינית היא פרס לזוועות 7 באוקטובר

העצרת הכללית של האו"ם החלה הערב (שני) בניו יורק - על רקע הסחף המדיני של עוד ועוד מדינות שהכירו או צפויות להכיר במדינה פלסטינית. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ החל את נאומו, ואמר: "חייבים לסיים את המלחמה בעזה מיד". טראמפ אמר שארה"ב דורשת לשחרר את כל החטופים, ושוב נקב במספר החטופים המתים בשבי: "רוצים את כל 38 החללים, דיברתי עם המשפחות שלהם".

נשיא ארה"ב החל את נאומו בבדיחה על כך שהטלפרומפטר (המסך לנואמים שבו מוצג הטקסט לנאום) אינו עובד, אך בתוך זמן קצר החל לסקור את הישגיו בתחילת כהונתו, תוך שהוא תוקף את ממשל ביידן. טראמפ התייחס לסוגיות כלכליות רבות, ואמר: "בכהונתי הראשונה בניתי את הכלכלה הטובה ביותר בעולם, וכעת אני עושה את זה שוב. הפעם זה גדול יותר וטוב יותר".

טראמפ התייחס בנאומו באריכות גם להישגיו והשינויים שהציג מתחילת כהונתו בתחום ההגירה, והודה לנשיא אל סלוודור נאיב בוקלה על כך שהסכים לקלוט פושעים שגורשו מארה"ב.

"בסדר העולמי", אמר טראמפ, "ארה"ב זוכה שוב לכבוד, כפי שלא זכתה מעולם בעבר. תחשבו, לפני שנתיים, שלוש, ארבע שנים היינו מושא לצחוק בכל העולם. כל מדינות נאט"ו נענו לבקשתי והגדילו את הוצאות הביטחון שלהן מ-2% ל-5%. במאי נסעתי למזרח התיכון לבקר את חבריי ולבנות מחדש את הבריתות עם ערב הסעודית, קטאר, איחוד האמירויות ומדינות אחרות שקרובות כעת יותר מאי פעם בעבר".

טראמפ התייחס לשורת המלחמות והמאבקים ברחבי העולם שלטענתו הוא הביא לסיומן. "רק בשבעה חודשים סיימתי שבע מלחמות שאמרו שהן לא ניתנות לפתרון, שאף פעם לא ייפתרו, וחלק נמשכו 31 שנה, אחת הייתה 36 שנה, אחת 28 שנה. בכל המקרים הן גבו אלפי הרוגים".

"זה כולל את קמבודיה ותאילנד, קוסובו וסרביה, קונגו ורואנדה שזאת הייתה מלחמה איומה, פקיסטן והודו, ישראל ואיראן, מצרים ואתיופיה, ארמניה ואזרבייג'אן. זה כולל את כולן. אף נשיא או ראש ממשלה ולמעשה אף מדינה אחרת לא התקרבה למעשים האלה, ואני עשיתי את זה רק בשבעה חודשים, זה מעולם לא קרה לפני כן. מעולם לא היה תקדים לזה ולכבוד הוא לי שעשיתי זאת".

"חבל שהייתי צריך לעשות את הדברים האלה במקום שהאו"ם יעשה את זה", המשיך טראמפ. "למרבה הצער, בכל המקרים האלה האו"ם לא ניסה לעזור באף אחד מהסכסוכים האלה. אני סיימתי שבע מלחמות, אני ניהלתי מו"מ עם המנהיגים של כל המדינות האלה, ולא קיבלתי אפילו טלפון מהאו"ם שמציע עזרה לסיים את העסקה. כל מה שקיבלתי מהאו"ם היה מדרגות נעות שהפסיקו לעבוד באמצע וטלפרומפטר גרוע".

"חייבים לסיים את המלחמה בעזה"

"כפי שכולם יודעים, אני גם מאוד מעורב בהשגת הפסקת אש בעזה", אמר טראמפ. "אני חייב להצליח בדבר הזה, חייבים לעשות את זה. למרבה הצער, עזה, חמאס, סירב שוב ושוב להצעות סבירות. אנו לא יכולים להסכים ש-7 באוקטובר יקרה שוב. עכשיו חלק מהגופים פה באו"ם מכירים חד-צדדית בקיומה של מדינה פלסטינית - זה פרס לטרוריסטים של חמאס, זה פרס לזוועות שהם עשו, כולל 7 באוקטובר, בזמן שהם עדיין מסרבים לשחרר את החטופים ומסרבים להפסקת אש".

