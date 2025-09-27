עונת המרתונים נפתחה: כמה עולה להשתתף בתחרויות הענק?

ספטמבר הוא החודש שפותח את "עונת הציד" של מרתוניסטים בסתיו - הרגע שבו הקיץ השורף מרפה את אחיזתו אבל החורף עדיין רחוק. מרתוניסטים חובבים בארץ ובעולם נועצים יעדים על גבי המפה ונודדים בין ברלין, שיקגו וניו־יורק על מנת לסמן עוד יעד שבו הם יגמאו 42 ק"מ (ועוד 195 מטרים).

בחודשים מרץ-אפריל מקובצים מרתונים מובילים ועתירי רצים כמו מרתון פריז, לונדון, בוסטון, רומא, ברצלונה ועוד. האשכול השני נמצא בשליש האחרון של השנה במרתוני הסתיו שמתחילים כבר בספטמבר ונמתחים עד סוף דצמבר. המרתונים המובילים והפופולריים על הישראלים הם בעונה הזו הם: מרתון ברלין אמסטרדם, שיקגו, ולנסיה, ניו יורק ועוד.

אך עד הרגע שבו אדם מקבל על עצמו את הזכות להתייצב על קו הזינוק של מרחק הזה, עליו לעבור דרך משמעותית וארוכה בעולם הריצה. לשלב הזה יגיעו לרוב רצים בשלים עם "עומק ברגליים" כפי שנהוג לכנות זאת, וכאלו שרצים על בסיס קבוע ורצו לפחות חצי מרתון עד כה במסגרת קבוצתית או עצמאית. לצד הפן המנטלי והפן הפיזי, עומד שיקול לא פחות חשוב - הכלכלי. ההחלטה לרוץ מרתון מלווה בעלויות שמצטברות לאלפי שקלים - על אחת כמה וכמה אם המרתון מתקיים בחו"ל.

בתוך פחות מעשור: שוק המרתונים צפוי לזנק ליותר מ־24 מיליארד דולר על פי ההערכות, מדי שנה נערכים כ־3,000 אירועי מרתון (42.195 ק"מ) ברחבי העולם. במרתונים הגדולים משתתפים כ־50 אלף רצים ובקטנים יותר המספרים נעים סביב 20 אלף. ככל שהמרתון גדול יותר, הוא סוחף אחריו השקעות גדולות של נותני חסויות ושיתופי פעולה כלכליים להפקה ולעיר המארחת. על פי נתוני מכון המחקר Market Growth Reports, שוק אירועי המרתון העולמי הגיע בשנת 2024 לסכום מוערך של 14.4 מיליארד דולר. ההערכה היא שהוא צפוי להתרחב בקצב צמיחה שנתי ממוצע של 5.9% עד 2033 - מה שיביא לשווי שוק של כ־24.1 מיליארד דולר. כך לדוגמה, מרתון ניו־יורק, שבו משתתפים מעל 50 אלף רצים ונחשב לאחד המבוקשים בעולם, מייצר תפוקה כלכלית מוערכת של כ־500 מיליון דולר לעיר כולה - הכוללת את ההכנסות הישירות מעלות דמי ההשתתפות של הרצים, נותני החסויות, פרסום, זכויות שידור וכדומה. זאת בנוסף להכנסות עקיפות לעיר עצמה של תיירות פנים: הזמנת חדרי מלון, שכירת כלי רכב, מסעדות, קניות ועוד. גם מרתון שיקגו נחשב למרוץ מבוקש המייצר תפוקה כלכלית לעיר המוערכת בסכום של 627 מיליון דולר וההכנסות של מרתון ברלין לעיר עומדות 470 מיליון אירו.

ההרשמה: מאות שקלים למרוץ - ואף יותר

מה כוללות העלויות? קודם כל, עלות הטיסה והשהייה במלון בהתאם למספר הימים שישהה הרץ בדרך כלל ינועו בין 4 ל־5 ימים באירופה (בארה"ב השהייה תהיה ארוכה יותר בגלל המרחק). על המשתתף להגיע לפחות יומיים לפני המרוץ על מנת לעשות את ההכנות הנדרשות, שכוללות גם "אקלימיזציה" כאשר מדובר בהגעה למדינה עם טמפרטורה שונה מהותית ממדינת המקור; לקיחת מספר חזה מהאקספו הרשמי; והכרת המסלול.

