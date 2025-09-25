מינוי דוד זיני לראש השב״כ אושר פה אחד בוועדת גרוניס

דוד זיני יהיה ראש השב"כ הבא, לאחר שוועדת גרוניס אישרה הערב (חמישי) פה אחד את מינויו. כעת המינוי יובא לאישור בישיבת הממשלה לאישור פורמלי בלבד. הוועדה אישרה כי מן החומר עלה כי היו מקרים בהם נתניהו ביקש מראשי השב"כ לבצע פעולות שאינן ראויות במשטר דמוקרטי.

תפקידה של הוועדה הוא לבחון את טוהר המידות לתפקידים הבכירים ביותר בשירות הציבורי, בהם גם הרמטכ"ל, המפכ"ל וראש המוסד. הוועדה קבעה שזיני לא עבר על הכללים באופן קבלת ההצעה למינוי מנתניהו ושלא הודח מצה"ל.

עיקרי ההחלטה

● הוועדה קיבלה אלפי סייגים מהציבור בדבר המעומדות. חלק לא קטן מהן היו זהות לא רק מבחינת התוכן אלא "מילה במילה".

● על הפגישה בין זיני לנתניהו באוטו - הוועדה קבעה כי אין חריגה מטוהר המידות.

● זיני הכחיש את הטענות כי אמר לראש הממשלה נתניהו שהכפיפות אליו קודמת לחוק.

● לדברי זיני, ראש השב"כ אכן כפוף לראש הממשלה, אך ראש הממשלה כפוף לחוק.

● בהחלטה נכתב: "מצפים שאלוף זיני או אחר שימונה - ידע שכפיפותו לראש הממשלה ולממשלה לא מצדיקות זאת".

● דוד זיני חזר והבהיר - "אני מחויב לחוק".

בשבוע שעבר, הגיש ראש הממשלה נתניהו לוועדת גרוניס את הבקשה לאישור מינוי האלוף במילואים דוד זיני לראש שב"כ. לפני הדחייה, נתניהו ביקש להביא את מינויו של זיני לאישור הממשלה ב-21 בספטמבר, כאשר לציבור יינתנו 5 ימים להגיש הסתייגויות, שבהן תידון הוועדה.

לאחר הבאת המינוי על ידי ראש הממשלה, 4 ראשי הארגון לשעבר , נדב ארגמן, עמי אילון, יורם כהן וכרמי גילון הגישו לוועדת גרוניס התנגדויות למינוי זיני לתפקיד. בהתנגדויות של ראש השירות לשעבר הם טענו כי ראש הממשלה ביקש ישירות מראשי שב"כ שלא הולמות דמוקרטיה. היום אישרה הוועדה את דבריהם.

יום לפני כן 260 עובדי שב"כ לשעבר שלחו מכתב לוועדה , שבו התנגדו גם הם למינוי. בפנייה פורטו התבטאויותיו של זיני באשר למערכת המשפט. החותמים הביעו חשש מתרחיש שבו תהיה התנגשות בין החלטות בית המשפט העליון להנחיות ראש הממשלה - וזיני יבחר שלא להכפיף את עצמו לשלטון החוק.

בנוסף, הם התייחסו להסכמתו של זיני לקבל על עצמו את המינוי בעת שהיועצת המשפטית לממשלה אסרה על נתניהו לעסוק במינוי ותוך עקיפת הרמטכ"ל, וכן לקשריו האישיים של זיני לנתניהו, עניין שעלול להשפיע על החלטותיו בעניינו האישי של רה"מ על רקע חקירת פרשת קטארגייט.

בחודש יוני דן בג"ץ בעתירות בעניין מינויו של זיני. חלק מן העותרים, בהם ראשי מערכת הביטחון לשעבר ומשפחות חטופים, טוענים כי יש למנות את ראש השב"כ הבא באמצעות ועדת איתור, ואילו החלק האחר של העותרים, בהם משפחות שכולות, טוענים כי נפלו פגמים מהותיים בחוות דעתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה.

בחודש מאי מקורות אמרו ל-N12 כי זיני הביע את עמדתו בפגישות מטכ"ל במהלך השנה האחרונה, בתקופות שבהן המגעים לעסקת חטופים עמדו על הפרק ונדונו. העמדה שלו לא הייתה אמירה חד-פעמית, אלא הוא חזר עליה במספר הזדמנויות ובפני בכירי צה"ל.

"אני נגד עסקאות חטופים, זוהי מלחמת נצח" - כך אמר זיני בדיונים במטכ"ל. גורמים ששוחחו עם N12 אומרים שהמשפט הזה שהדהד בחדר היה פחות חשוב כשזיני בתפקיד מפקד הגיס המטכ"לי ומפקד ההכשרות והאימונים, אבל הוא משפט משמעותי במידה ואכן יתמנה לראש השב"כ באופן סופי.

פורסם לראשונה ב-N12.