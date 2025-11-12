עו"ד ומתווך נדל"ן מכרו קרקעות חקלאיות בהיקף מיליוני שקלים, אך לא דיווחו על מלוא ההכנסות לרשות המסים - כך עולה מכתב אישום שהגישה פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בבאר שבע נגד עו"ד אלון גורן ומתווך הנדל"ן שלמה דהרי, בגין שורת עבירות מס, שבוצעו במסגרת עסקאות למכירת קרקעות חקלאיות באזור אשקלון.

● הסיפור על חוב המס בסך 10 מיליון שקל שהתעורר אחרי 20 שנה

● אפס אחוז מס הכנסה: הפטור החדש שמקדמים באוצר לעולים יוצא לדרך

מכתב האישום, שהגישה עו"ד ליאת מנור מפרקליטות מיסוי וכלכלה, עולה כי בין השנים 2013 ל־2018 עסק עו"ד גורן במכירת שטחים מתוך הקרקעות החקלאיות, לעשרות רוכשים, כאשר דהרי היה אמון על שיווק הקרקעות, ניהול המשא ומתן עם הרוכשים. גורן דרש, באמצעות דהרי, לקבל מהרוכשים את כספי התמורה בגין מכירת הקרקעות במזומן. חוזי המכר נערכו על ידי גורן ובהם הוא רשם סכומי מכירה כוזבים ומופחתים משמעותית מהסכומים ששולמו לו על ידי הרוכשים במזומן.

על פי הנטען, במטרה להתחמק מתשלומי המס השונים, הגיש עו"ד גורן דיווחים כוזבים לרשויות המס בגין עסקאות המכר והשמיט הכנסות בהיקף מצטבר של כ־7.5 מיליון שקלים, הוציא חשבוניות מס כוזבות בסכומים מופחתים ועוד.

באישום נטען, כי במהלך תקופת חמש השנים הרלבנטיות ביצע עו"ד גורן 71 עסקאות מכירה כוזבות והגיש 44 הצהרות כוזבות למחלקת מיסוי מקרקעין, תוך שימוש בעורמה ובתחבולה כדי להתחמק מתשלום מס שבח. בנוסף, הוציא 44 חשבוניות מס כוזבות במטרה להתחמק מתשלום מס ערך מוסף, בסך כולל של כ- 1.1 מיליון שקלים.

כתב האישום מייחס לעו"ד גורן עבירות של מסירת הצהרה כוזבת למיסוי מקרקעין במטרה להתחמק ממס, שימוש במרמה עורמה ותחבולה, השמטת הכנסה מדוחות שנתיים למס הכנסה במזיד ובכוונה להתחמק ממס, ניהול פנקסי חשבונות כוזבים, והוצאת חשבוניות מס שלא כדין.

למתווך, שלמה דהרי, יוחסו עבירות של סיוע לגורן להתחמק ממס, לרבות סיוע במסירת הצהרות כוזבות למיסוי מקרקעין, בהשמטת הכנסות, ובשימוש במרמה ערומה ותחבולה, וכן פעולה במטרה שאדם אחר יתחמק מתשלום מס ערך מוסף.

בנוסף, יוחסה לדהרי עבירה של הדחה בחקירה, בכך שלאחר שנחקר ביחידת יהלו"ם של רשות המסים והוזהר שלא ליצור קשר עם גורמים רלוונטיים בחקירה, יצר קשר עם חמישה מהרוכשים וניסה לשכנעם למסור בחקירתם גרסה כוזבת שלפיה רכשו את הקרקעות במחירים הנמוכים שצוינו בחוזים.

"אם שואלים אותך את לא מכירה אותי"

בין היתר נטען, כי דהרי פנה לאחד הרוכשים, החל לשוחח עמו בדבר החקירה המתנהלת בנוגע למכירת הקרקעות החקלאיות ואמר לו: "מתי שיזמינו אותך תגיד שקנית את הקרקע ב-10,000 שקלים, ודבר שני תגיד שלא ספרתי את הכסף במשרד", ובנוסף אמר לו: "הזמינו כבר 50 איש, כולם אמרו שהם קנו ב-10,000 שקלים ואם לא תגיד שקנית ב-10,000 שקלים תסתבך". לקונה אחר התקשר ואמר: "אני לא יכול ליצור איתך קשר מהטלפון שלי, כי אסור לי ולכן התקשרתי מהשכן ואני מייעץ לך לא לומר שקנית את המגרשים ב-90 אלף שקלים, אלא רק לפי מה שכתוב בהסכם כי אחר כך גם אתה תהיה עצור", וכי אם יאמר את האמת, "יסתבך". בנוסף אמר לו בקשר לקונה אחר: "תנסה לשכנע גם את ... לומר ככה". לקונה אחרת אמר: "את יכולה להגיד שקנית את זה בסכום של ה-22 אלף שקלים כמו בקבלה או להגיד שקנית את זה ביותר ולשלם קנס", וכן אמר לה: "אם שואלים אותך את לא מכירה אותי".

התיק נחקר על ידי יחידת הונאה דרום במשטרת ישראל ויחידת יהלו"ם ברשות המסים.

***חזקת החפות: גורן ודהרי הנם בגדר נאשמים בלבד, לא הורשעו בעבירות המיוחסות להם, ועומדת להם חזקת החפות.