גם ההרשמה למרתון (ה"סלוט") היא עלות שיש להכיר. המחירים משתנים בין מדינה למדינה ובין הזמן שבו נרכשו. הרשמה למרתון מתבצעת עם פתיחתו ויכולה להיות נמוכה באופן משמעותי מהעלות בהרשמה מאוחרת. כך לדוגמה, הרשמה למרתון ולנסיה עם פתיחת ההרשמה (שנה לפני) תעלה 80 אירו (320 שקל), ואילו בהרשמה מאוחרת התעריף יקפוץ ל־200 אירו (800 שקל).

כל העלויות עד כה עסקו רק במה שקורה בחו"ל וזה עוד לפני שרצתם קילומטר אחד. כעת מתחילה "הריצה" סביב הדבר האמיתי - תוכנית אימונים שתכלול מאמן שיפקח וינווט את כל ההתקדמות שלכם ובנוסף את כל המעטפת הכוללת נעלי ריצה בעלות של כ-800-600 שקל (לפעמים יותר מזוג אחד), ביגוד מלא הכולל מכנסיים וחולצות ריצה מנדפות, גרביים, משקפי שמש, כובע ועוד.

"רצים שהחליטו לעשות מרתון ראשון מגשימים חלום", אומר מאמן הריצה מישאל דגן, הבעלים של קבוצת "מרתון קלאב", "וכשאתה מגשים חלום אתה מוכן להשקיע בו לא רק כסף, אלא גם את הזמן שלך. העלות החודשית למאמן שיכין אותך למרתון עם תכנית אימונים של 18 שבועות משתנה ממאמן למאמן ונעה בין 350 שקל ועד 600 שקל, והיא בדרך כלל תכלול 4 אימונים בשבוע. אבל בזה לא נגמרות ההוצאות ויש להוסיף על כך גם הוצאה על התזונה הטכנית שכוללת ג'לים, משקאות איזוטונים, כדורי מלח וכדומה - הוצאה שיכולה להגיע לכ-200 שקל בחודש. הרצים שמשקיעים קצת יותר ישלבו גם מעת לעת עיסוי ספורטאים בעלות של כ-350-300 שקל לשחרור השרירים וחלקם גם יפנו לתזונאי ספורט שיגבש להם תוכנית תזונה מסודרת".

האם יש עלייה בקרב הישראלים שנוסעים לעשות מרתון בחו"ל?

"יש לחלוטין מגמת עלייה בשנים האחרונות בקרב הישראלים. אנחנו מזהים את זה גם מכך שיותר ויותר אנשים נכנסים למעגל הריצה, ולכן אין ספק שיש גם עלייה טבעית גם מבחינת מי שירצה לנסוע לחו"ל למרתון. בנוסף, יש את עניין אי הוודאות סביב המרוצים בישראל מאז הקורונה ולאחר מכן גם בשל המלחמה - הרצים 'פוזלים' החוצה לעבר המרתונים בעולם ויודעים שהוא יתקיים באופן ודאי. אם נכנסים קצת לעומק אז צריך לזכור שלאחר מרתון או שניים בישראל, הרץ המקומי מיצה את ההיצע שיש פה והוא מתחיל לחפש מרתון חדש לשיפור התוצאה ולגיוון החוויה, והוא יעשה זאת בדרך כלל באירופה. מאוד קל היום להזמין טיסות ומלונות במחירים מוזלים של טיסות לואו-קוסט ולהשוות מחירי מלונות בבוקינג, ולכן הישראלים מרגישים נכון לגבי זה גם בטיסות לנופש משפחתי, אך גם בטיסות ליעדי מרתון".

