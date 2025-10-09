ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הטריוויה השבועית

איזה בעל חיים צולל לעומק הרב ביותר ואיזה תואר קיבלה ג'יין גודול בישראל?

מהו קו מאז'ינו, מהי מדינת המקור של משחק הפוצ'יוולי ועל מה זכה אובמה בפרס נובל לשלום? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 16:37
איזה בעל חיים צולל לעומק הרב ביותר? / צילום: Shutterstock
איזה בעל חיים צולל לעומק הרב ביותר? / צילום: Shutterstock

לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מי כתבה את שיר הילדים "בואי אמא"?
2. מאיזו אוניברסיטה בישראל קיבלה חוקרת השימפנזים ג'ין גודול (שהלכה לעולמה בשבוע שעבר) תואר דוקטור לשם כבוד?
3. איזה בעל חיים מסוגל לצלול לעומק הרב ביותר?
4. מה מקור המילה "פלוטילה"?
5. מה מקור שמה של העיר לייפציג?
6. בעקבות איזה אירוע נערכו הפריימריז שבהם נבחר טוני בלייר לראשות מפלגת הלייבור?
7. מי היה החשב הכללי הראשון והיו"ר הראשון של רשות ניירות ערך?
8. מהו חומר הידרופובי?
9. על מה ברק אובמה זכה בפרס נובל לשלום ב-2009?
10. איזה מחוז כבש יוליוס קיסר במהלך המאה ה-1 לפני הספירה, אירוע שהרחיב את גבולות הרפובליקה הרומית משמעותית מערבה?
11. מהו קו מאז'ינו?
12. סוגים של מה הם: ארבוריו וקארנרולי?
13. מיהם מיזארו, קיקזארו ואיווזארו?
14. מה מקור משחק הפוצ'יוולי?
15. באיזה חג התקיימה שמחת בית השואבה?

תשובה 1

הפזמונאית לאה נאור

תשובה 2

מאוניברסיטת חיפה, בשנת 2008

תשובה 3

לווייתן ראשתן גדול ראש

תשובה 4

המקור מספרדית ופירושו צי קטן או צי יאכטות המפליג יחד

תשובה 5

שם העיר נגזר מהמילה הסלבית LIPA, שפירושה עץ תרזה 

תשובה 6

מותו של קודמו בתפקיד ג'ון סמית' ב־1994 

תשובה 7

מרדכי זגגי

תשובה 8

חומר הדוחה מים

תשובה 9

על "מאמציו הכבירים לחיזוק הדיפלומטיה הבינלואמית וליצירת שיתוף פעולה בין אנשים" 

תשובה 10

גאליה (צרפת של ימינו)

תשובה 11

מערך מבוצר של בונקרים ואמצעי הגנה נוספים שבנתה צרפת לאחר מלחמת העולם הראשונה לאורך הגבול עם גרמניה ואיטליה 

תשובה 12

אורז

תשובה 13

"שלושת הקופים החכמים" שהם סמל עממי שמקורו במזרח הרחוק, משמעותם: אל תראו רוע, אל תשמעו רוע ואל תדברו רוע

ריו דה ז'נירו, ברזיל

תשובה 15

חג סוכות