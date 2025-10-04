אריק טראמפ לא תמיד היה חובב קריפטו נלהב. הוא טוען שהבנקים הפכו אותו לכזה.

בתחילת שנת 2021, זמן קצר לאחר המהומות שעוררו תומכי הנשיא לשעבר (אז) בבניין הקפיטול בוושינגטון ב־6 בינואר, מספר בנקים שמשפחת טראמפ ניהלה איתם עסקים ניתקו איתם קשר. לדברי אריק בראיון לוול סטריט ג'ורנל, אלה סגרו מאות חשבונות של עסקי המשפחה מבלי לציין סיבה מפורשת.

הארגון העסקי של משפחת טראמפ (Trump Organization) החל בבהילות לפזר מיליונים בין חשבונות בבנקים אזוריים, עד שלבסוף עבר לבנק חדש, שאת שמו סירב למסור.

אריק טראמפ אישי: בן 41, נשוי ואב לשניים, גר בפלורידה. בנו השלישי של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מקצועי: עומד בראש אימפריית הנדל"ן של משפחת טראמפ. בנוסף, מייסד משותף ומנהל אסטרטגיה ראשי בחברת אמריקן ביטקוין והבעלים של יקב טראמפ. בוגר תואר ראשון במימון וניהול מאוניברסיטת ג'ורג'טאון עוד משהו: לא שותה קפה

"הבנתי אז עד כמה המערכת הפיננסית שברירית, ובאיזו בקלות ניתן להשתמש בה כנשק נגדך", אמר אריק באותו ראיון, והוסיף כי הוא מאמין שההחלטות היו פוליטיות.

בנקים מצהירים שהם לא סוגרים חשבונות מסיבות פוליטיות, אך נושא שלילת השירותים הבנקאיים (Debanking) הפך לסיסמת קרב בחוגים שמרניים, שם הביקורת על הבנקים התגברה לאחר שאימצו מדיניות גיוון, בעקבות רצח ג'ורג' פלויד בשנת 2020. גם שמרנים וגם חברות קריפטו האשימו בנקים במניעת שירותים מטעמים פוליטיים או דתיים, והגדילה לעשות אליזבת וורן, הסנאטורית הדמוקרטית ממסצ'וסטס, שקראה לבנקים להפסיק את מה שתיארה כפרקטיקות מפלות.

החוויה הזו הגבירה את התעניינותם של בני משפחת טראמפ בעולם המטבעות הדיגיטליים המבוזרים (קריפטו), שנחשב זה מכבר על ידי חסידי הטרנד כמקום שבו הבנקים אינם קובעים מי יכול להחזיק חשבונות וכיצד מועבר הכסף.

אריק טראמפ, המשמש כסגן נשיא בכיר בארגון טראמפ, היה ממובילי הכניסה המהירה של המשפחה הראשונה לתחום בכהונתו השנייה של אביו כנשיא. משפחת טראמפ השקיעה בהיקפים משמעותיים בכרייה ורכישה של ביטקוין ושל מגוון טוקנים ומטבעות קריפטו אחרים. החזקתם בחברה אחת, World Liberty Financial, הוערכה לאחרונה ב־4.5 מיליארד דולר.

דמוקרטים ומבקרים מחוץ לממשלה טוענים כי ההסתערות של המשפחה הראשונה על תחום הקריפטו מציבה ניגודי עניינים משמעותיים - במיוחד לאור העובדה שהנשיא טראמפ מקל ברגולציות המושתות על התעשייה. משפחת טראמפ אומרת שעסקי הקריפטו שלה נפרדים מענייניו הרשמיים של הנשיא, ואריק מדגיש: "אין לי שום קשר לוושינגטון די.סי".

לפני עשור עוד היה "בחור של לבנים וטיח"

כעת, הנשיא טראמפ הפך את נושא שלילת שירותי הבנקאות לעניין מרכזי בממשלו, וגייס תמיכה ממגוון רחב של קבוצות שמרניות, מחוקקים וחברות קריפטו. הטיפול בנושא הגיע לשיאו בחודש ספטמבר בצו נשיאותי, המורה לרגולטורים לחקור האם בנקים מפלים על רקע פוליטי או דתי, ולהטיל עונשים על אלה שעשו זאת.

בינתיים, ארגון טראמפ תבע את Capital One, אחד הבנקים שהפסיקו לעבוד איתו, בטענה שהחשבונות נסגרו מסיבות פוליטיות. הבנק הכחיש זאת כמובן, ובאופן כללי מנהלים בבנקים טוענים שאינם יכולים לפרט בנוגע לסיבות לסגירת חשבונות, אך ציינו כי הם התמודדו עם לחץ רגולטורי בעבר כדי להימנע מלקוחות שעלולים לסכן את המוניטין שלהם.