"במקום לתת לחמאס כל כך הרבה, הם לקחו כבר. אפשר היה כבר לפתור את זה מזמן, אבל במקום להיכנע בפני התביעות של חמאס - אלה שרוצים שלום צריכים להתאחד עם מסר אחד - שחררו את החטופים עכשיו, פשוט שחררו אותם מיד! תודה. כדי לעשות זאת, אנו צריכים להפסיק את המלחמה בעזה מיד".

"צריך לשאת ולתת מיד לקראת שלום, צריך להשיב את החטופים. אנחנו רוצים את כל ה-20 בחזרה, לא שניים ואז ארבעה, כפי שאתם יודעים, יחד עם וויטקוף ורוביו השבנו את רובם. היינו מעורבים בכל העסקאות האלה, ותמיד אמרתי שהעסקה האחרונה תהיה הכי קשה. וזה באמת כך, אנחנו רוצים להחזיר את כולם מיד, לא שניים ועוד שלושה. לא, אנחנו רוצים את כולם ביחד בבת אחת. למעשה, גם את 38 החללים. דיברתי עם ההורים שלהם והם רוצים אותם בחזרה. הם רוצים אותם כאילו הם היו בחיים. זה כואב להם בדיוק כאילו הבן או הבת שלהם היו בחיים".

"תקיפת מתקני הגרעין"

טראמפ התייחס בנאומו גם למתקפות של ארה"ב באיראן במסגרת מבצע "עם כלביא".

"אין סיכון גדול יותר לעולם היום מאשר הנשקים ההרסניים ביותר שפותחו ע"י בני אדם. יש עדיפות גבוהה בעיניי לפקח על הנשק הזה, ובראש ובראשונה איראן - נותנת החסות הגדולה ביותר בעולם לטרור, לא יכולה להחזיק בנשק כל כך עוצמתי, ולכן שלחתי (לאיראן) מכתב שמציע הצעה נדיבה".

"בתמורה לעצירת תוכנית הגרעין של איראן - הצעתי להם שיתוף פעולה, והתשובה של איראן הייתה להסלים את האיום שלהם על המדינות השכנות. כיום רבים מהמפקדים הצבאיים של איראן, אני יכול לומר כמעט כולם, אינם איתנו עוד, הם מתים".

"לפני שלושה חודשים, עם מבצע 'פטיש חצות', מפציצים אמריקניים הטילו פצצות כבדות על איראן והרסו את מתקני הגרעין שלה. אף מדינה אחרת בעולם לא הייתה יכולה לעשות את מה שאנחנו עשינו. אין לכך את הציוד הדרוש, לנו יש את כלי הנשק הטובים ביותר בעולם. אנחנו שונאים להשתמש בהם, אבל עשינו משהו שבמשך 22 שנים אנשים רצו לעשות ליכולת ההעשרה הגרעינית של איראן. הפסקתי אותה והבאתי סוף למלחמת 12 הימים בין ישראל לבין איראן, כאשר שני הצדדים הסכימו להפסיק את הקרבות".

המלחמה באוקראינה והביקורת על אירופה

טראמפ התייחס גם למלחמה באוקראינה, ואמר כי חשב שזו תהיה המלחמה הקלה ביותר לפתרון ולהביאה לסיום. "כולם חשבו שרוסיה תנצח תוך שלושה ימים, אבל זה לא עובד ככה", אמר טראמפ. "רוסיה יוצאת לא טוב מהמערכה הזו, לא משנה מה יקרה, זה משהו שהיה צריך לקחת ימים ספורים - ובמקום זאת הם נלחמים כבר שלוש שנים וחצי".

טראמפ האשים את סין והודו ואמר שהן "המממנות העיקריות" של המלחמה - בכך שהן ממשיכות לרכוש נפט מרוסיה. למרות זאת, הוא האשים גם מדינות רבות באירופה על כך שממשיכות לרכוש נפט ומוצרי אנרגיה מרוסיה בצורה ישירה ועקיפה. "הם בעצם מממנים את המלחמה עבור האינטרסים של עצמם, זה מגוחך".

על מאמציו לסיום המלחמה אמר טראמפ: "אם רוסיה לא תהיה מוכנה לחתום על עסקה לסיום המלחמה, ארה"ב מוכנה להטיל עליה מכסים מאוד גבוהים שיפסיקו לדעתי את מרחץ הדמים הזה מאוד מהר. אבל כדי שהמכסים האלה יהיו אפקטיביים, גם המדינות האירופיות שנמצאות כאן בחדר צריכות להצטרף אלינו ולאמץ את אותם כלים. אמנם יש אוקיינוס בינינו, אבל אירופה צריכה להיענות לאתגר".

