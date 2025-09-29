עמית לנג, מנכ"ל מקורות, מונה לתפקיד מנכ"ל קבוצת אקרשטיין

עמית לנג, מנכ"ל מקורות, מונה למנכ"ל קבוצת אקרשטיין על־ידי הדירקטוריון, ומינויו יחל באופן רשמי ב-1 בינואר 2026. כעת, הוא יצטרך לבקש את אישור בעלי המניות כולם, באסיפה שתתכנס "בשבועות הקרובים". במקביל, במקורות תיפתח בקרוב ועדה לאיתור המנכ"ל. הודעה לבורסה צפויה להישלח מחר בבוקר.

מנכ"ל אקרשטיין היוצא, אהוד דנוך, הכריז על פרישתו מראשות הקבוצה בחודש יוני האחרון, אחרי שנה וחצי בלבד. כעת, בהנחה שיאשרו אותו בעלי המניות, ייכנס בנעליו עמית לנג, שמכהן כמנכ"ל מקורות מאז אפריל 2022. לפני כן הוא היה מנכ"ל חברת-בת של מקורות בשם שחם, המניחה תשתיות מים עבור מקורות ועבור גורמים בשוק. בין השנים 2013 ל-2018 הוא כיהן כמנכ"ל משרד הכלכלה, בעיקר תחת השר דאז נפתלי בנט.

קבוצת אקרשטיין עוסקת בפיתוח, ייצור ואספקה של מוצרי בטון לפיתוח סביבתי, לבנייה ולתשתיות. היא מחזיקה בפעילות נדל"ן מניב למשרדים, בקרקעות לפעילות תעשייתית. יש לה 18 מפעלים, המאוגדים בשלושה אתרי ייצור בישראל: בירוחם, באשדוד ובאזור התעשייה צחר בצפון, וכן שלושה מפעלים בארה"ב. הקבוצה הונפקה בבורסה במאי 2021, והיא נסחרת לפי שווי שוק של כמעט 2.4 מיליארד שקלים. אקרשטיין נמצאת ברובה בבעלות גורמים שונים במשפחת אקרשטיין, בראשם היו"ר גיורא אקרשטיין, עם החזקות מיעוט של כלל ביטוח ומיטב.