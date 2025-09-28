לציון שנתיים ל-7 באוקטובר, צלמת העיתונות חן ג. שימל, זוכת פרס "צילום השנה" של עדות מקומית, משיקה ספר "7 באוקטובר | עדות", המתעד את ימי האסון. כל ההכנסות (180 שקל לספר) ייתרמו במלואן לתוכנית "דרור" של מכון סאמיט לשיקום לוחמים ולוחמות צה"ל עם פוסט טראומה.

שימל זכתה בשנה שעברה בתערוכת עדות מקומית עם הצילום המצמרר שמתאר את מתנדב זק"א זוחל על רצפה מלאה בדם. בנוסף, שימל נבחרה על ידי ג'רוזלם פוסט לאחת מ-"25 YOUNG VISIONARIES".

הצלמת רק בת 26, גדלה בלונדון ועלתה לישראל לפני 8 שנים. ימים ספורים אחרי ה-7 באוקטובר היא החליטה לצאת לעוטף עזה על מנת לתעד את האסון. מאז במשך שנתיים מתעדת שימל את משפחות החטופים, חיילים וניצולים מפסטיבל הנובה. "יומיים לאחר השבעה באוקטובר הגעתי לבארי, הרצפות והקירות היו מכוסים בדם. ביד אחת צילמתי וביד השנייה עזרתי לנקות. השתיקה והריח ילוו אותי לנצח. ידעתי שאני עומדת בתוך שבריר של היסטוריה שאסור שישכח", נזכרת שימל.

חן ג. שימל / צילום: פרטי

כעת, התיעודים לאחר האסון שכוללים צילומים של הבתים החרבים והמשפחות המפונות יוצאים בספר ביכורים לצד מכתבים אישיים, הספדים ופסוקים מהתנ"ך.

טביעות ידיים שחורגות מעבר לזמן

על כריכת הספר מתנוססת תמונה מצמררת שמזכירה ציורי מערות פרה-היסטוריים. אך למעשה מדובר בטביעות ידיים על קיר חרוך בבארי. חודשיים לאחר שצילמה את הצילום בבארי שימל נכחה במצעד החיים בפולין שם תיעדה את טביעות הידיים שנותרו מהקורבנות לפני מותם. שימל מספרת כי בתור נכדה של ניצולת שואה, שתי התמונות הניצבות זו ליד זו, מעידות על סיפור שחורג מעבר למגבלות הזמן.

"7 באוקטובר | עדות" | חן ג. שימל כריכת הספר ''7 באוקטובר | עדות'' הספר זמין לרכישה בחנויות ספרים נבחרות ובכתובת : chengschimmel.com

שימל החליטה להקדיש את כל הכנסות הספר לתכנית "דרור" של מכון סאמיט, המסייעת בשיקום לוחמים ולוחמות המתמודדים עם פוסט טראומה. התכנית מעניקה שיקום פסיכולוגי, רגשי, חברתי ותעסוקתי.