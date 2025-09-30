מה המקור של ריקוד הלימבו?

לחשיפת התשובות גללו מטה
1. מי האישה המפורסמת ששמות ילדיה הם: רזא, ריוט, ורוקי?
2. מה היה שמה המבצעי של פעולת הפלמ"ח בתקופת המנדט הבריטי, שבמהלכה הותקפו בו זמנית 11 גשרים בכל גבולות ארץ ישראל?
3. איזה גשר מחזיק בתואר הגשר הגבוה בישראל?
4. הנשיא טראמפ הציג בשבוע שעבר בבית הלבן את תמונותיהם של כל נשיאי ארה"ב, למעט אחד. מי זה?
5. מי הלחין את שירו של יורם טהרלב "ההר הירוק תמיד"?
6. מי מכהן בתפקיד החשב הכללי במשרד האוצר?
7. מה משותף לסדרת סרטי "החבובות" ולסרט "המבוך" (עם דייויד בואי)?
8. בפיזיקה, איזה חלקיק בחומר קיבל את שמו מספר של ג'יימס ג'ויס?
9. איך נקראת כּוּסְבָּרָה בעברית?
10. מי הסופרת שכתבה את "ספר הקיץ"?
11. על שם מי קרוי הניקוטין?
12. מה המשותף לחיים לבנון, יהושע רבינוביץ' ומשה שלוש?
13. מה מקור ריקוד הלימבו?
14. במה נודע ספנסר אלדן?
15. איזו תפילה נפתחת באמירה "על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירין להתפלל עם העבריינים"?
תשובה 1
תשובה 2
"מבצע מרכולת" (שמו המוכר: "ליל הגשרים")
תשובה 3
גשר הרכבת מעל עמק הארזים, גובהו 86 מטר
תשובה 4
ג'ו ביידן, שתמונתו הוחלפה בתמונה של עט אוטומטי
תשובה 5
המלחין והמעבד המוזיקלי מוני אמריליו (שנפטר בשבוע שעבר)
תשובה 6
תשובה 7
ג'ים הנסון, שהיה המוח היצירתי והכוח המניע מאחורי שניהם
תשובה 8
תשובה 9
תשובה 10
הסופרת השוודית טובה ינסון, שחיברה גם את סדרת ספרי המומינים
תשובה 11
על שמו של ז'אן ניקוט דה וילמן, שגריר צרפת בפורטוגל, ששלח זרעי טבק לפריז במאה ה-16
תשובה 12
שלושתם היו ראשי עיריית תל אביב-יפו
תשובה 13
תשובה 14
הוא התינוק המצולם על עטיפת האלבום "Nevermind" של נירוונה (שיצא לאור לפני 35 שנה)
תשובה 15
תפילת כל נדרי שנאמרת בליל יום הכיפורים