מרתון ניו יורק / צילום: ap, Yuki Iwamura

לכל אלו יש להוסיף את עלויות הטיסה והשהייה, "עלות של חבילה הכוללת טיסה, מלון וסלוט למרוץ מחברת הנסיעות תגיע ל־1,200 עד 1,500 אירו, תלוי ביעד ובמספר הלילות בבית המלון. עם זאת, מי שכבר משתתף במרתון אחד ומרגיש שהוא עצמאי ומיומן יותר יחפש להוזיל עלויות ויבצע את ההזמנה והרישום באופן עצמאי ויחסוך בעלויות", מציין דגן.

גם אביב שוסטר, בעלת קבוצת הריצה שוסטארס, טוענת כי העלויות הללו מאוד תלויות במיקום של המרתון בעולם. "בעיר ממוצעת ולא יקרה באירופה ניתן להשיג חבילה הכוללת ארבעה לילות ומיקום קרוב של המלון לקו הזינוק, בעלות של כ־1,500 אירו.

"בנוסף, יש מרתונים שנקראים 'המייג'ורס' שאליהם ניתן לקבל סלוט דרך תרומה לעמותה ופה כמובן המחירים שונים ותלויים בסכום הגיוס שהם מבקשים. אני לדוגמה מתכוונת להשתתף השנה במרתון ניו־יורק דרך עמותת שלוה, ועל מנת לטוס איתם צריך לגייס בין 30 ל־40 אלף שקל לעמותה ובנוסף לשלם דמי הרשמה של 2,500 שקל".

עוד היא מוסיפה כי הרבה רצים מרגישים שהם "מושקעים" מאוד בריצה שלהם, במיוחד כשמדובר במרתון וחשוב להם מאוד למקסם את החוויה ולכן מרתון בחו"ל מאוד מדבר אליהם. "בחו"ל יש מגוון גדול מאוד של מרתונים שפרוסים לאורך חודשים רבים יותר ובנוסף לכך, אם נודע על האמת הרבה מהמרתונים בחו"ל הרבה יותר מושקעים מאשר בארץ וזו חוויה שברגע שעוברים אותה קשה לחזור לעשות מרתון בארץ, מציינת שוסטר, "אני מדברת החל מהאקספו המרשים והגדול, העידוד של התושבים לאורך המסלול שרואים בכך אירוע ספורט-תרבותי, וגם יש משהו שברגע שאתה נרשם למרתון בחו"ל הציפייה שלך היא הרבה יותר גדולה וכך גם המחויבות שלך מרקיע שחקים ומרגשת אותך".

נעליים ותזונאים: העלויות הפחות מוכרות

העלויות הללו עוסקות רק במה שקורה בחו"ל, עוד לפני שנגענו במעטפת: החל מתוכנית אימונים שכוללת מאמן שיפקח וינווט את כל ההתקדמות של הרץ, דרך ביגוד מנדף זיעה, נעליים במאות שקלים (ולפעמים יש צורך ביותר מזוג אחד) ועד תוספי תזונה ואבקות חלבון.

וכמה עולה תוכנית אימון למרתון? התשובה היא לא חד־משמעית. "היא תלויה בהרבה דברים: ברמת הכושר איתה מגיע הרץ במטרה שלו למרתון, בציפיות שלו, ביכולות שלו להתאמן לבד או בצורך שלו בקבוצה, ברמת הליווי שהוא צריך וכו'", מסבירה שוסטר. "העלויות הללו יכולות להגיע ל־400 שקל לחודש ואף גבוה מכך, אבל אני ממליצה למי שמגיע עם כושר של חצי מרתון לפחות לקחת בחשבון חצי שנה של אימונים שכוללים בניית בסיס והעבודה לפי שלבי אימון מסודרים, זמני התאוששות ושילוב של החיים עצמם". לכך דגן מוסיף: "יש גם ליווי תזונתי שהעלות שלו נעה סביב 1,600 עד 2,000 שקל למשך כארבעה חודשים".

באשר לציוד, אומרת שוסטר כי העלויות יכולות להגיע בממוצע ל־3,000 שקל. "יש כמובן הבדל בין רץ שירצה לכוון לסיים מרתון וירוץ שלוש פעמים בשבוע ויגיע ל־60 או 70 ק"מ בשבוע, לבין רץ שיכוון לרדת משלוש שעות למרתון ויגיע לקילומטראז' שבועי של 150 קילומטר".