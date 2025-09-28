המסמך המודיעיני של המוסד שפורסם שבועיים לפני 7 באוקטובר

עדכונים שוטפים

04:58 - דיווח בוושינגטון פוסט: יוזמת "21 הנקודות" של הנשיא טראמפ כוללת השמדה של כל הנשק של חמאס. מחבלי חמאס שיסכימו ל"דו-קיום בשלום" בעזה יקבלו חנינה, ואלו שייבחרו לעזוב יקבלו מעבר בטוח למדינות אחרות. הדיווח מתבסס על עותק של תוכנית 21 הנקודות שהגיע לידי הוושינגטון פוסט

03:30 - בריטניה, צרפת וגרמניה בהצהרה משותפת לאחר הפעלת מנגנון הסנאפבק והחזרת העיצומים נגד איראן: "איראן הפרה שוב ושוב את התחייבויותיה במסגרת הסכם הגרעין ולא נותרה ברירה אלא להפעיל את מנגנון הסנאפבק. בטהרן גם לא התייחסו ברצינות להצעות האחרונות למשא ומתן. קוראים לאיראן להימנע מהסלמה ולחזור לעמוד בהתחייבויותיה. נוסיף לפעול להשגת פתרון מדיני - שיבטיח שאיראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני"

02:59 - באופן רשמי: כל עיצומי האו"ם נגד איראן נכנסו לתוקף בעקבות הפעלת מנגנון הסנאפבק

00:05 - איום הכטב"מים באירופה הביא היום לסגירה זמנית וחלקית של נמל התעופה סכיפהול באמסטרדם - אחד הגדולים באירופה. טייסים שונים דיווחו כי זיהו "כטב"ם" במרחב האווירי שכמעט התנגש במטוס של חברת טרנסאוויה, אך בהמשך דווח שככל הנראה היה מדובר בבלון

22:27 - המחלוקות הפוליטיות סביב מתווה טראמפ: סמוטריץ' מציב תנאים, בן גביר מתנגד וסער מגבה

במקביל לדיווחים על תוכנית טראמפ לסיום המלחמה ולשחרור החטופים, המערכת הפוליטית סוערת. סמוטריץ' מציב שלוש דרישות נוקשות - בלי הרש"פ, חיסול חמאס וריבונות ביו״ש. בן גביר מחדד את הקו הקשוח ואומר שאין לנתניהו מנדט לסיים. מנגד, סער והחרדים מעניק רוח גבית ותומכים במתווה. לכתבה המלאה

22:12 - המוסד ערב 7 באוקטובר: "פני חמאס להסדרה"

אמש (שבת) פורסם בחדשות 12 כי שבועיים בלבד לפני מתקפת חמאס פרסם המוסד נייר עמדה מפורט, שבו נקבע כי הנהגת הארגון בעזה אינה מעוניינת בעימות צבאי עם ישראל אלא שואפת להסדרה אזרחית.

תחת הכותרת "הגברת הלחץ העממי - מדיניות מחושבת מצד הנהגת חמאס עזה להגדלת התמורות האזרחיות" נכתב: "ניכר כי צמרת חמאס בעזה אינה מעוניינת בעימות צבאי עם ישראל בעת הנוכחית, אך גם אינה נרתעת ממנו במקרה שהדבר ייכפה עליה".

במסמך נכתב כי חמאס משמר כוננות גבוהה מחשש לסיכולים, וכי האינטרס הרחב של ההנהגה הוא להימנע ממלחמה - הערכה שהתבררה לימים כטעות קשה.

המוסד: "אין למוסד אחריות בזירה הפלסטינית". לכתבה המלאה

21:48 - שר החוץ המצרי בדר עבד אל-עאטי בעצרת האו"ם: "מוכנים לבנות על החזון של נשיא ארה"ב טראמפ לשיקום היציבות, לסיום המלחמה בעזה ולשחרור החטופים והאסירים. אנחנו דוחים בתוקף כל תרחיש של עקירת הפלסטינים, לא נהיה שותפים לנכבה חדשה"



21:00 - הסעיפים הישראליים נחשפים: תוכנית טראמפ לסיום המלחמה



לקראת הפגישה המתוכננת בין רה"מ בנימין נתניהו לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביום שני, דיווחנו הערב (מוצאי שבת) בחדשות סוף השבוע שבסביבת ראש הממשלה החלו להפנים שישראל תידרש לוויתורים כואבים במסגרת תכנית טראמפ. אלו המוקשים וההזדמנויות של ישראל.

במסגרת המתווה, צפויה דרישה מישראל לערב את הרשות הפלסטינית באופן מסוים והדרגתי, כחלק מהניסיון לגייס מדינות ערב למאמץ אזורי ליישום ההסדר. במקביל, מופעל לחץ משמעותי מצד וושינגטון על קטאר כדי לשכנע את חמאס להסכים לשחרור כל החטופים בפעימה אחת - צעד שממנו תופנה דרישת הלחץ אל נתניהו.

20:55 - צנגאוקר לנתניהו: יש על השולחן עסקה שחמאס הסכים לה וכל העולם ערב לה. אם תחזור בלי הסכם יהיה לך גיהינום

אימו של מתן החטוף בעזה תקפה בחריפות את רה"מ בהצהרה לתקשורת. היא הזהירה שגל המחאה יחריף אם יחזור מארה"ב בלי הסכם, ופנתה לבנה: "כל העולם עוסק בלהחזיר אותך הביתה". במקביל: מעצר אלים והחרמת מגפונים בניגוד לפסיקת בית המשפט, בהפגנה מול ביתו של גדעון סער. אחיו של אלון אהל פנה לרה"מ: "אל תחזור מארה"ב בלי המילים - החזרתי אותם הביתה". לכתבה המלאה

