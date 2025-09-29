מגמה מעורבת באסיה; טוקיו נסוגה מהשיא

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

הבוקר שווקי אסיה בעליות לרוב, מדד ניקיי 225 מאבד 0.8%, לאחר שרשם שיא כל הזמנים ביום שישי. מניית Sony Financial Group זינקה ב־36% ביום המסחר הראשון שלה לאחר שחברת האם Sony Group פיצלה את היחידה.

בדרום קוריאה, מדד קוספי עלה ב־1.25%, בהתאוששות מהנפילה החדה של יום שישי על רקע אי־הוודאות סביב שיחות הסחר עם וושינגטון. בהונג קונג, מדד הנג סנג מטפס ב־1.2%, מדד CSI 300 הסיני נותר ללא שינוי.

החוזים העתידיים בניו יורק עולים הבוקר בעד 0.3%. בינתיים, השבתת ממשל עדיין אפשרית השבוע, מה שמותיר אווירה של ספק באשר לשאלה האם הממשלה תפרסם נתונים כלכליים חשובים - כולל דוח התעסוקה המצופה ביום שישי. פגישה בין טראמפ לבין מנהיגי הקונגרס נקבעה להיום, והיא עשויה לשמש כהזדמנות האחרונה למנוע את ההשבתה.

וול סטריט פותחת היום שבוע חדש לאחר שבשבוע האחרון ירד ה־S&P 500 ב־0.3% - הירידה השבועית הראשונה זה חודש. נאסד״ק רשם ירידה שבועית ראשונה מאז סוף אוגוסט, 0.7%. נתוני התעסוקה שיפורסמו ביום שישי צפויים לעמוד במרכז תשומת הלב.

למרות זאת, עם מדד S&P 500 הנסחר קרוב לשיא כל הזמנים ועם מכפילים שמתקרבים לרמות שנראו לאחרונה בתקופת בועת הדוט-קום, אסטרטגים מתחילים לחשוב מחדש מה נחשב ל"נורמלי" בשוק של היום.

סביטה סוברמניאן, אסטרטגית מניות בבנק אוף אמריקה, היא בין אלו שמעלים את הטיעון הזה. ״אולי עלינו להתייחס למכפילים של היום כאל הנורמלי החדש, במקום לצפות לחזרה לממוצעים מתקופות עבר״, סם סטובול, האסטרטג הראשי ב־CFRA Research, אמר ל־Yahoo Finance שבעוד שהמכפילים גבוהים ביחס לממוצעים ארוכי טווח, הם נראים מוצדקים יותר כאשר מודדים אותם מול חמש השנים האחרונות - תקופה שהתאפיינה בהובלת מניות הענק וביסודות חזקים.

״ב־20 השנים האחרונות, ה־S&P 500 נסחר בפרמיה של כ־40% מעל הממוצע ארוך הטווח על בסיס תחזיות קדימה״, הוא אמר. ״אבל בפרספקטיבה של חמש שנים - כשהטק הענק התחיל להשתלט על שווי השוק וצמיחת הרווחים - הפרמיה הזו מתכווצת לטווח של ספרה אחת גבוהה״.

אבל מתחת לפני השטח בבלומברג מזהים סימנים לשינוי. "סוחרי יום אוהבי-סיכון מתחילים לסגת מהפינות הספקולטיביות ביותר של השוק - הימורים שטסו בקיץ על סמך מומנטום והייפ בלבד". לפי העיתון, בימים האחרונים יצאו כספים מקרנות סל המתמקדות בטכנולוגיות גבוליות ומהימורים ממונפים מאוד הקשורים לשמות הגדולים בטק. אפילו הקריפטו - זה שנחשב מזמן למדד התיאבון לסיכון - איבד מומנטום.

קרנות סל ממונפות - המשתמשות בטכניקות פיננסיות כדי להכפיל ואף לשלש את תנודות המדדים או המניות, ספגו פדיונות של כ-7 מיליארד דולר - הסכום הגבוה ביותר מאז 2019, לפי בלומברג. הפדיונות אינם מעידים על פאניקה, אלא על מימוש רווחים. אחרי חודשים שבהם הסיכון השתלם כמעט ללא קשר לסיכויים, נראה שהסוחרים "נועלים" רווחים ומתכוננים לתנודתיות אפשרית.

