תא"ל (מיל') רן כוכב: "בשורה התחתונה זה כישלון ביירוט"

כ־15 פצועים, אחד מהם במצב קשה ואחד במצב בינוני, פונו לבית החולים יוספטל באילת, בעקבות פגיעת כטב"ם ששיגרו המורדים החות'ים בלב אזור התיירות בעיר. ההצלחה החות'ית מתווספת לפגיעה קודמת בנמל התעופה רמון, ובכלל ניכר כי שליחי איראן בתימן רושמים לאחרונה הרבה יותר הצלחות מבעבר מול מערך ההגנה האווירית הישראלי.

תא"ל (מיל') רן (רנכו) כוכב, מפקד מערך ההגנה האווירית ודובר צה"ל לשעבר, מסביר בראיון לגלובס, כי כיפת ברזל מיירטת מלמטה למעלה עם כוח G (כוח כבידה) גבוה, ובמרחב אילת יש למערכת אתגרים ייחודיים. "הסוללה נמצאת מחוץ לעיר במטרה להגן על המרחב, ובמצב שבו מכוונים לעיר עם כטב"ם שמגיע בגובה נמוך - עלול להיות מצב שבו הסכנה מניסיון יירוט בעיר גדולה מסכנת הפגיעה".

האם המרחב רווי הגבולות באזור אילת משפיע על הפעלת מטוסים ומסוקים?

"יש חמש מערכות נשק שיכולות ליירט, כיפת ברזל היא רק אחת מהן. הבאה היא מטוס קרב ואפשר לבקש רשות מירדן או מצרים, ולחצות לשטחן. או שנקבל רשות ונחצה, או שלא נקבל רשות ונחצה, או שלא נקבל רשות ולא נחצה".

לא הרחק מישראל נמצא גם הגבול של ירדן עם ערב הסעודית, אבל בשל הגודל הקטן, המהירות הנמוכה והשח"ם (שטח חיתוך מכ"ם) הנמוך של הכטב"מים - הגילוי, ככל הנראה, לא יתרחש כשהכטב"ם יהיה בשטח מדינתו של מוחמד בן סלמאן, אלא הממלכה ההאשמית. "ניתן להשתמש מול הכטב"מים גם במסוקי קרב, כשאלו הקרובים לאילת נמצאים ברמון ולא בעובדה. ניתן לדלג אותם ואולי צריך בעובדה".

מי שעשויות לתגבר ממפרץ אילת הן ספינות סער 6, שנושאות יכולות יירוט: כיפת מגן, הווריאנט הימי של כיפת ברזל, ומערכת LRAD לטווחים ארוכים יותר. עם זאת, בחודשים האחרונים החלו להשתמש בספינות הללו למתקפות בתימן נגד החות'ים, וכשהן נמצאות בעומק הים האדום לצורך תקיפה - הן לא במפרץ אילת. "הספינה הולכת לחודיידה, לתעלת סואץ, ולא תמיד נמצאת. עבור הגנה על אילת, היא לא יכולה לשגר לאחור".

מערכת הנשק האחרונה שבה משתמשים בצה"ל נגד כטב"מים היא הלוחמה האלקטרונית. במבצע עם כלביא, למשל, השתמשו ביכולות אלקטרומגנטיות ליירוט עשרות אמצעים ששוגרו מאיראן.

מדוע לא משתמשים ביכולות הללו במרחב אילת?

"אם מפעילים Pulse אלקטרומגנטי, אני עלול לפגוע במטוס מנמיך בנמל התעופה רמון", מסביר תא"ל (מיל') כוכב. "עלול לפגוע בספינה במפרץ אילת, בשידורי רדיו, וזה גם אתגר".

יבוא האזרח וישאל "איך במבצע עם כלביא יירטו אלף כטב"מים?"

"האזרח צודק, בשורה התחתונה זה כישלון ביירוט. הגנת שמי המדינה היא המשימה מספר 1 של חיל האוויר, והוא נכשל בה. התירוצים הם נכונים, אבל יש עיר נופש, אנשים רוצים לנפוש, לגור, לעשות עסקים, ולקבל 100% יירוט. חיל האוויר צריך לנפק את הסחורה".

מהם המאפיינים הייחודיים באתגר היירוט במרחב אילת?

"השטח הוא שונה משיגורים מאילת, החות'ים אינם טיפשים. די לפתוח את המפה ולהבין זאת. כשבאים ממזרח מאיראן, 1,500 ק"מ, עוברים את עיראק, המדבר הסורי, ירדן, ואם מישראל מביטים מזרחה - שטח הפנים פתוח. אפשר להשתמש בהרבה מטוסים ומסוקים. באילת יש משולש, פינה שבה אם מביטים מזרחה רואים את הרי אדום וממערב יש גם הרים. עם זאת, צריך להצליח ולהסביר, ולא להיכשל להסביר. חיל האוויר יירט במלחמה מאות כטב"מים מתימן".