הלעג להגירה באירופה

"האומות המאוחדות, לא רק שזה ארגון שלא פותר את הבעיות שהוא צריך לפתור, אלא שהוא גם מייצר בעיות", המשיך טראמפ ותקף. "הדוגמה, בראש ובראשונה, זו ההגירה שיצאה משליטה. המדינות שלכם פשוט הולכות ונהרסות. האו"ם יוצר בעיה בשביל הגבולות בכל העולם".

"האו"ם אמור להפסיק חדירות בלתי חוקיות, ולא לגרור ולגרום אותן ולממן אותן. בארה"ב אנחנו לא מקבלים את הרעיון שמותר להתיר למספרים גדולים של אנשים לחצות את העולם, לחולל פשיעה ולשאוב משאבים מתוך הרווחה שלנו", אמר הנשיא.

"אני מעודד את כל המדינות בעולם להגן על האזרחים שלהן באותה המידה. אתם צריכים לעשות את זה, כי אני רואה את זה, אני לא אגיד שמות, אבל אני יכול לנקוב בשמות של מדינות שזה קורה להן עכשיו, שפשוט מרשות את זה. אירופה נהרסת כי יש הגירה לא חוקית לתוך היבשת כפי שלא ראינו בעבר, אף אחד לא עושה שום דבר כדי לשנות את זה, כדי להפסיק את זה, כדי להוציא את המהגרים הלא-חוקיים האלה, אי אפשר לעמוד בזה לאורך זמן. בגלל שהמדינות הללו בוחרות בתקיפנות פוליטית - הן לא עושות דבר כדי להילחם בזה".

"אני צריך לומר, אני מסתכל על לונדון - איפה שיש לכם ראש עירייה נוראי, והיא כל כך השתנתה. עכשיו הם רוצים לעבור על החוק השריעי, אבל אתם במדינה אחרת ואתם לא יכולים לעשות את זה".

"מרגיש שההכרזה על מדינה פלסטינית לא תעשה כלום לשחרור החטופים"

נאומו של נשיא ארה"ב טראמפ אכן מעורר סקרנות רבה ברחבי העולם, בין היתר בשל הביקורת החריפה שמתח הבית הלבן על המדינות שהכירו במדינה פלסטינית. דוברת הבית הלבן נשאלה מה תגובת הנשיא לכך שמספר מדינות מכירות במדינה פלסטינית. הדוברת השיבה ש"הנשיא היה ברור שהוא מתנגד לכך ושהוא דיבר על הנושא בבריטניה שהוא עמד לצד חברו קיר סטארמר.

"הוא מרגיש שזה לא יעשה כלום לשחרור החטופים - שזאת המטרה העיקרית כרגע. לא יעשה משהו לסיום המלחמה, וחושב שזה פרס לחמאס", אמר לוויט והוסיפה: "הנשיא חושב שזה בעיקר דיבור ולא מספיק פעולות - ואני מאמינה שתשמעו אותו מדבר על כך באו"ם".

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש פתח את כינוס העצרת הכללית של האו"ם, ואמר בדבריו: "דבר לא יכול להצדיק את המתקפה הנוראית של חמאס ב-7 באוקטובר. שום דבר לא יכול להצדיק את העונש הקולקטיבי של העם הפלסטיני וההרס השיטתי של עזה. אנחנו צריכים הפסקת אש עכשיו, שחרור של כל החטופים עכשיו. אנחנו חייבים לא להפסיק לחתור לשלום, לפתרון שתי מדינות - שקיבל משנה תוקף אתמול. אלימות המתנחלים וההרחבה של ההתנחלויות חייבת להיפסק".

"נכנסו לעידן של שיבוש חסר אחריות וסבל לא אנושי", המשיך גוטרש. "הערכים שעליהם הקמתם את ארגון האומות המאוחדות נמצאים תחת מצור. בעזה, הזוועות מתקרבות כבר לשנתן המפלצתית השלישית, והן תוצאה של החלטות שמערערות על ערכי האנושיות הבסיסית. היקף המוות וההרס הם מעבר לכל סכסוך אחר שראיתי במהלך שנותיי בתפקיד".

על רקע פתיחת העצרת הכללית של האו"ם, השירות החשאי בארה"ב הודיע שאיתר בניו יורק רשת סלולרית של יותר מ-100 אלף כרטיסי סים ו-300 שרתים שייתכן ונועד לשבש את הרשת הסלולרית של המנהיגים הזרים בעיר ולשבש שירותים חיוניים במקרי חירום.

אתמול דווח בסוכנות הידיעות רויטרס שממשל טראמפ עשוי להטיל סנקציות כוללות ומקיפות על כל מוסד בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג - כבר בתוך שבוע. זאת במחאה על החקירות בחשד לפשעי מלחמה של ישראל. המהלך עלול להביא לפגיעה קשה בתפקוד בית הדין.

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12