השינוי הזה בולט בקרנות כמו SOXL - קרן סל ממונפת פי שלושה על מניות השבבים. היא זינקה ב־31% החודש, אך משקיעים משכו ממנה מעל 2.3 מיליארד דולר - סימן לכך שחלקם יוצאים מהמשחק כשהם עדיין ברווח. באופן דומה, TSLL , קרן שמגבירה חשיפה לטסלה, נמצאת בדרך לפדיון החודשי הגדול בתולדותיה - עם כ־1.5 מיליארד דולר שכבר יצאו - גם כשמניית טסלה מתאוששת.

״סוחרים אקטיביים עדיין מוכנים לרדוף אחרי מניות שזזות מהר, במיוחד בסקטורים החביבים עליהם כמו בינה מלאכותית, מחשוב קוונטי ומניות שקשורות לעולם הקריפטו, אבל התיאבון שלהם לקנות ירידות ולרדוף אחרי ראליים בהחלט נחלש״, אמר סטיב סוסניק, האסטרטג הראשי ב־Interactive Brokers. ״אני לא יודע אם הייתי מגדיר את זה כעיכול כבד, אולי פשוט תרדמת אוכל אחרי זלילה ארוכה בבופה של כמה שנים״.

בין אם מתוך אינסטינקט ובין אם מתוך עייפות, הנסיגה מאותתת על הערכת סיכונים מחודשת. אבל בשוק כה גבוה, אפילו טעויות קטנות - או יציאה בעיתוי שגוי - עלולות להיות יקרות. ״השוק היה במצב של קניית יתר, ובמיוחד במניות ספקולטיביות־על״, אמר אנדרו סלימון, מנהל השקעות במורגן סטנלי. ״המניות האלו התקרבו לטריטוריה של בועה. זה סימן מסוכן מאוד״.

בשוק החוב, תשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות סיימו את השבוע ברמות הגבוהות ביותר זה כמעט חודש , כאשר משקיעים נערכו לשבוע מכריע של נתוני שוק העבודה שעשויים להשפיע על מסלול הריבית של הפדרל ריזרב.

ביום שישי עלו התשואות ברוב הטווחים, כאשר התשואה על אג"ח ל־10 שנים עלתה ל־4.19%, ותשואת האג"ח לשנתיים ירדה בנקודת בסיס אחת והתייצבה ב־3.64%. במונחי סגירה, מדובר ברמות הגבוהות ביותר מאז תחילת ספטמבר. השוק מצוי בלחץ מאז החלטת הפד בשבוע שעבר להפחית את הריבית ברבע אחוז, לטווח של 4%-4.25%. לאחר הישיבה רמז יו"ר הפד, ג'רום פאוול, כי קובעי המדיניות ינקטו גישה זהירה להמשך הורדות, תוך איזון בין סימנים להיחלשות שוק העבודה לבין אינפלציה שנותרה מעל היעד של הבנק המרכזי.

מחירי הנפט המשיכו ביום שישי במומנטום החיובי שלהם ועלו בכ־1%, בעקבות מתקפות הכטב"מים של אוקראינה על תשתיות אנרגיה רוסיות, המשבשות את יצוא הנפט הרוסי. חבית נפט מסוג אמריקאי נסחרה סביב כ־65.7 דולר ומחיר חבית נפט ברנט נעמד על כ־70.1 דולר. הבוקר ירידות של כ-0.5% במחירי הנפט.

OPEC+ צפויה להעלות שוב את תפוקת הנפט בנובמבר, כשהקבוצה ממשיכה באסטרטגיה שלה להשיב את נתח השוק הגלובלי, כך לפי אנשים המודעים לתוכניותיה.

הברית, בראשות סעודיה, תבחן הוספה של לפחות אותה כמות כמו העלייה של 137,000 חביות ליום המתוכננת לאוקטובר, במפגש מקוון ב־5 באוקטובר, לפי מקורות. הם ביקשו לא להזדהות מכיוון שהדיונים פרטיים.

