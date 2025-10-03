עדכונים שוטפים

09:19 - חמאס מאותת: ידרוש שינויים מקיפים בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה

שלושה ימים חלפו מאז שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציג את תוכניתו להפסקת הלחימה בעזה - ובחמאס עדיין לא פרסמו תגובה רשמית. אף על פי כן, הועברו אמש מסרים ברורים מהארגון שלפיהם הדרך לסיכום העסקה רחוקה, ושהם מתכוונים להציב שורה ארוכה של דרישות כתנאי לכל הסכמה עתידית.

במקביל, מתרבות האזהרות מחוץ לעזה. הבית הלבן שלח מסר תקיף לחמאס שלא לדחות את ההצעה האמריקנית , ואזהרה דומה נשמעה גם מפי שר החוץ המצרי. אך על פי ההערכות, המפקדים הצבאיים שנותרו ברצועה מתנגדים לקבל את התוכנית במתכונתה הנוכחית, בעוד שההנהגה היושבת בקטאר עסוקה בימים האחרונים בהכנת רשימת דרישות ותיקונים.

נכון לעכשיו, מי שמוסרים את המסרים הללו הם בעיקר דוברים מדרג נמוך מדרג שני ושלישי, ולכן יש להתייחס בזהירות רבה לכל הצהרה שיוצאת מטעם חמאס.

07:29 - צה"ל תקף אתר ששימש לניהול מערך האש וההגנה של חיזבאללה במרחב רכס הבופור. מהצבא נמסר שבאתר זוהתה פעילות טרור ושהימצאות האתר במרחב ופעילות הטרור בו מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון

06:44 - דיווח בלבנון על תקיפה ישראלית בדרום המדינה

06:43 - מקורות בחמאס לעיתון א-שרק אל-אווסט הסעודי: הארגון "לא ידחה את תוכנית טראמפ לחלוטין, אלא יקבל אותה באופן חלקי, עם הוספת תיקונים שקשורים לכמה סוגיות, ובמיוחד לאלו שקשורות למסירת החטופים, הנסיגה וסוגיות אחרות"

06:40 - בעקבות ההשתלטות על המשט: גל מחאות חריג נגד ישראל באירופה

בשורת ערים אירופיות יצאו לרחובות בקריאות נגד ישראל - אחרי מעצר פעילי המשט לעזה. במדריד צעדו אלפים, שהתעמתו מאוחר יותר עם שוטרים. בברצלונה התכנסו רבים בנמל העיר, אחרים השחיתו חנויות במרכזה. בבריסל מפגינים מחו מול הפרלמנט האירופי, ואפילו במנצ'סטר, שם התרחש פיגוע רצחני נגד יהודים רק אתמול - קראו ברחובות "לשחרר את עזה"