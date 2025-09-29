ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ התקדמות לפני פגישת נתניהו-טראמפ: "הפערים צומצמו"
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ישראל במלחמה | סיקור שוטף

התקדמות לפני פגישת נתניהו-טראמפ: "הפערים צומצמו"

בכיר בבית הלבן: ארה"ב וישראל קרובות מאוד להסכמה על תוכנית טראמפ לסיום המלחמה • נתניהו ייפגש עם טראמפ ב-18:00 שעון ישראל; השניים יקיימו מסיבת עיתונאים משותפת ב-20:15 • הותר לפרסום: סמ"ר עינבר אברהם קב נפל בפיגוע הדריסה בשומרון; הערכה: נהרג מאש כוחותינו בעת ניסיון נטרול המחבל • יורט בהצלחה הטיל ששוגר הלילה מתימן • 48 חטופים, 724 ימים בשבי • עדכונים שוטפים 

N12שירות גלובס פורסם: 06:08 עודכן: 07:00
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Yuki Iwamura
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Yuki Iwamura

עדכונים שוטפים

06:56 - משפחות חטופים שלחו מכתב לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ לקראת פגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בין היתר כתבו: "אנו מתפללים שהעסקה תתממש ושסבלנו יסתיים בקרוב. תודה לך, אדוני הנשיא. לך ורק לך יש את הכוח להוביל את העסקה הזו לקו הסיום, ואנו אסירי-תודה לך שאתה לצידנו"

06:19 - לקראת פגישת טראמפ ונתניהו: לובנו רוב הסוגיות באשר להצעה לעסקת החטופים

ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר רון דרמר נועדו עם סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, שעות לפני פגישת ראש הממשלה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. הניסוחים החדשים שהציעו האמריקאים התקבלו על-ידי נתניהו ודרמר, והפערים צומצמו. זה הלו"ז המלא ליום הדרמטי. לכתבה המלאה

05:27 - אחרי השיחות שקיימו השליח סטיב וויטקוף וחתנו של דונלד טראמפ ג'ארד קושנר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם השר רון דרמר - בכיר בבית הלבן אמר כי ארה"ב וישראל קרובות מאוד להסכמה על תוכנית טראמפ לסיום המלחמה

הבכיר בבית הלבן ציין כי בכל מקרה כדי שתהיה עסקה נחוצה גם הסכמה של חמאס, שעדיין לא הגיעה באופן רשמי.

05:24 - ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש היום (ב') עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בשעה 18:00 שעון ישראל. השניים יקיימו מסיבת עיתונאים משותפת בשעה 20:15

01:01 - הטיל שנורה מתימן יורט בהצלחה

01:00 - אזעקות במרכז, בשפלה ובאזור יהודה ושומרון בעקבות השיגור מתימן

00:56 - צה"ל: זוהה שיגור טיל מתימן, מערכות ההגנה פועלות ליירט אותו

00:07 - טראמפ לרויטרס: קיבלתי "תגובה טובה מאוד" מישראל ומדינות ערב לתוכנית לסיום המלחמה

נשיא ארה"ב הבהיר כי "כולם רוצים לסגור את העסקה", והוסיף כי היא נוגעת לכל המזרח התיכון. בצעד חריג: ראש הממשלה בנימין נתניהו ביטל את כל הלו"ז שתוכנן לו כדי לעבוד על פרטי התוכנית של טראמפ.

ראש הממשלה נפגש עם סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר - שחזרו למלונו של נתניהו עם קובץ מעודכן ועם ניסוחים חדשים. בכיר בסביבת ראש הממשלה: "דבר אחד ברור - נתניהו לא יגיד ''לא' לנשיא הזה". לכתבה המלאה

22:48 - הותר לפרסום: סמ"ר עינבר אברהם קב, בן 20 מלוטם, נפל בפיגוע בשומרון

עינבר אברהם קב ז"ל שירת כלוחם בגדוד 890 בחטיבת הצנחנים. פיגוע הדריסה אירע בצומת ג'ית, סמוך ליישוב קדומים שבשומרון. מתחקיר ראשוני עולה כי הלוחם נהרג בירי שבוצע בידי כוחות צה"ל לעבר המחבל. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12