ארגון מדינות ייצוא הנפט (OPEC) ובעלי בריתו החלו להחזיר לשוק שכבת תפוקה שהופסקה, בסך הכול 1.66 מיליון חביות ליום, בשלבים חודשיים, על אף אזהרות בתעשיית הנפט לגבי עודף קרוב. עד כה השוק ספג את החביות הנוספות מהקבוצה ללא הפרעות משמעותיות, וחוזי ברנט עלו ב־3% החודש. המפגש הקרוב נערך גם על רקע ביקור מתוכנן של הנסיך הסעודי מוחמד בן סלמן בוושינגטון בנובמבר. הוא ייפגש עם הנשיא דונלד טראמפ, שקרא שוב ושוב להוזלת מחירי הדלק בעודו מנסה לרסן את האינפלציה ולהפחית את הריבית.

בשישי בארה"ב יפורסם דוח התעסוקה החודשי. הצפי הוא שצמיחת התעסוקה בארה"ב כנראה התקדמה באיטיות בספטמבר , כאשר שיעור האבטלה נשמר ברמה הגבוהה ביותר כמעט בארבע שנים, מה שמאריך תקופה איטית בשוק העבודה. כלכלנים מעריכים כי נוספו כ־50,000 משרות, על פי החציון בסקר של בלומברג. זה תואם את הממוצע של שלושת החודשים האחרונים. שיעור האבטלה צפוי להישאר יציב ב־4.3%.

פרסום הדו"ח ביום שישי נמצא בסיכון אם המחוקקים לא יגיעו להסכמה על חוק תקציבי עד לסוף שנת הכספים ביום שלישי, מה שעלול לגרום לסגירת הממשלה. סגירה תביא להשעיית פרסום הדוחות הכלכליים הפדרליים.

במיטב מפנים את תשומת הלב לבעיה חדשה שצצה בארה"ב, הרזרבות של הבנקים, "יכול להיות שאנו מרימים דגל אדום לשווא, אך כדאי לשים לב לירידה די חדה ברזרבות הבנקים שמוחזקים בפד. בחודש האחרון ירדו הרזרבות בכ-300 מיליארד דולר מכ-3.3 טריליון דולר ל-3 טריליון, הרמה הנמוכה ביותר מאז המשבר הבנקאי לאחר פשיטת רגל של הבנק SVB בתחילת מרץ 2023".

רזרבות הבנקים משמשות להספקת נזילות במערכת הפיננסית. כאשר הן יורדות מתחת לרמה מסוימת הבנקים חוששים שלא יכלו לעמוד בהתחייבויות שלהם להספקת נזילות. הם מצמצמים כמות ההלוואות בשוק הבין בנקאי ומייקרים אותן. כך קרה בספטמבר 2019 כאשר הריביות בשוק הבין בנקאי עלו בחדות והפד נאלץ להזרים בדחיפות נזילות ע"י רכישות אג"ח.

"הריבית בשוק הבין בנקאי עלתה לאחרונה לרמות הגבוהות בשנים האחרונות, אומנם לא גבוהה כפי שהייתה ב-2019. הפער בין ריבית ה-SOFR שבו הבנקים לווים אחד משני, לבין ריבית הפד עלה לרמה הגבוהה ביותר בשנים האחרונות. סימן נוסף אפשרי לבעיות נזילות זאת העלייה בהיקף הלוואות חרום באמצעות Discount Window של הפד הבנקים בדרך כלל פונים לערוץ זה אם הם לא יכולים להשיג הלוואות במחיר סביר בשוק בין בנקאי".

למרות אי־הוודאות הכלכלית, כמה חברות נמצאות בעמדה טובה להניב תשואות גבוהות למשקיעים, בזכות קצב ההתפתחות הטכנולוגית המהיר ואימוץ הבינה המלאכותית (AI).

אנליסטים מובילים בוול סטריט, שממליצים על מניות בהתבסס על מחקר מעמיק וניתוח פיננסי של החברה ומניעי הצמיחה שלה, ממליצים השבוע על שלוש מניות שמובילות את הדירוגים אצל האנליסטים, לפי TipRanks.

