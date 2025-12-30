טראמפ מזהיר: "אולי יהיו הפתעות ביומיים הקרובים"

דיווחים שוטפים

06:43 - לאחר הפגישה בין טראמפ לנתניהו: הפנטגון הודיע הלילה שאישר חוזה לחברת בואינג לספק לישראל 25 מטוסי קרב מסוג F15 חדשים בשווי 8.6 מיליארד דולר

05:30 - טראמפ ויועציו ביקשו מנתניהו לשנות מדיניות בגדה המערבית

בכיר אמריקני ומקור נוסף שמעורה בפרטים אמרו כי נשיא ארה"ב ויועציו העלו את סוגיית האלימות מצד מתנחלים נגד פלסטינים, את יציבות הרשות הפלסטינית ואת סוגיית הרחבת ההתנחלויות. הם ביקשו מנתניהו להימנע מצעדים פרובוקטיביים ו"להרגיע את השטח" בגדה. לכתבה המלאה

01:50 - טראמפ: נתמוך בתקיפה באיראן אם תתקדם בתוכנית הטילים | הפגישה במאר-א-לאגו

ראש הממשלה נפגש עם נשיא ארה"ב באחוזתו בפלורידה. טראמפ אמר על התפרקות חמאס מנשקו: "יש להם פרק זמן קצר, אם הם לא יעשו את זה, ייפתחו שערי הגיהינום". על האלימות ביו"ש: "אנחנו ונתניהו לא מסכימים על 100% מהדברים". על תקיפה באיראן: "אני מקווה שהם לא מנסים להתעצם, לא רוצים לבזבז דלק של מפציצי B2". על אפשרות של הסכם עם א-שרע: "אני בטוח שהוא וישראל יסתדרו". לכתבה המלאה

23:41 - הנשיא טראמפ למשפחת גואילי: "אני עושה הכול ואני אחזיר את רן הביתה"

23:31 - הנשיא טראמפ לשאלה אם ימכור מטוסי F35 לטורקיה: אנחנו חושבים על זה. אל תדאגו הם לא ישתמשו נגדכם בזה לעולם

23:13 - הנשיא טראמפ לשאלת חדשות 12: "אני אדאג שישראל וסוריה יסתדרו. ואל תשכחו שמי שעוזר בסוריה הוא טורקיה. ביבי מסכים עם זה. מגיע לנשיא טורקיה קרדיט גדול על זה. זה יעבוד טוב בין סוריה וישראל"

עוד אמר הנשיא לשאלת חדשות 12: נרחיב את הסכמי אברהם ממש בקרוב. סעודיה תחתום גם היא בשלב מסוים על הסכמי אברהם

