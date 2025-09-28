נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הלילה פוסט ברשת Truth Social ובו קריקטורה שלו מפטר את יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול. בציור, טראמפ מצביע לעברו וצועק "אתה מפוטר!", בעוד פאוול מחזיק קופסה עם חפציו. ברקע מופיעה חותמת הפדרל ריזרב.

על פי ניתוח חזותי של ChatGPT, נראה כי מדובר בדימוי שנוצר בבינה מלאכותית או באיור דיגיטלי.

טראמפ מתח פעמים רבות ביקורת על פאוול בשל גישתו הזהירה להורדות ריבית, וטען כי פאוול פוגע בכלכלה בכך שהוא שומר את הריבית גבוהה מדי לדעתו. הפוסט מגיע דווקא לאחר מוקדם יותר החודש הבנק המרכזי הוריד לראשונה השנה את הריבית.

ממשל טראמפ תקף את פאוול גם סביב עבודות השיפוץ במטה הפד בוושינגטון, אולם לאחרונה הפחית טראמפ את ביקורתו על מבנה הבנק.

החלטה עדכנית של בית המשפט העליון קבעה כי לנשיא אין סמכות להסיר מתפקידם נושאי משרה בפדרל ריזרב כרצונו. פאוול עצמו חזר ואמר כי פיטוריו "אינם מותרים על פי החוק".

כהונתו של פאוול כיו"ר תסתיים במאי 2026.

באוגוסט ניסה טראמפ לפטר את חברת מועצת הנגידים ליסה קוק בטענה להונאת משכנתאות. בית המשפט העליון אמור להכריע בקרוב בסוגיה זו. ביום שישי מסר משרד המשפטים בתגובה לבית המשפט כי פיטורי קוק בשל חשד לעבירות לא יפגעו בשווקים הפיננסיים. מנגד, טענו פרקליטיה של קוק בפנייה קודמת כי הדחתה עלולה לערער את עצמאות הפדרל ריזרב.

עד כה לא נרשמה תגובה ניכרת בשווקים הפיננסיים לאיומי טראמפ כלפי פאוול או לניסיון פיטורי קוק.