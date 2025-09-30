מה המקור של ריקוד הלימבו?

לחשיפת התשובות גללו מטה

1. מי האישה המפורסמת ששמות ילדיה הם: רזא, ריוט, ורוקי?

2. מה היה שמה המבצעי של פעולת הפלמ"ח בתקופת המנדט הבריטי, שבמהלכה הותקפו בו זמנית 11 גשרים בכל גבולות ארץ ישראל?

3. איזה גשר מחזיק בתואר הגשר הגבוה בישראל?

4. הנשיא טראמפ הציג בשבוע שעבר בבית הלבן את תמונותיהם של כל נשיאי ארה"ב, למעט אחד. מי זה?

5. מי הלחין את שירו של יורם טהרלב "ההר הירוק תמיד"?

6. מי מכהן בתפקיד החשב הכללי במשרד האוצר?

7. מה משותף לסדרת סרטי "החבובות" ולסרט "המבוך" (עם דייויד בואי)?

8. בפיזיקה, איזה חלקיק בחומר קיבל את שמו מספר של ג'יימס ג'ויס?

9. איך נקראת כּוּסְבָּרָה בעברית?

10. מי הסופרת שכתבה את "ספר הקיץ"?

11. על שם מי קרוי הניקוטין?

12. מה המשותף לחיים לבנון, יהושע רבינוביץ' ומשה שלוש?

13. מה מקור ריקוד הלימבו?

14. במה נודע ספנסר אלדן?

15. איזו תפילה נפתחת באמירה "על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירין להתפלל עם העבריינים"?