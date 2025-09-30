רשות מקרקעי ישראל מפרסמת את המכרזים האחרונים לשיווק קרקעות מדינה ברובע הכניסה לעיר ירושלים: בשבועיים האחרונים פרסמה הרשות שני מכרזים, אחד עבור מתחם L1 ואחד עבור מתחם D ברובע. שני המכרזים, למתחמים האחרונים שטרם שיווקה המדינה, מציעים זכויות בנייה בסך של 145 אלף מ"ר. נדגיש כי שני המכרזים פורסמו כעת וטרם נפתחו להגשת הצעות - לרוב רמ"י ממתינה בין פרסום מכרז לפתיחתו ולפרסום חוברת המכרז הרשמית.

המכרז למתחם L1 פורסם באמצע החודש. הוא נקרא גם מתחם "ביטוח לאומי צפון", והוא מיועד להקמת פרויקט בן 65 אלף מ"ר במגדל בן 40 קומות עבור שימושי מסחר, תעסוקה, מלונאות, דיור תומך תעסוקה, שימושים ציבוריים ועוד. המתחם משתרע על פני 3.4 דונם, ונמצא בצמוד למתחם L2, שבו מתוכנן לקום המטה החדש של המוסד לביטוח לאומי.

המכרז למתחם D פורסם בסוף השבוע האחרון, והוא מציע זכויות בנייה בהיקף 80 אלף מ"ר למסחר, תעסוקה, מלונאות ותיירות, דיור תומך תעסוקה, תרבות ופנאי בעלי אופי ציבורי ועוד. מדובר בשטח 6.47 דונם שבו ייבנו מגדל בן 40 קומות ושני מבנים בני 6 ו־8 קומות. הוראות תוכנית רובע הכניסה לעיר מגדירות נפח בנייה לכמה מהייעודים במתחם זה: לפחות 4,000 מ"ר לשטחי תרבות ופנאי, עד 6,800 מ"ר למסחר ולפחות 40 אלף מ"ר למלונאות.

שמאי המקרקעין קובי ביר, המתמחה בשוק הנדל"ן הירושלמי, מעריך כי עלויות הבנייה למ"ר מסחר ומשרדים כיום בירושלים עומדות על כ־8,500 מ"ר ויותר. עלויות הבנייה לשימושי מלונאות קשות יותר להערכה. אך בהתאם להערכתו לגבי ייעודי המסחר והמשרדים, המהווים "נתח" גדול מכלל זכויות הבנייה בשני המתחמים, אפשר להעריך כי ההצעות לצמד המתחמים יסתכמו בכמה מאות מיליוני שקלים, ואף יחצו את רף מיליארד השקלים.

שיווק מתחם C עדיין מתעכב

שיווק שני המתחמים האחרונים הוא בשורה חשובה לקברניטי העיר ולעתידה, שכן רובע הכניסה לעיר הבירה הוא מתחם ענק המתוכנן לכלול כ־1.2 מיליון מ"ר של שטחים בנויים, וצפוי לשנות לחלוטין את פניו. כעת, כשכלל קרקעות המדינה יצאו לשיווק, הושלם עוד שלב בדרך למימוש התוכנית.

עם זאת, לא הכול הולך "חלק" בדרך לשם: אחד המתחמים ברובע, מתחם C, הסמוך למתחם D וכולל כ־80 אלף מ"ר, טרם נפתח להצעות על אף שפורסם ב־2023. חוברת המכרז גם טרם פורסמה. בסוף 2024 פורסם בגלובס על דחייה שישית במועד האחרון להגשת הצעות, אך מאז פורסמו עוד ארבע דחיות, כך שהמועד האחרון נדחה עשר פעמים. כעת, הוא נקבע ל־1 בדצמבר השנה - ובמקור תוכנן להיסגר בספטמבר 2023. אם כן, אמנם צמד המכרזים האחרונים פורסמו כעת, אך אין לדעת כמה זמן יידרש עד לשיווקם בפועל.

נכון להיום שווקו בהצלחה במכרז מדינה או נמכרו 11 מתחמים, חמישה מהם כבר נמצאים בבנייה בטח. ינון דוידסון מחברת YourSpace, המתמחה בשיווק שטחי משרדים בירושלים והסביבה, מעדכן כי עד כה שווקו ברובע הכניסה לעיר יותר מ־100 אלף מ"ר של שטחי משרדים בפרויקטים השונים.

מעיריית ירושלים ומרמ"י נמסר: "עיריית ירושלים פועלת בשיתוף פעולה עם כלל הגורמים הרלוונטיים לסגירת התיאומים הנדרשים לקראת יציאת המכרז לשיווק. על פי התכנון, יפורסם המכרז עד לסוף שנת 2025".