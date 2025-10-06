שנתיים למלחמה: 1,152 חיילים וחיילות נפלו מאז 7 באוקטובר

עדכונים שוטפים

06:09 - מעל 6,500 בני משפחה נוספו למשפחת השכול - בהם כ-1,973 הורים שכולים, 351 אלמנות, 885 יתומים ו-3,481 אחים ואחיות שכולים

06:08 - שנתיים למלחמה: משרד הבריאות מעדכן כי 1,152 חיילים וחיילות נפלו מאז 7 באוקטובר, 262 בשנה האחרונה

● שנתיים ל-7 באוקטובר | ההייטק זכה לעדיפות, צבא היבשה נותר מאחור: תא"ל במיל' גיא חזות מנתח את הכישלון

● שנתיים ל-7 באוקטובר | לשמר או להרוס: דילמת ההנצחה שקורעת את חברי הקיבוצים בעוטף

01:02 - טראמפ לקראת השיחות במצרים: "צריך להתקדם במהירות במו"מ - או שדם רב עלול להישפך"

00:37 - מתאם השבויים והנעדרים במשרד ראש הממשלה גל הירש בהודעה למשפחות החטופים: "רה"מ הנחה אותנו לצאת לדרך מחר ולהתחיל את שיחות המו"מ בשארם א-שיח. כבעבר - אעשה כמיטב יכולתי לעמוד איתכם בקשר גם משם, ככל שיתאפשר. אנו יוצאים מחר למו"מ על השבתם של כל יקירינו החטופים, החיים והחללים כאחד - מחויבים ונחושים"

00:00 - ראש הממשלה ושר החוץ הקטארי מוחמד בן עבד א-רחמן אל-ת'אני קיים שיחת טלפון עם שר החוץ האמריקני פידיאן. נמסר כי הם "דנו בהתפתחויות באזור וברצועת עזה, ובהסדרי קיום המשא ומתן בצל הצעתו של טראמפ לסיום המלחמה"

21:44 - חמאס פרסם גם הכחשה רשמית לדיווח באמצעות בכיר ארגון הטרור בחו"ל מחמוד מרדאווי: "מה שפורסם חסר בסיס ונועד לעוות את העמדה ולבלבל את דעת הקהל"

21:23 - אחרי הדיווח באל-ערביה: מקור בחמאס לערוץ אל-ערבי הקטארי - מכחישים את הדיווחים על הסכמת הארגון למסור את נשקו

20:45 - נשיא המדינה בטקס לציון שנתיים ל-7 באוקטובר במועצה האזורית אשכול: "קורא שוב להקמתה הדחופה של ועדת חקירה ממלכתית - מבקש להישיר אליכם מבט, להכות על חטא ולומר - סליחה"

20:25 - השרים בן גביר וסמוטריץ נפגשו עם נתניהו, דרשו ממנו ערבויות לחזור ללחימה במידה וחמאס לא יפורק מנשקו והבהירו לו כי "האשראי מצידם לא בלתי מוגבל"

20:10 - חמאס דורש שישוחררו מחבלי נוח'בה שנעצרו לאחר 7 באוקטובר - עד כה ישראל סירבה

פורסם לראשונה ב-N12