לפני עשור, לא היה מצב שאריק טראמפ דמיין את עצמו עובד בתחום הקריפטו. הוא מגדיר עצמו כ"בחור של עסקים ממשיים, לבנים וטיח", שחלק עם אביו בעבר את ספקנותו כלפי ביטקוין.

אריק בן ה־41, ילדו השלישי של טראמפ מאשתו איוונה, עומד בראש אימפריית הנדל"ן של המשפחה ומפקח על כ־25 פרויקטים חדשים של מלונות, מגרשי גולף, מגורים ומסחר. הוא אב לשניים, ומספר שהתחיל את דרכו בעסק המשפחתי בגיל 11, ביציקת לוחות בטון ובעבודות ריצוף. בימים אלה הוא מתעורר בשעה 4:30 לפנות בוקר והולך לישון בשעה 22:00. הוא אף פעם לא שותה קפה ובדרך כלל הוא מוקפד וחנוט בחליפה. לדבריו, מה שמשמח אותו הוא התעסקות אובססיבית בכל פרט בנכסי טראמפ - "נדל"ן הוא הבייבי שלי".

טום בניסון, מנהל בתעשיית הגולף וחבר קרוב של הנשיא טראמפ במשך עשרות שנים, אמר שהוא ראה כיצד טראמפ הצעיר צובר מיומנות במהירות. "הוא לקח לידיו את המושכות של חברה גדולה, מגוונת, בשווי מיליארדי דולרים עם למעלה מ־20 אלף עובדים, וחיזק אותה", סיפר בניסון.

משרדו של טראמפ הבן בקומה ה־25 של מגדל טראמפ במידטאון של מנהטן, מעוטר במזכרות מעבודתו בתחום הנדל"ן, דוגמת לוחית ליגת הגולף LIV הנתמכת על ידי סעודיה, המקיימת טורנירים במגרשי טראמפ. ישנן גם מזכרות רבות מעלייתה הפוליטית של המשפחה: מפת בחירות ממוסגרת משנת 2016 כוללת פתק בטוש שחור שאומר: "עבודה נהדרת, אריק! תודה, אבא", ועל קיר מול שולחנו תלוי ציור של הרגע המפורסם שבו טראמפ האב מדמם לאחר ניסיון התנקשות, ומרים את אגרופו באוויר.

אין בעיצוב פריטים המשקפים את התלהבותו החדשה מקריפטו, עולם מופשט הרבה יותר מנדל"ן או פוליטיקה.

"המערכת הבנקאית שימשה כנשק נגדנו"

טראמפ הבן החל להתקרב לתעשייה במהלך קמפיין הנשיאות השני של אביו, כך לדבריו. בכל מקום שאליו הלך, הוא מספר, התלוננו אנשים מתחום הקריפטו שממשל ביידן מפעיל לחץ רגולטורי כדי לחסום את הגישה של חברותיהם לשירותי בנקאות. "כל המערכת הזו שימשה כנשק נגדם, לא בשונה מהאופן שבו שהיא שימשה כנשק נגדנו מסיבות שונות".

כמה מחבריו החכמים ביותר של טראמפ נכנסו לקריפטו. בין הסיבות לכך: נכסים דיגיטליים נראו כגידור טוב מפני סיכונים של השקעות פיזיות - הם ניידים, קל לסחור בהם והם חסינים מפני שריפה או שיטפון.

בשעות הרבות שבילו יחד באולם בית המשפט במהלך משפט "דמי השתיקה" הפלילי של אביו בשנת 2024, היה להם זמן רב להגות בנושא. רבים ממיזמי הקריפטו של המשפחה היו בשלבי התגבשות בערך באותה התקופה, ו-World Liberty Financial - חברת הקריפטו העיקרית שלהם, הושקה בספטמבר אשתקד, וזמן קצר לאחר מכן הציגה טוקן בשם WLFI וכן מטבע יציב, סוג של מטבע העוקב אחר הדולר ביחס של 1:1.

חברת World Liberty הודיעה במרץ כי מכרה WLFI בשווי 550 מיליון דולר למשקיעים, כולל למיליארדר הקריפטו יליד סין ג'סטין סאן. נגד סאן הוגשה תביעה אזרחית על ידי ה- SEC, רשות ני"ע האמריקאית, בגין הונאה, אשר הוקפאה מוקדם יותר השנה. ביוני, הושקעו בחברה 100 מיליון דולר מחברה שבסיסה באיחוד האמירויות בשם Aqua 1 Foundation, שלא הייתה לה כמעט נוכחות בתעשייה לפני השקעתה ב-World Liberty.

