אפל

אפל נתבעת לאחר שפיטרה עובד שהתגייר וביקש לשמור שבת

לפי הודעה רשמית של הנציבות האמריקאית לשוויון הזדמנויות בעבודה (EEOC): "אפל נכשלה שלא כדין להתייחס לאמונתו היהודית של עובד" • לפי התביעה, לאחר 16 שנה של עבודה באפל החליט העובד להתגייר, ומנהלו אילץ אותו לעבוד בשבת והזהיר אותו שלא לדון במתקפת חמאס על ישראל באוקטובר 2023 עם עמיתים לעבודה • מאפל לא נמסרה תגובה

נבו טרבלסי 11:33
אפל / צילום: Shutterstock
בתביעה פדרלית נגד ענקית הטכנולוגיה אפל נטען כי יצרנית האייפונים דרשה מעובד ותיק לעבוד בשבת, ולאחר שסירב החליטה לפטר אותו בשל כך. על פי הודעה רשמית של הנציבות האמריקאית לשוויון הזדמנויות בעבודה (EEOC) נכתב כי "אפל נכשלה שלא כדין להתייחס לאמונתו היהודית של עובד ובעקבות כך, פיטרה אותו בגלל דתו וכנקמה על תלונה בשל אפליה על בסיס דת".

בהודעה נכתב כי הנציבות הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי של ארצות הברית במחוז המזרחי של וירג'יניה, זאת לאחר שניסתה להגיע להדר טרום ליטיגציה באמצעות הליכי הפשרה. למעשה, לפי הודעת הנציבות, התנהגות כזו מצד אפל מפרה את חוק זכויות האזרח משנת 1964, שאוסר על מעסיקים להפלות עובדים על סמך דתם. בנוסף בחוק אסור על עונשים נגד עובד בגין תלונה על אפליה או התנגדות לה. הנציבות דורשת פיצויים נוספים עבור סטיל, כולל פיצויים עונשיים בגין "התנהגות זדונית ופזיזה".

על פי התביעה ודיווח ברויטרס, מדובר בטיילר סטיל, עובד שעבד 16 שנים בחנות אפל ברסטון, וירג'יניה - ולפי הודעת הנציבות, העובד קיבל באופן עקבי ביקורות ביצועיות חיוביות. עם זאת, באוגוסט 2023, הוא החליט להתגייר וביקש את ההתאמות לשמירת שבת כך שלא יעבוד בימי שישי ושבת. על פי רויטרס, מנהל החנות אף העיר הערות אנטישמיות נגד אותו עובד והבחירות שלו. עוד דווח כי מנהל עבודה אף העליב אותו כשאמר לו שהוא מריח כמו ריח גוף, אילץ אותו לעבוד בשבת והזהיר אותו שלא לדון במתקפת חמאס על ישראל באוקטובר 2023 עם עמיתים לעבודה.

בהודעת הנציבות נכתב כי מנהל החנות דחה את הבקשה שלו בשל מדיניות לוחות הזמנים של אפל שאוסרת עליו לקבל חופש גם בשישי וגם בשבת. מחשש שהוא יאבד את העבודה שלו, הוא עבד בשבת בניגוד לאמונות הדתיות שלו.

לטענת הנציבות, באותה התקופה אפל החלה "להעניש" את אותו עובד בגין הפרה לכאורה של מדיניות החברה, וזמן קצר לאחר שהזכיר יום חופש שקשור לסיבות דתיות, אפל פיטרה אותו בינואר 2024.

דברה לורנס, עורכת הדין האזורית של הנציבות בפילדלפיה, אמרה כי "עובדים לא צריכים להפר את האמונות הדתיות שלהם כדי לשמור על מקום עבודה או לחיות בפחד מגמול כי הם ביקשו בקשה. ה- EEOC מחויב להגן על זכויות הדת של עובדים במקום העבודה". בין פעולותיה של הנציבות הן תביעות נגד מעסיקים בגין אפליה על רקע מין, גזע, מוגבלות, הריון ותכונות מוגנות אחרות. תחת היו"ר אנדריאה לוקאס, נוצרייה שמרנית שמונתה לתפקיד על ידי הנשיא דונלד טראמפ, הנציבות שמה דגש על אפליות דתיות.

לא נמסרה תגובה מאפל.