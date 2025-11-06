במסגרת חוק ההסדרים: 0% מס לעולים חדשים על הכנסות בישראל

שר האוצר בצלאל סמוטריץ’ ושר העלייה והקליטה אופיר סופר הציגו היום (ה') יוזמה חדשה במסגרתה עולים חדשים ותושבים חוזרים שיעלו לישראל במהלך שנת 2026 ייהנו מהטבות מס משמעותיות. הטבת המס תהיה מדורגת ותחיל שיעור מס אפס לעולים ותושבים חוזרים בשנת 2026 ו-2027 על הכנסותיהם בישראל, כאשר שיעור המס יעלה בהדרגה עד שנת 2023, אז יעמוד על 30%. כיום קיים פטור ממס לעולים חדשים על הכנסות בחו"ל למשך 10 שנים, במסגרת החוק המכונה "חוק מילצ'ן", אך לא על הכנסות מישראל.

מדובר ביוזמה שחשף שר האוצר לראשונה בכנס לשכת יועצי המס לפני כשבועיים, שם הפתיע את בכירי האוצר ורשות המסים כשאמר כי בכוונתו לעודד עלייה לישראל באמצעות פטור ממס לעולים חדשים גם על הכנסות בארץ. זמן קצר לאחר מכן כבר נפגש סמוטריץ' עם מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', כדי לגבש את פרטי ההטבה החדשה.

רפורמת המיסוי לעולים חדשים תאושר במסגרת תקציב המדינה אותו הציג שר האוצר סמוטריץ' השבוע ובמסגרתה יוענקו הטבות מס משמעותיות לעולים החדשים ולתושבים החוזרים, שיכללו את שיעורי המס הבאים: 2026 - עד 0%.

2027 - עד 0%; 2028 - עד 10%; 2029 - עד 20%; 2030 - עד 30%. ואולם, לרפורמה הוספה תקרת הכנסות ונקבע כי היא תחול עד לתקרה של מיליון שקלים בשנה. מעל תקרה זו ישולמו שיעורי המס הרגילים לפי מדרגות המס השולי.

המהלך מצטרף לשורה של צעדים אותם קידמו שר האוצר ושר העלייה והקליטה, כחלק ממאמץ לאומי לעידוד עלייה ולהקלת השתלבותם בחברה ובכלכלה הישראלית.

באוצר מסבירים את ההטבה ברצון לעודד עלייה לישראל על רקע העלייה באנטישמיות ברחבי העולם ושינויים במדיניות המס במדינות מערביות כמו בריטניה. לגישת האוצר, התכנית תחזק את הכלכלה הישראלית באמצעות עידוד עלייתם של בעלי מקצוע, יזמים ובעלי הון יהודים מרחבי העולם ולהקל על השתלבותם בחברה ובמשק הישראלי.

לצד הטבה זו, כאמור, ימשיכו עולים חדשים להיות זכאים להטבות הקיימות כיום עבור עולים חדשים ותושבים חוזרים, כגון: פטור מתשלום מס בגין הכנסות המופקות מחוץ לישראל למשך 10 שנים מיום הפיכתם לתושבי ישראל ונקודות זיכוי במס.

ב־1 בינואר 2026 יבוטל הפטור לעולים חדשים ותושבים חוזרים מדיווח על הכנסותיהם בחו"ל למשך 10 שנים.

הפטור נכנס לספר החוקים ב־2018, במסגרת רפורמת המיסוי שזכתה לכינוי "חוק מילצ'ן" והעניקה לעולים חדשים ולתושבים חוזרים פטור גם מתשלום מס וגם מדיווח על נכסים והכנסות שמקורם מחוץ לישראל לתקופה של 10 שנים מרגע שהפכו לתושבי ישראל. ואולם במסגרת חקיקה חדשה שתיכנס לתוקפה בתחילת השנה, בוטל הפטור מדיווח.

שנת 2026 תהיה שנת מהפכה בעליה

שר האוצר התייחס לרפורמה באירוע שהתקיים בשיתוף ארגון "נפש בנפש", בהשתתפות שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר העלייה והקליטה אופיר סופר, ראש רשות המיסים שי אהרונוביץ’, מנכ״ל משרד האוצר אילן רום, מנכ״ל משרד העלייה והקליטה אביחי כהנא, ואחרים, ואמר כי ״ציונות נשענה מאז ומעולם על שלו רגליים - התיישבות, ביטחון ועליה. בביטחון השקענו רבות בשנתיים האחרונות וב״ה מדינת ישראל נמצאת כיום במקום אחר. בהתיישבות אנחנו עושים מהפכה - יו״ש, דרום וצפון - נגב, גליל וגולן. שנת 2026 תהיה שנת מהפכה בעליה. לא כסיסמא אלא כתכנית עבודה מעשית. אני קורא ליהודי התפוצות ולישראלים - בואו הביתה״.

שר הקליטה אופיר סופר הוסיף, כי ״בשלוש השנים האחרונות אנחנו משנים ומחזקים את תשתיות העלייה והקליטה. היום אנו מוסיפים נדבך משמעותי וחשוב במהלך הלאומי לעידוד העלייה. זהו מהלך מקצועי, רחב היקף ומבוסס נתונים, שמטרתו להבטיח קליטה מיטבית לעולים חדשים, ליצור עבורם הזדמנות אמיתית להשתלב בחברה הישראלית, ובמקביל לתרום לזינוק הכלכלה הישראלית".