זה התחיל במחקר על התעמלות. האם זו תהיה תרופת ההרזיה הבאה?

"על התעמלות אי אפשר להתפשר" - זו לרוב העצה מספר אחת של חוקרי בריאות הציבור, לשמירה על אריכות ימינו ואיכות חיינו. בין יתר היתרונות שלה, התעמלות עוזרת לירידה במשקל - היא שורפת קלוריות, וגם בונה מאסת שריר, כך שהיא מעלה (במעט) את קצב שריפת הקלוריות שלנו במנוחה.

עם זאת, בשנים האחרונות רווחת הטענה בקרב תזונאים ורופאים, כי התעמלות (אלא אם מדובר בספורט מקצועי שתופס חלק ניכר מהיום יום) כמעט אף פעם לא תוביל לבדה לירידה במשקל. כמות הקלוריות הנשרפת לרוב אינה מספקת, ולגוף יש מנגנוני פיצוי. לכן, הם אומרים, השינוי לא יקרה ללא צמצום קלורי מכוון.

אבל מה אם ההתעמלות יכולה לעזור לנו גם בעצם הצמצום הקלורי? רבים מדווחים כי התעמלות מרעיבה אותם, אבל מחקר חדש מציע דווקא את ההיפך: חומר המופרש בגוף בעת ההתעמלות, ספציפית בעת התעמלות עצימה, מוביל לירידה בתיאבון.

קבוצת החוקרים, הכוללת נציגים מביילור קולג' בטקסס, בית החולים לילדים בטקסס, אוניברסיטת סטנפורד ומוסדות נוספים, גילו בעבר כי לאחר התעמלות אינטנסיבית עולות מאוד הרמות בדם של חומר בשם Lac-Phe (Lactoylphenylalanine). התופעה נמצאה בעכברים, בבני אדם וגם בסוסי מירוץ.

ואיך פועל החומר על הגוף? זוהי השאלה במחקר החדש, שבו נחקרו שני סוגים שונים של תאי מוח בעכברים - התאים agRP ו- PVH - שביחד מנצחים על סימפוניית הרעב והשובע. כאשר תאי AgRP פעילים, הם מעכבים את תאי ה-PCH, ואז נרגיש רעבים. כשתאי AgRP נרגעים, הרעב והתיאבון יורדים.

במחקר החדש גילו החוקרים כי Lac-Phe, אותו חומר שמופרש כאמור בהתעמלות אינטנסיבית, מדכא ישירות את תאי ה-AgRP, מה שמעורר את ה-PVH. לפחות בעכברים, התוצאה היא שהם אכלו פחות, אם כי ההתנהגות שלהם נשארה נורמלית - כלומר, חוסר התיאבון לא הלך יד ביד עם דכדוך או ירידה באנרגיה.

האם אפשר לדלג על ההתעמלות?

דבר נוסף שהראו החוקרים הוא שאם מזריקים Lac-Phe לעכברים במשקל עודף הם אוכלים פחות, ללא תופעות לוואי ניכרות לעין. זה כבר אפילו יותר מעניין - אולי אפשר לדלג על ההתעמלות וללכת ישר למתן Lac-Phe כתרופה? החוקרים גם מצאו את המקום הספציפי בתא עליו פועל ה-Lac-Phe, כלומר הם זיהו את המטרה שאולי גם חומרים אחרים יכולים לפעול עליה.

האם תוכלו להשיג Lac-Phe כבר היום? ובכן, קודם כל נצטרך להזהיר כי המחקר הזה עדיין ראשוני ביותר, וכי לא ברור שצריכה של חומר בבליעה מדמה את ההשפעה שלו כאשר הוא מופרש בגוף בדרכים אחרות. כל חומר הנצרך יתר על המידה, גם אם הוא רכיב מזון, יכול להיות מזיק.

אחרי אזהרות אלה, נציין כי אנחנו כן יודעים ש-Lac-Phe נמצא בכמה סוגים של מזונות מותססים כמו מלפפונים חמוצים בסגנון סיני, רוטב סויה או גבינות פרמזן מסויימות.