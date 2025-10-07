עדכונים שוטפים

07:19 - צבע אדום בנתיב העשרה שבעוטף

06:36 - קיבוץ ניר עוז מציין שנתיים לשבת השחורה שבה נרצחו 65 מבני הקיבוץ, נחטפו 83 - ו-9 מהם עדיין מוחזקים בשבי חמאס

04:39 - נתניהו בפודקאסט של הפובליציסט היהודי-אמריקאי בן שפירו: "איראן מפתחת טילים לטווח של 8,000 קילומטרים. עוד 3,000 - והיא מכוונת את כוונותיה הגרעיניות לניו יורק, לוושינגטון, לבוסטון, למיאמי ואפילו למאר-א-לאגו - אתם לא רוצים להיות תחת איום כזה"

03:08 - הנשיא טראמפ ייפגש היום בבית הלבן בשעה 22:00 (שעון ישראל) עם עידן אלכסנדר ששוחרר משבי חמאס בחודש מאי האחרון

01:23 - מקורות לאל-ג'זירה: סבב השיחות בשארם א-שייח' הסתיים להיום - פגישת חמאס והמתווכות "הייתה חיובית"

00:28 - טראמפ: כל המדינות באזור רוצות עסקה בעזה, כולל חמאס לדעתי

23:36 - טראמפ הוסיף: "קיבלנו איתות מאיראן - הם רוצים לראות עסקה בעזה"

23:35 - טראמפ: "הציבור בישראל רוצה עסקה. הם רוצים שהמלחמה תסתיים. חמאס גם בסדר. יש לנו הזדמנות אמיתית לעסקה"

23:34 - טראמפ: "אני די בטוח שנצליח הגיע לעסקה בעזה"

23:32 - הוא ציין כי יש לו קווים אדומים במו"מ: "אם דברים מסוימים יתממשו, אנחנו לא נעשה את העסקה", אמר טראמפ. הנשיא האמריקאי טען כי לא אמר לנתניהו שהוא "שלילי" לגבי תכניתו לסיום המלחמה. "נתניהו היה מאוד חיובי לגבי העסקה. ישראל היתה מצוינת", אמר טראמפ

23:31 - הנשיא טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן: "חמאס הסכים לדברים מאוד חשובים במהלך המו"מ על עסקת החטופים וסיום המלחמה בעזה"

20:58 - קרוליין לוויט בתדרוך הבית הלבן, בתגובה לשאלה על הכרה במדינה פלסטינית במידה וחמאס יסכים לוותר על השליטה ברצועת עזה ולהעבירו לממשלה טכנוקרטית: "השיחות שמתנהלות כרגע הן שיחות רגישות, אני לא רוצה לעקוף אותן. אנו מצפים ומקווים זה יהיה אחד מהסכמי השלום הגדולים ביותר שהעולם אי פעם ראה"

20:56 - רויטרס: פוטין ונתניהו הביעו עניין במציאת פתרונות שנמצאו במשא ומתן למצב סביב תוכנית הגרעין האיראנית ובייצוב נוסף בסוריה

20:45 - הבית הלבן: ישראל הייתה מדהימה בנוגע לשיתוף הפעולה בתוכניות לעזה

20:39 - דיווח ברויטרס: "ראש הממשלה נתניהו שוחח עם נשיא רוסיה פוטין על המצב במזרח התיכון"

20:29 - דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט: ארה"ב רוצה לראות התקדמות במו"מ על עסקת החטופים מהר ככל האפשר

19:18 - מקור בחמאס לרויטרס: "הארגון לא יניח את נשקו עד לסיום הכיבוש הישראלי והקמת מדינה פלסטינית"