1. אנבידיה

ענקית השבבים אנבידיה חיזקה את מעמדה הדומיננטי בזכות חדשנות מתמשכת והסכמים אסטרטגיים, כמו ההשקעה של 5 מיליארד דולר ב־Intel וההשקעה הענקית של 100 מיליארד דולר ב־OpenAI.

לאחר שיחה עם סמנכ"ל הכספים של אנבידיה על הסכם OpenAI, האנליסט של אברקור, מארק ליפאקיס, חזר על דירוג הקנייה שלו לאנבידיה, וציין כי החברה היא "אקו-סיסטם הבינה המלאכותית המועדף, לא רק בזכות מערך תוכנת CUDA אלא גם בזכות פתרון הקישוריות NVLink, שלדעתו עשוי להפוך לסטנדרט דה פקטו".

ליפאקיס העלה את מחיר היעד של אנבידיה ל־225 דולר, כ-30% מעל מחירה כעת מה שיביא אותה לשווי שוק של כ-5.6 טריליון דולר. הוא טען שהיא נותרה המניה המובילה ב־Evercore. הוא ציין שאנבידיה תהיה הספקית המועדפת ל־OpenAI, והפלטפורמה ChatGPT אינה מוערכת מספיק מבחינת הביקוש לפתרון שלה, מה שמציב הזדמנות לאנבידיה לסייע בבניית התשתית. ההסכם כולל לפחות 10 ג'יגה־וואט של תשתית AI, והחברה ציינה שהשוק הפוטנציאלי הוא בין 30 ל־40 מיליארד דולר לכל ג'יגה וואט. ליפאקיס העלה את תחזיות ההכנסות והרווח למניה לשנת 2026 בכ־2%, אך מעריך כי תחזיותיו שמרניות.



2.מונגו די.בי

חברת מונגו די.בי , המספקת תוכנה לניהול מסדי נתונים, ערכה לאחרונה את האירוע MongoDB.local בניו יורק, שכלל פגישת משקיעים עם דגש על צמיחה רווחית ומסגרת פיננסית ל־3-5 שנים. לאחר האירוע, האנליסט של נידהאם, מייק קיקוס, חזר על דירוג הקנייה והעלה את מחיר היעד ל־365 דולר, כ-15% מעל מחירה הנוכחי.

קיקוס ציין כי למרות שהמשקיעים הגיבו תחילה בציפייה נמוכה לניבוי הצמיחה הגבוהה, הוא מצפה שהבינה המלאכותית והמעברים התחרותיים יניעו צמיחה נוספת. החברה מתכננת להמשיך להשקיע בפעילותה, בעיקר במודעות למפתחים, מחקר ופיתוח וכוח המכירות שלה, תוך מיקוד באופטימיזציה ושימוש בסקייל שלה כדי להשיג צמיחה רווחית דרך יעילות. קיקוס ציין כי הוא "חיובי עוד יותר לגבי מיצוב הבינה המלאכותית של MongoDB".



3. קראודסטרייק

חברת הסייבר קראוד סטרייק הולדינגס היא הבחירה השלישית השבוע. הפלטפורמה בענן מספקת פתרונות אבטחה לאזורים קריטיים בסיכון הארגוני - קצה רשת, ענן, זהות ונתונים.

לאחר אירוע Fal.Con 2025, מתיו הדברג, האנליסט של RBC Capital , חזר על דירוג הקנייה והציב מחיר יעד של 510 דולר ל־12 חודשים, וציין שהאירוע חיזק את ההערכה הארוכת טווח שלו לחברה. הדברג ציין את הפוטנציאל הרווחי באבטחה מבוססת סוכנים (Agentic Security) ובהתפתחות מרכז ההפעלה של CrowdStrike בתחום זה. ההנהלה רואה במהפכת הסוכנים הזדמנות עצומה (פוטנציאלית פי 100), כאשר הגידול בכמות הזהויות והמורכבות יוצר צרכים חדשים באבטחה.

החברה מעריכה את שוק היעד ל־2030 בכ־300 מיליארד דולר, לעומת 140 מיליארד דולר ב־2026. ההזדמנויות מגיעות מאיחוד שווקים, התפתחות איומי הסייבר והתקדמות טכנולוגית. CrowdStrike צפויה להמשיך לאחד את השוק תוך הובלת טרנספורמציה מבוססת AI.