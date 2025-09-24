עדכונים שוטפים

7:13 - מיקוד על סיום המלחמה והפסקת אש קבועה: התוכנית של טראמפ

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נפגש הלילה (בין שלישי לרביעי) בשולי עצרת האו"ם עם מנהיגים ממדינות ערביות ומוסלמיות. הנשיא אמר למנהיגים שזו הפגישה הכי חשובה שהייתה לו במהלך היממה האחרונה.

בפגישה, בה נכחו בין היתר מנהיגי איחוד האמירויות, קטאר, ערב הסעודית, מצרים, ירדן, טורקיה, אינדונזיה ופקיסטן, התמקדה בסיום המלחמה בעזה ובדרכים להשגת הפסקת אש קבועה ברצועה, כך דיווחה סוכנות הידיעות הממלכית של איחוד האמירויות. עוד נמסר כי שחרור כל החטופים ונקיטה בצעדים לטיפול במשבר ההומניטרי החמור ברצועה נידונו גם הם בפגישה.

בתחילת הפגישה, פנה טראמפ לנשיא טורקיה ארדואן שישב לצדו, ואמר לו: "נעשה את זה פגישה חשובה". הוא הוסיף: "אנחנו הולכים לסיים את המלחמה בעזה, אולי אפילו כעת".

בפגישה הציג טראמפ למנהיגים את העקרונות של ארה"ב לסיום המלחמה בעזה. זו הפעם הראשונה שבה הנשיא האמריקני מציג תוכנית לסיום המלחמה בעזה מאז שנכנס לתפקיד בינואר.

העקרונות שהציג טראמפ כוללים על פי ההערכות את שחרור כל החטופים, סיום המלחמה, נסיגה ישראלית מעזה ותוכנית ליום שאחרי המלחמה שתגדיר מי יהיה הגוף השלטוני שינהל את רצועת עזה - ללא מעורבות של חמאס. האמריקנים גם רוצים לקבל הסכמה של מדינות ערב לשלוח כוחות צבא לעזה כדי לאפשר נסיגה ישראלית ולקבל מימון של מדינות ערביות ומוסלמיות לשיקום הרצועה.

23:30 - טראמפ בפתח הפגישה עם מנהיגי מדינות ערב: "אני אפגש עם ביבי - זה אורך זמן ארוך מדי, אנחנו רוצים את החטופים"

22:20 - מקרון: אם טראמפ רוצה לזכות בפרס נובל לשלום - הוא צריך לסיים את המלחמה בעזה

22:15 - אחרי מהלך ההכרה במדינה פלסטינית, הבית הלבן מאשר כי נשיא צרפת ייפגש עם טראמפ בהמשך היום

21:57 - משרד החוץ של גרמניה לאחר הפגישה: "מדינות ה-E3 דחקו באיראן לנקוט צעדים מעשיים בימים ואפילו בשעות הקרובים כדי לתת מענה לחששות בנוגע לתוכנית הגרעין שלה. זה כולל את חידוש השיחות הישירות עם ארה"ב וגישה מלאה לפקחי הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית לכל מתקני הגרעין, בהתאם להתחיבויותיה של איראן". "אנו מחויבים להשלים את תהליך הסנאפבק, אך זה לא יביא לסיום חלקנו בתהליך - אנחנו נחושים להביא לפתרון מדיני לתוכנית הגרעין של איראן"

21:56 - מקור מדיני צרפתי לרויטרס אחרי פגישת שרי החוץ האירופים עם שר החוץ של איראן: טהראן עדיין לא עומדת בתנאים שמעצמות אירופה הציבו לה כדי לעצור את הפעלת מנגנון הסנאפבק

21:18 - מארגני המשט הגדול לעזה דחו בשעות האחרונות את הפניה של ישראל מאמש, במסגרתה ישראל הציעה שיעגנו במרינה באשקלון, יפרקו את הסיוע שברשותם וישראל תבטיח את תיאום העברתו לרצועה עזה. בתגובה, משרד החוץ פרסם הודעה תקיפה בה איימה מדינת ישראל שלא תאפשר את הגעת המשט לאזור מלחמה ותנקוט בכל הצעדים הדרושים לכך

20:39 - חרם המוזיקאים על ישראל: גם להקת Paramore מצטרפת וכעת משתמשים ישראלים לא יכולים לשמוע את קטלוג האלבומים בספוטיפיי

20:26 - אמיר קטאר בעצרת האו"ם: התקיפה של ישראל בדוחא נועדה לשבש את המו"מ להפסקת אש בעזה ולשחרור חטופים

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12