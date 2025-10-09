לחשיפת התשובות גללו למטה
1. מי כתבה את שיר הילדים "בואי אמא"?
2. מאיזו אוניברסיטה בישראל קיבלה חוקרת השימפנזים ג'ין גודול (שהלכה לעולמה בשבוע שעבר) תואר דוקטור לשם כבוד?
3. איזה בעל חיים מסוגל לצלול לעומק הרב ביותר?
4. מה מקור המילה "פלוטילה"?
5. מה מקור שמה של העיר לייפציג?
6. בעקבות איזה אירוע נערכו הפריימריז שבהם נבחר טוני בלייר לראשות מפלגת הלייבור?
7. מי היה החשב הכללי הראשון והיו"ר הראשון של רשות ניירות ערך?
8. מהו חומר הידרופובי?
9. על מה ברק אובמה זכה בפרס נובל לשלום ב-2009?
10. איזה מחוז כבש יוליוס קיסר במהלך המאה ה-1 לפני הספירה, אירוע שהרחיב את גבולות הרפובליקה הרומית משמעותית מערבה?
11. מהו קו מאז'ינו?
12. סוגים של מה הם: ארבוריו וקארנרולי?
13. מיהם מיזארו, קיקזארו ואיווזארו?
14. מה מקור משחק הפוצ'יוולי?
15. באיזה חג התקיימה שמחת בית השואבה?
תשובה 1
תשובה 2
מאוניברסיטת חיפה, בשנת 2008
תשובה 3
תשובה 4
המקור מספרדית ופירושו צי קטן או צי יאכטות המפליג יחד
תשובה 5
שם העיר נגזר מהמילה הסלבית LIPA, שפירושה עץ תרזה
תשובה 6
מותו של קודמו בתפקיד ג'ון סמית' ב־1994
תשובה 7
תשובה 8
תשובה 9
על "מאמציו הכבירים לחיזוק הדיפלומטיה הבינלואמית וליצירת שיתוף פעולה בין אנשים"
תשובה 10
תשובה 11
מערך מבוצר של בונקרים ואמצעי הגנה נוספים שבנתה צרפת לאחר מלחמת העולם הראשונה לאורך הגבול עם גרמניה ואיטליה
תשובה 12
תשובה 13
"שלושת הקופים החכמים" שהם סמל עממי שמקורו במזרח הרחוק, משמעותם: אל תראו רוע, אל תשמעו רוע ואל תדברו רוע
תשובה 15