לאחרונה, חברת תשלומי הקריפטו של המשפחה הנסחרת בבורסה, ALT5 Sigma, מכרה מניות בשווי 1.5 מיליארד דולר כדי לרכוש טוקנים של WLFI, ומינתה את אריק טראמפ כדירקטור בחברה.

משפטני אתיקה גינו את פעילות הקריפטו של משפחת טראמפ, בטענה לטשטוש חסר תקדים של הגבולות בין אינטרסים עסקיים לכוח הנשיאותי. "מה שדונלד טראמפ עושה עם הקריפטו הוא תמצית השחיתות, כי הוא האיש שאחראי בסופו של דבר על הרגולציה על התעשייה", הדגיש נורם אייזן, שכיהן כיועץ מיוחד של הבית הלבן לאתיקה בתקופת ממשל אובמה. "יש לו אינטרסים פיננסיים עצומים במגוון היבטים של התעשייה הזו, לכן הוא לא יכול שלא לקבל החלטות שמשפיעות על הכיסים שלו".

דוברת העיתונות של הבית הלבן, קרוליין לוויט, אמרה בתגובה כי "הניסיונות המתמשכים של התקשורת לפברק ניגודי עניינים הם חסרי אחריות", וכי "לא הנשיא ולא משפחתו היו מעורבים מעולם, או אי פעם יהיו מעורבים, בניגודי עניינים".

"לכל נכס פיזי כדאי 'להתחתן עם קריפטו'"

בדצמבר שעבר אריק טראמפ טס לאבו דאבי כדי להשתתף לראשונה בכנס ביטקוין גדול. חוץ מלהלל את מטבע הקריפטו המוביל, הוא פגש שם את מייק הו, מנהל האסטרטגיה הראשי של חברת כריית הביטקוין Hut 8. החברה, הנסחרת בבורסה, תחתום בקרוב על הסכם עם חברת מרכז הנתונים של טראמפ, שטרם הושקה, כדי להקים את American Bitcoin, שתתמחה בכריית ביטקוין - אותו תהליך של ביצוע פעולות חישוביות מורכבות להשגת המטבע.

אריק טראמפ, המתואר כמייסד-שותף ומנהל האסטרטגיה הראשי של 'אמריקן ביטקוין', מחזיק ב-9.3% ממניות החברה, על פי דיווח שפורסם לאחרונה.

אנתוני סקאראמוצ'י, ששימש יועץ לנשיא טראמפ בכהונה ראשונה, ושחברת ההשקעות שלו SkyBridge Capital משקיעה בקריפטו מאז 2020, אמר שאריק אינו סתם חובב קריפטו מזדמן: "הוא קרא את הנייר הלבן (white paper, מסמך היסוד) של הביטקוין, ועשה המון שיעורי בית".

אף אחד מבין מיזמי הקריפטו של משפחת טראמפ לא יצר מהומה גדולה כמו מטבע המם $TRUMP. הטוקן, שהושק שלושה ימים בלבד לפני שדונלד נכנס בשנית לבית הלבן, הגיע בשיא לשווי שוק של כמעט 15 מיליארד דולר, אם כי נחלש מאז לשווי של כ-1.5 מיליארד דולר. לא ידוע כיצד המשפחה מתחלקת עם שותפיה ברווחי מטבע המם שהנפיקה.

אפילו משקיעי קריפטו מנוסים מתייחסים למטבעות מם - המתבססים על בדיחות ויזואליות ויראליות באינטרנט או על ידוענים - בספקנות. אבל אריק טראמפ סבור שם מאפשרים למשקיעים לתמוך ישירות במה שהם אוהבים, וכך משמשים שער כניסה רב עוצמה לעולם הקריפטו.

"אם מישהו מעוניין להיכנס לתחום והוא רוצה לקנות $TRUMP, ברכות - עכשיו יש לו גישה לביטקוין, לאת'ריום, יש לו גישה ל-USD1, ובכלל לדולר אמריקאי", הוא אומר. מבחינת המשקיע "עשית את הצעד הראשון ליצירת חופש כלכלי, שאני חושב שכל כך הרבה אנשים ברחבי העולם רוצים".

מתוך הרהור על העתיד, אמר טראמפ כי הרבה נכסים בעולם האמיתי היו יכולים להפיק תועלת מ'נישואים' עם קריפטו. "למשל אם הייתי רוצה לממן מחדש את מגדל טראמפ, מדוע שלא אוכל להמיר את הנכס הזה לטוקנים ולהנגיש אותו לציבור הרחב - מיליארדי אנשים ברחבי העולם - כדי שישקיעו בו בדרך אחרת", הדגים עם נושא קרוב לבית. "הם אוהבים את ניו יורק, הם אוהבים את השדרה החמישית, הם אוהבים את טראמפ".