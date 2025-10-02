ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
פיגוע משולב ביום כיפור במנצ'סטר: 2 נרצחו בבית כנסת
ישראל במלחמה | סיקור שוטף

פיגוע משולב ביום כיפור במנצ'סטר: 2 נרצחו בבית כנסת

המשטרה הבריטית: "אומץ ליבם של המתפללים והצוות הביטחוני בבית הכנסת מנע מהמחבל להיכנס פנימה ולפגוע באנשים נוספים" • קצין צה"ל נפצע קשה בקרב במרכז הרצועה, בהיתקלות נפצעו גם קצין וחייל באורח קל • כוחות צה"ל השתלטו על "משט החירות לעזה" - נעצרו 425 פעילים • 48 חטופים, 726 ימים בשבי • עדכונים שוטפים

פורסם: 19:35 עודכן: 20:17
זירת הפיגוע בבריטניה / צילום: ap, Peter Byrne
זירת הפיגוע בבריטניה / צילום: ap, Peter Byrne

עדכונים שוטפים

20:01 - ראש הממשלה נתניהו בעקבות הפיגוע במנצ'סטר: "כפי שהזהרתי באו"ם, חולשה מול הטרור רק תביא עוד טרור. רק עוצמה ואחדות יוכלו להביס אותו"

19:52 - במהלך יום הכיפורים - צה"ל תקף פעמיים באמצעות כלי טיס מחבלים בארגון הטרור חיזבאללה - 3 מחבלים חוסלו

19:40 - צה"ל זיהה אתמול מספר שיגורים ממרחב ח'אן יונס לעבר מתחם חלוקת הסיוע ברפיח. השיגורים נפלו במתחם, אך לא נגרם לו נזק והוא נפתח לפעילות כרגיל

19:36 - נשיא קולומביה גוסטבו פטרו הורה על גירוש כל המשלחת הדיפלומטית של ישראל מהמדינה, ועל ביטול הסכם הסחר החופשי בין המדינות - צעד חריף בעקבות מעצרן של שתי פעילות קולומביאניות שהיו על סירות המשט לעזה

19:13 - קצין צה"ל נפצע קשה בקרב במרכז הרצועה, בהיתקלות נפצעו גם קצין וחייל באורח קל

19:09 - דוברות הבית הלבן: הנשיא טראמפ יציב קו אדום בנוגע לתגובת חמאס לתוכנית השלום, אנו מקווים ומצפים שחמאס יסכים לתוכנית

19:04 - שעות בודדות לאחר כניסת הצום הופעלו אזעקות באשדוד, בניצן ובחוף ניצנים, בעקבות ירי רקטות מעזה. דובר צה"ל עדכן כי זוהו 5 שיגורים שחצו מצפון הרצועה לעבר שטח הארץ. "4 רקטות יורטו ואחת נפלה בשטח פתוח, אין נפגעים", מסרו בצבא

19:03 - המשטרה הבריטית הכריזה על הפיגוע בבית הכנסת כאירוע טרור, ומסרה: "אומץ ליבם של המתפללים והצוות הביטחוני בבית הכנסת מנע מהמחבל להיכנס פנימה ולפגוע באנשים נוספים"

19:03 - דיווח: נסיון דריסה במחסום בל סמוך לכביש 443, המחבל נוטרל ולא ידוע על נפגעים נוספים בזמן זה

19:01 - כוחות צה"ל השתלטו על "משט החירות לעזה". סה"כ השתלט חיל הים על כ-40 כלי שייט ונעצרו 425 פעילים. משרד החוץ: "יחל תהליך הגירוש שלהם בחזרה לאירופה"

19:00 - שני יהודים נרצחו בפיגוע דריסה ודקירה בבית כנסת במנצ'סטר, בריטניה במהלך יום כיפור. שלושה בני אדם נוספים נפצעו קשה והמחבל נוטרל על ידי שוטרים שאיבטחו את בית הכנסת

פורסם לראשונה ב-N12