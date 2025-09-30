טרייד מוביל, אחת מחברות הטרייד-אין המובילות בישראל, ניצחה את רשות המסים במאבק משפטי בנוגע לחיוב המע"מ שלה על עסקאות טרייד-אין. ייתכן כי בניצחון הזה טרייד מוביל גם פתחה פתח לחיסכון מס לסוחרים בתחום הסחורות המשומשות. זאת, לאחר שבית המשפט המחוזי קיבל את עמדתה כי יש לאפשר לה להכניס אל חישוב תשלומי המע"מ החודשי שלה גם את ההפסדים בגין מכירת הרכבים יד שנייה שהיא רוכשת מלקוחות הטרייד-אין.

● פסק הדין גילה: הרשימה השחורה של רשות המסים

● הפשרה קרסה, וגם היחסים: מה גרם לנוחי דנקנר לשנות גרסה אחרי יותר מעשור?

חברת טרייד מוביל, שהוקמה ב-2001 על-ידי אנשי העסקים האחים דודו ויעקב דיין והפכה לאחת מהגדולות בתחומה, פועלת במודל עסקי של מבצעי טרייד-אין עם יבואני רכב מובילים, בהם יפנאוטו, טלקאר, לובינסקי ומכשירי תנועה. במסגרת המודל הזה, לקוחות יכולים למכור את רכבם הישן במחיר אטרקטיבי הגבוה משווי השוק, ולקבל את התמורה כזיכוי מהמחיר של המכונית החדשה. במקביל, טרייד מוביל מכרה את הרכבים המשומשים לצדדי ג'.

רכישת כלי הרכב הישנים מהלקוחות נעשית על-ידי טרייד מוביל (ולא על-ידי היבואן עצמו), וכך גם המכירה לצדדים שלישיים. בגין חלקה בתפעול מבצע הטרייד-אין, מקבלת החברה מהיבואן סכום כסף (תקבול) לכל מכונית חדשה המשווקת על-ידי יבואן על-פי המבצע.

כוחו השיווקי של מבצע הטרייד-אין נעוץ במחיר הגבוה שמשולם בדרך-כלל ללקוח עבור רכבו הישן, ועל-ידי כך מוענקת לו, בעקיפין, הנחה ברכישת המכונית החדשה מן היבואן. אולם כתוצאה מהצעת מחירי הטרייד-אין (המרה) הגבוהים, לעתים טרייד מוביל מפסידה במכירת הרכבים המשומשים לצדדים שלישיים.

מחלוקת על חישוב המע"מ במכירה בהפסד

המחלוקת בין רשות המסים לחברה סבבה סביב השאלה כיצד לחשב מס ערך מוסף כאשר חלק מהרכבים נמכרו בהפסד. על-פי חוק מס ערך (סעיף 5(א) לחוק ותקנה 2 לתקנות מס ערך מוסף) ,סוחר מכוניות משומשות משלם מע"מ לא על המחיר המלא של כלי הרכב הנמכרים על-ידיו, אלא רק על ההפרש בין מחיר הרכישה ובין מחיר המכירה. במקביל, אין אפשרות לפי שיטה זו לניכוי מס תשומות בקשר לרכישת המכוניות (בניגוד לעוסק "רגיל", החייב במס עסקאות על מלוא מחיר מכירותיו, מחד, וזכאי לנכות מס תשומות, מאידך).

אשר לתקבול שמתקבל מידי היבואן, טרייד-אין חייבת עליו במע"מ, אולם כאשר הרכב המשומש נמכר לצד שלישי בהפסד, לכאורה אין אפשרות לערוך קיזוז בין הפסד זה ובין הערך המוסף הטמון בתקבול.

בשל כך, ועל-מנת להתמסות על הערך המוסף האמיתי לפי תפיסתה, קבעה טרייד מוביל לעצמה נוהל לפיו במקרה של הפסד במכירת הרכב הישן, תירשם "הודעת זיכוי לספרים" בגובה ההפסד, ופעולה זו תקטין את החיוב במע"מ בגין התקבול.

מנהל מס ערך מוסף לא קיבל את אופן הדיווח הזה וטען כי הוצאת "הודעות הזיכוי לספרים" נוגדת את החוק, וכי אין מקום לשלב או לכרוך את מיסוי התקבול שמתקבל מהיבואן, שהוא עמלה בגין מתן שירות בעיני רשות המסים, עם מיסוי מכירת הרכב הישן, שהיא עסקה נפרדת על-פי גישה זו. בשל כך, מנהל מע"מ ערך שומות מס על עסקאות חדשות של טרייד מוביל לתקופות דיווח מחודש אוגוסט 2013 עד לחודש יולי 2018.

