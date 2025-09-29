התקדמות לפני פגישת נתניהו-טראמפ: "הפערים צומצמו"

עדכונים שוטפים

06:56 - משפחות חטופים שלחו מכתב לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ לקראת פגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בין היתר כתבו: "אנו מתפללים שהעסקה תתממש ושסבלנו יסתיים בקרוב. תודה לך, אדוני הנשיא. לך ורק לך יש את הכוח להוביל את העסקה הזו לקו הסיום, ואנו אסירי-תודה לך שאתה לצידנו"

06:19 - לקראת פגישת טראמפ ונתניהו: לובנו רוב הסוגיות באשר להצעה לעסקת החטופים

ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר רון דרמר נועדו עם סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, שעות לפני פגישת ראש הממשלה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. הניסוחים החדשים שהציעו האמריקאים התקבלו על-ידי נתניהו ודרמר, והפערים צומצמו. זה הלו"ז המלא ליום הדרמטי. לכתבה המלאה

05:27 - אחרי השיחות שקיימו השליח סטיב וויטקוף וחתנו של דונלד טראמפ ג'ארד קושנר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם השר רון דרמר - בכיר בבית הלבן אמר כי ארה"ב וישראל קרובות מאוד להסכמה על תוכנית טראמפ לסיום המלחמה

הבכיר בבית הלבן ציין כי בכל מקרה כדי שתהיה עסקה נחוצה גם הסכמה של חמאס, שעדיין לא הגיעה באופן רשמי.

05:24 - ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש היום (ב') עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בשעה 18:00 שעון ישראל. השניים יקיימו מסיבת עיתונאים משותפת בשעה 20:15

01:01 - הטיל שנורה מתימן יורט בהצלחה

01:00 - אזעקות במרכז, בשפלה ובאזור יהודה ושומרון בעקבות השיגור מתימן

00:56 - צה"ל: זוהה שיגור טיל מתימן, מערכות ההגנה פועלות ליירט אותו

00:07 - טראמפ לרויטרס: קיבלתי "תגובה טובה מאוד" מישראל ומדינות ערב לתוכנית לסיום המלחמה



נשיא ארה"ב הבהיר כי "כולם רוצים לסגור את העסקה", והוסיף כי היא נוגעת לכל המזרח התיכון. בצעד חריג: ראש הממשלה בנימין נתניהו ביטל את כל הלו"ז שתוכנן לו כדי לעבוד על פרטי התוכנית של טראמפ.

ראש הממשלה נפגש עם סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר - שחזרו למלונו של נתניהו עם קובץ מעודכן ועם ניסוחים חדשים. בכיר בסביבת ראש הממשלה: "דבר אחד ברור - נתניהו לא יגיד ''לא' לנשיא הזה". לכתבה המלאה

22:48 - הותר לפרסום: סמ"ר עינבר אברהם קב, בן 20 מלוטם, נפל בפיגוע בשומרון

עינבר אברהם קב ז"ל שירת כלוחם בגדוד 890 בחטיבת הצנחנים. פיגוע הדריסה אירע בצומת ג'ית, סמוך ליישוב קדומים שבשומרון. מתחקיר ראשוני עולה כי הלוחם נהרג בירי שבוצע בידי כוחות צה"ל לעבר המחבל. לכתבה המלאה

