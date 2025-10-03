ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ חמאס ידרוש שינויים מקיפים בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ישראל במלחמה | סיקור שוטף

חמאס מאותת: ידרוש שינויים מקיפים בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה

צה"ל תקף אתר ששימש לניהול מערך האש וההגנה של חיזבאללה במרחב רכס הבופור  • מקורות בחמאס לעיתון א-שרק אל-אווסט הסעודי: הארגון "לא ידחה את תוכנית טראמפ לחלוטין •  בעקבות ההשתלטות על המשט: גל מחאות חריג נגד ישראל באירופה  • 48 חטופים, 727 ימים בשבי • עדכונים שוטפים 

N12שירות גלובס פורסם: 06:33 עודכן: 07:29
טראמפ ונתניהו בבית הלבן, היום / צילום: ap, Evan Vucci
טראמפ ונתניהו בבית הלבן, היום / צילום: ap, Evan Vucci

עדכונים שוטפים

09:19 - חמאס מאותת: ידרוש שינויים מקיפים בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה

שלושה ימים חלפו מאז שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציג את תוכניתו להפסקת הלחימה בעזה - ובחמאס עדיין לא פרסמו תגובה רשמית. אף על פי כן, הועברו אמש מסרים ברורים מהארגון שלפיהם הדרך לסיכום העסקה רחוקה, ושהם מתכוונים להציב שורה ארוכה של דרישות כתנאי לכל הסכמה עתידית.

במקביל, מתרבות האזהרות מחוץ לעזה. הבית הלבן שלח מסר תקיף לחמאס שלא לדחות את ההצעה האמריקנית , ואזהרה דומה נשמעה גם מפי שר החוץ המצרי. אך על פי ההערכות, המפקדים הצבאיים שנותרו ברצועה מתנגדים לקבל את התוכנית במתכונתה הנוכחית, בעוד שההנהגה היושבת בקטאר עסוקה בימים האחרונים בהכנת רשימת דרישות ותיקונים.

נכון לעכשיו, מי שמוסרים את המסרים הללו הם בעיקר דוברים מדרג נמוך מדרג שני ושלישי, ולכן יש להתייחס בזהירות רבה לכל הצהרה שיוצאת מטעם חמאס.

לכתבה המלאה ב-N12

07:29 - צה"ל תקף אתר ששימש לניהול מערך האש וההגנה של חיזבאללה במרחב רכס הבופור. מהצבא נמסר שבאתר זוהתה פעילות טרור ושהימצאות האתר במרחב ופעילות הטרור בו מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון

06:44 - דיווח בלבנון על תקיפה ישראלית בדרום המדינה

06:43 - מקורות בחמאס לעיתון א-שרק אל-אווסט הסעודי: הארגון "לא ידחה את תוכנית טראמפ לחלוטין, אלא יקבל אותה באופן חלקי, עם הוספת תיקונים שקשורים לכמה סוגיות, ובמיוחד לאלו שקשורות למסירת החטופים, הנסיגה וסוגיות אחרות"

06:40 - בעקבות ההשתלטות על המשט: גל מחאות חריג נגד ישראל באירופה

בשורת ערים אירופיות יצאו לרחובות בקריאות נגד ישראל - אחרי מעצר פעילי המשט לעזה. במדריד צעדו אלפים, שהתעמתו מאוחר יותר עם שוטרים. בברצלונה התכנסו רבים בנמל העיר, אחרים השחיתו חנויות במרכזה. בבריסל מפגינים מחו מול הפרלמנט האירופי, ואפילו במנצ'סטר, שם התרחש פיגוע רצחני נגד יהודים רק אתמול - קראו ברחובות "לשחרר את עזה"