על שומות אלה ערערה החברה לבית המשפט המחוזי באמצעות עו"ד זיו שרון ז"ל ועו"ד עמית גליק ממשרד זיו שרון.

"שיקולי פשטות, יעילות וודאות"

הגם שדחה את אופן החישוב המקורי שערכה חברת טרייד מוביל, המבוסס על "הודעת זיכוי בספרים" בגובה ההפסד, קיבל שופט המיסוי הארי קירש מבית המשפט המחוזי בתל אביב את עמדת החברה, לפיה בנסיבות מסוימות סוחרי רכב ישלמו את המע"מ בגין מכירת הרכבים תוך חישוב הרווח הכולל מכל העסקאות שלהם באותו חודש - ולא בגין הרווח הנובע ממכירת כל רכב בנפרד.

השופט קירש קבע כי במקרים מסוימים סוחרי רכבים משומשים יוכלו לחשב מס ערך מוסף על בסיס הרווח הנובע מסך העסקאות שלהם. כך, במקום לחשב בנפרד את הרווח או ההפסד על כל רכב בודד, יסכמו את כל העסקאות שבוצעו באותה תקופת דיווח וישלמו מס רק על הרווח הכולל החיובי, ואם הוא מסתכם בהפסד - לא ישולם מס כלל.

"שיקולי פשטות, יעילות וודאות מחייבים שיטה סגורה יותר ליישום סעיף 5(א) על בסיס מצרפי. 'ההפרש' המחושב לפי הסעיף האחרון חייב להיות חודשי, בהתאם לתקופת הדיווח הנהוגה", קבע השופט והוסיף: "דהיינו, יסוכמו תוצאות המכירות שהתרחשו באותו חודש (ללא קשר למועדי הרכישה של כלי הרכב הנמכרים).

"אם התוצאה המצרפית מפעילות המסחר בכלי רכב משומשים בחודש פלוני מול יבואן מסוים תהיה חיובית, אזי העוסק ישלם את המס בהתאם להפרש הכולל; ואם התוצאה תהיה שלילית, הרי לא ישולם מס בגין אותו חודש, אולם תוצאה שלילית זו לא תשפיע על החשבון בגין כל חודש אחר, מוקדם יותר או מאוחר יותר. לדעתי, זו תוצאה ראויה, ישימה ומבוססת בהוראות החוק".

תקדים שישפיע על ענפים רבים מעבר לענף הרכב

לדברי עו"ד עמית גליק, שייצג את טרייד מוביל, "פסק הדין מכיר במציאות הכלכלית של סוחרי רכב, יחד עם עסקים אשר פועלים תחת אותו מודל עסקי. השופט הבין שאי-אפשר לנתק את חישוב המס מהמציאות העסקית האמיתית. זהו תקדים חשוב שיועיל לענפים רבים במשק הישראלי".

לדבריו, "העיקרון החדש צפוי להשפיע על ענפים רבים נוספים מעבר לרכבים משומשים. חישוב המס באופן שנקבע בפסק הדין יכול לבוא לידי ביטוי בכל התחומים בהם נסחרים חפצים ונכסים משומשים. הוא עשוי להיות רלוונטי גם לחברות המסחר האלקטרוני של מוצרים משומשים, כאשר הן רוכשות מלאי נרחב ומוכרות אותו בתנאי שוק משתנים.

"המשמעות המעשית של הפסיקה היא הכרה במציאות העסקית המורכבת של סוחרים שפועלים בהיקפים גדולים ומתמודדים עם תנודות בשוק. במקום לחייב אותם בתשלום מס על רווחים בודדים תוך התעלמות מהפסדים, המערכת תכיר בתמונה הכוללת של הפעילות העסקית".

לדברי עו"ד טלי ירון-אלדר, שותפה מיסדת במשרד ירון-אלדר פלר שורץ ושות' ונציבת מס הכנסה לשעבר, "רוב עסקאות הטרייד-אין הן עסקאות הפסדיות עבור סוחרי הרכבים (והם עושים זאת כחלק מהשירות ברכישת רכב חדש). בשיטת המע"מ כיום, המשמעות היא שהסוחר משלם מע"מ ביתר, ואת עודף המע"מ אין דרך לקזז כנגד מע"מ אחר שהוא נדרש לשלם.

"לפי פסק הדין, הנצמד ללשון החוק, אין פתרון לתשלום זה ביתר, אלא רק בחישוב באותו החודש בלבד. לדעתי, יש חשיבות שרשות המסים תמצא דרך לאפשר קיזוז מע"מ עודף זה, כיון שזה איננו מס אמת, והוא מייקר את המחיר לצרכן שלא בצדק".