טראמפ הכריז: החל מאוקטובר יוטל 100% מכס על תרופות מיובאות

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין חמישי לשישי) כי ארה"ב תטיל מכס של 100% על כל תרופה ממותגת או מוגנת פטנט שתיובא לארה"ב החל מ־1 באוקטובר.

תרופות ממותגות או מוגנות פטנט הן תרופות הנמכרות בשם מסחרי ומוגנות בזכויות פטנט או קניין רוחני אחר, החוסמות תחרות מצד תרופות גנריות עד לפקיעת ההגנה.

לדברי טראמפ, המהלך לא יחול על חברות שמקימות מפעלי ייצור תרופות בארה"ב. הוא הוסיף כי הפטור יחול גם על פרויקטים שכבר החלו בבנייה, כולל אתרים שבהם הונחו היסודות או שנמצאים בבנייה בפועל.

המהלך נועד, לדבריו, לתמרץ חברות תרופות להעביר את פעילות הייצור שלהן לארה"ב - מגמה שחברות כמו Eli Lilly, ג'ונסון אנד ג'ונסון ו-אבווי כבר פועלות לקדמה, על רקע הצטמצמות חדה בייצור התרופות המקומי בעשורים האחרונים.

על פי נתוני מאגר הסחר של האו"ם (UN Comtrade), יבוא התרופות של ארה"ב הגיע כמעט ל־213 מיליארד דולר בשנת 2024 - כמעט פי שלושה מהיקף היבוא לפני עשור.