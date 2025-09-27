ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ זאת "תוכנית 21 הנקודות" של טראמפ לסיום המלחמה בעזה
ישראל במלחמה | סיקור שוטף

שחרור חטופים וסיום המלחמה: פרטים חדשים על "תוכנית 21 הנקודות" של טראמפ

התוכנית של טראמפ לסיום המלחמה בעזה: כל החטופים ישוחררו תוך 48 שעות ובתמורה ישראל תשחרר אלפי אסירים פלסטינים, בהם 200 אסירי עולם, צה"ל ייסוג בהדרגה מהרצועה, והרשות הפלסטינית תהיה מעורבת באופן זמני בניהולה • ניו זילנד מסרבת להכיר במדינה פלסטינית "כל עוד חמאס שולט בעזה" • 48 חטופים, 722 ימים בשבי • עדכונים שוטפים 

נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Angelina Katsanis
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Angelina Katsanis

עדכונים שוטפים

08:51- לאחר ההחלטה הסופית להחזרת הסנקציות של האו"ם עם הפעלת מנגנון הסנאפבק - איראן מחזירה את שגריריה בגרמניה, בריטניה וצרפת להתייעצויות

08:00- שחרור כל החטופים וסיום המלחמה באופן מיידי: פרטים חדשים על "תוכנית 21 הנקודות" של טראמפ

לפי הדיווחים ב-אל-ערבייה וב-CNN, התוכנית של טראמפ כוללת בין היתר את שחרורם של כל החטופים תוך 48 שעות, שחרור אלפי מחבלים, נסיגה הדרגתית של צה"ל והתחייבות לא לתקוף בקטאר - לצד צעדים נוספים שנועדו לעצב את "היום שאחרי" ברצועה.

התוכנית אינה כוללת הכרה במדינה פלסטינית ואין בה לוחות זמנים ברורים. צה"ל ייסוג בהדרגה משטחי הרצועה, אך לא תתאפשר הגליה של תושבים עזתים.

בשלב זה לא ברור אם ההצעה הועברה לחמאס, אם כי טראמפ צייץ הלילה שארגון הטרור "מודע היטב" לפרטי ההסכם המתגבש. בכל מקרה ההערכות הן שקטאר תמסור את פרטי התוכנית ישירות למשלחת המשא ומתן שנמצאת בדוחא. לפני כן הנשיא האמריקני גם הביע אופטימיות וציין כי הצדדים "קרובים מאוד" לעסקה, בעוד שראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בנאומו בעצרת האו"ם שישראל תמשיך בלחימה עד להשמדת חמאס.

05:40- הניו יורק טיימס: בזמן שוויטקוף תיווך בין חמאס לישראל, בנו גייס מיליארדים מקטאר

02:40- הסתיימה הפגישה בין שר החוץ האמירותי לבין נתניהו בניו יורק: בן זאיד הדגיש בפני רה"מ כי יש לסיים את המלחמה בעזה בדחיפות

בהודעה שפרסם משרד החוץ של איחוד האמירויות נמסר כי בן זיאד הדגיש בפני נתניהו כי יש לפעול לשחרור כל החטופים שמוחזקים בידי חמאס ולפעול נגד הטרור על כל צורותיו.

02:00- ניו זילנד: לא נכיר במדינה פלסטינית כל עוד חמאס שולט בעזה

