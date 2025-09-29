קמפינסקי תפעיל את מלון הר ציון עבור עזריאלי

1 רשת היוקרה קמפינסקי תפעיל את מלון הר ציון עבור קבוצת עזריאלי | בלעדי

כשש שנים לאחר שקבוצת עזריאלי רכשה את מלון הר ציון בירושלים תמורת כ-275 מיליון שקל, הוחלט כי הוא יופעל על ידי רשת מלונות היוקרה האירופאית קמפינסקי. כך נודע לגלובס.

בדצמבר 2019 רכשה עזריאלי את המלון מידי שלמה אליהו, בעלי קבוצת מגדל, בצעד שהיווה עבורה כניסה ראשונה לתחום המלונאות. המלון, שכלל עד אז כ-120 חדרי אירוח ו-20 סוויטות יוקרה, מיועד לגדול ל-350 חדרים. לפי דוחות הקבוצה מהמחצית השנייה של 2025, ההשקעה במלון, לא כולל הקרקע, עומדת על 710-740 מיליון שקל - זאת לעומת הערכה ראשונית של 500-600 מיליון שקל.

בתחילה התכוונה עזריאלי להפעיל את המלון בעצמה, אולם כעת כאמור מתברר כי המושכות יהיו בידי קמפינסקי - רשת שהוקמה לפני 128 שנים, ומפעילה כ-80 מלונות בכ-35 מדינות. הפתיחה מתוכננת ל-2028.

נזכיר כי רשת קמפינסקי נכנסה לראשונה לישראל במרץ 2022, ובשיתוף חברת המלונות נ.ה.ל של הנרי טייק החלה להפעיל את מלון דויד קמפינסקי תל אביב - אשר עם פתיחתו הוגדר כיקר ביותר בתל אביב.

מקבוצת עזריאלי לא נמסרה תגובה.

2 כדורסל

חודשיים אחרי שיו"ר איגוד הכדורסל עמוס פרישמן הודיע על הקמת קרן ידידות לאיגוד, התקיימה פגישה ראשונה של חבריה. לצד רו"ח דן הלפרן המשמש כיו"ר, לשעבר שותף מנהל בפירמת Deloitte, יפעלו בין היתר אסף אזולאי שותף וסמנכ"ל השיווק של קרן ההשקעות Team8, ארז כץ לשעבר קפטן נבחרת ישראל בכדורסל וקפטן הפועל ירושלים, אייל גרין בעלים ומנכ"ל משותף בגרין מבנים, נאור גילאון לשעבר שגריר ישראל באיטליה, הולנד והודו, עדי גיגי מייסדת טסלה ישראל, ואורנה הוזמן בכור לשעבר יו"ר נמל אשדוד. כיום סובל האיגוד מגירעון של מיליוני שקלים, והקמת הקרן נועדה לשפר את מצבו.

קרן ידידות לאיגוד הכדורסל. פגישה ראשונה / צילום: איגוד הכדורסל

3 ישראל מתגייסת

קרן חדשה של הסוכנות היהודית והפדרציות היהודיות של צפון אמריקה, בהיקף של כ-430 מיליון שקל, תציע למילואימניקים הלוואות מסובסדות מבנק לאומי. הקרן מיועדת ללקוחות כל הבנקים ששירתו מעל 200 ימי מילואים במלחמה, ומציעה הלוואות בגובה של עד 40 אלף שקל למשך ארבע שנים, בריבית קבועה של כ-2%. בתמונה: אייל בן-חיים מלאומי, יהודה סטון מהסוכנות היהודית ואריק פינגרהוט מהפדרציות היהודיות של צפון אמריקה.

אייל בן-חיים מלאומי, יהודה סטון מהסוכנות ואריק פינגרהוט מהפדרציות היהודיות / צילום: כפיר סיון

לדברי מנכ"ל הסוכנות היהודית, יהודה סטון, "הקרן, שהוקמה עם תורמים יהודים מצפון אמריקה, היא הוכחה חיה לכך שיהודי העולם וישראל ניצבים כתף אל כתף. זוהי סולידריות שמתורגמת למעשים, שותפות שמביאה תקווה, וערבות הדדית שמחזקת את חוסננו כחברה וכעם".

אריק פינגרהוט, נשיא ומנכ"ל הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה, מציין כי "עבורנו אין זה רק מאבק של ישראל - זהו מאבק של העם היהודי כולו. קרן ההלוואות החדשה שאנו משיקים היא ביטוי לערבות ההדדית שמחברת אותנו מעבר לים: מסר ברור לאזרחי ישראל שהם לא לבד".

4 הבכיר שמגיע לנייס

חברת התוכנה הישראלית נייס, הנסחרת בת"א ובנאסד"ק, ממנה את ג'ף קומסטוק לנשיא מוצרים וטכנולוגיות בתחום חוויית הלקוח, שידווח ישירות למנכ"ל, סקוט ראסל. בתפקידו האחרון שימש קומסטוק כסגן נשיא תאגידי במיקרוסופט, והוביל את תחום יישומי חוויית הלקוח - כולל שימוש בסוכני בינה מלאכותית.

"נייס הציבה רף חדש לחדשנות בתחום חוויית הלקוח", אומר קומסטוק. "אני מאמין כי היא ממוצבת בצורה הטובה ביותר בתעשייה להוביל את טרנספורמציית חוויית הלקוח באמצעות ."Agentic AI

ג'ף קומסטוק / צילום: יח''צ

5 מינויים חדשים

נעמה קאופמן-פס מונתה למנכ"לית האוניברסיטה העברית בירושלים. בעבר כיהנה כמנכ"לית משרד החקלאות, וכמשנה ומ"מ מנכ"ל במשרד הכלכלה והתעשייה.

נעמה קאופמן־פס / צילום: ענבל מרמרי

שי אלעני מונה לסמנכ"ל השיווק של Lightrun, המתמחה בייעול תהליכי פיתוח תוכנה.

סא"ל במיל' עירא ליף מונה למנהל המרינה בהרצליה. ליף בעל ניסיון של כ-25 שנה בפיקוד על כלי שייט ובניהול יחידות בחיל הים, והוא יחליף בתפקיד את שחר גרינדלינגר, שמונה לרב-חובל נמל חיפה.