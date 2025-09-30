קצינים מאפריקה הגיעו להכשרה חריגה בישראל

היצוא הביטחוני של ישראל הגיע אשתקד, על אף אתגרי המלחמה, לשיא של 14.8 מיליארד דולר. כך לפי נתוני סיב"ט - האגף ליצוא ביטחוני במשרד הביטחון. בעת שבה אירופה (54%) ואסיה־פסיפיק (23%), היוו את היעדים העיקריים, אפריקה היוותה יעד לכ־1% בלבד. עם זאת, התוצרת הביטחונית אינה האספקט היחיד שבו פועלת ישראל ביבשת, כפי שהשתקף החודש - עם סיומו של קורס בנושא ביטחון וחוסן לאומי למדינות אפריקה.

סיב"ט הובילו בשיתוף סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל (מש"ב), צה"ל ומשרד החוץ, את הקורס שבו השתתפו 20 חניכים וחניכות בדרגת קולונל (מקביל לאל"מ בצה"ל) משבע מדינות אפריקה: ליבריה, זמביה, קמרון, קניה, טנזניה, חוף השנהב וניגריה, בעלי תפקידי מפתח במערכות הצבא, המודיעין והמשטרה במדינותיהם.

בניסיון ככל הנראה לעודד את הרכש הביטחוני מישראל, הוקדש יום בו הציגו 16 תעשיות ביטחוניות את מיטב הטכנולוגיה הישראלית. השאיפה במשרד הביטחון היא כי הקשר הבלתי אמצעי שנוצר במהלך הקורס בין הקצינים שאמורים להוות את שדרת ההנהגה הביטחונית במדינותיהם לבין התעשיות בארץ, יביא אותם לשאוף לשלב את הטכנולוגיה הישראלית במערכות שלהם.

אולם, פוטנציאל הרכש האפריקאי מוגבל. מנתוני מכון שטוקהולם למחקרי שלום (SIPRI) עולה כי רק 4.5% מהרכישות בעולם בוצעו על ידי היבשת האפריקאית בין השנים 2024־2020. לשם השוואה, אסיה ואוקיאניה עמדו על 33%, אירופה - 28%, והמזרח התיכון - 27%.

ביקור בעוטף ובצפון

ההכשרה השנה הייתה השלישית שמקיימת סיב"ט לקצינים מיבשת אפריקה במתווה הנוכחי. הראשונה התקיימה ב־2019, השנייה ב־2020, ובעקבות הקורונה והשפעות מלחמת חרבות ברזל - זו השלישית התרחשה רק השנה. הסמינר השנה יועד להתקיים ביוני, אבל אז פרץ מבצע עם כלביא נגד איראן ששיבש את התוכניות.

השנה התמקד הקורס באיומי טרור עכשוויים וניהול החוסן הלאומי. התכנים האקדמיים כללו נושאים כמו צבא וחברה, הגנת גבולות, מערכי אימונים וטכנולוגיות ביטחוניות מתקדמות. בד בבד, למדו החניכים במשך כשבועיים וחצי על האתגרים הביטחוניים של מדינת ישראל במלחמה הנפרסת על פני שבע חזיתות שונות ושולבו כמה סיורים ברחבי הארץ, לרבות בעוטף עזה וביישוב הצפון.

במשרד הביטחון מקווים כי מהשנה והלאה ההכשרות של קצינים ממדינות מפתח באפריקה יתקיימו מדי שנה וכך יוכלו לכנס מפגשי בוגרים מסודרים. זו יבשת מאתגרת עבור ישראל בהיבטים המדיניים והביטחוניים כאחת, משום שאין בהן נספחויות רבות. לרוב, סיב"ט מבצעים את מלאכת השיווק והקשר עם לקוחות באופן בילטרלי ומתחת לרדאר, אבל ההכשרה הזו משקפת כלי שיצרו בניסיון להתמודד עם האתגרים ביבשת.