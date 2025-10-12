מתרבים הסימנים: שחרור החטופים - ביום שני בבוקר

עדכונים שוטפים

05:11 - מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש ישתתף ב"פסגת השלום" במצרים

04:09 - שר החוץ האיראני: קיבלנו מידע שישראל אינה שואפת למלחמה חדשה מול איראן

דיווח בעיתון אל-אח'באר הלבנוני: שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י טוען כי רוסיה הודיעה לאיראן שישראל אינה שואפת למלחמה חדשה מול המדינה

00:18 - גיא גלבוע דלאל גילה רק לאחרונה שאחיו לא נרצח במסיבת הנובה

גיא גלבוע דלאל, שמוחזק בשבי חמאס ברצועת עזה, גילה רק לפני שבועיים שאחיו הגדול גל לא נרצח במסיבת הנובה, ממידע מודיעיני שהגיע לאחרונה אל בני משפחתו. שני האחים הגיעו יחד אל מסיבת הטבע, אך ברחו משם בנפרד. גיא לא ידע מה עלה בגורלו של אחיו גל עד לפני שבועיים, בעודו נמצא במנהרות חמאס.

בני המשפחה כבר ערכו היום סיור בביה"ח בילינסון, לשם אמור להגיע גיא לאחר השחרור. לכתבה המלאה

00:20 - אביו של רועי שלו ז"ל: "רועי היה פצוע ומת מפצעיו. כך צריך להתייחס לשורדי נובה"

שורד מסיבת הנובה רועי שלו ז"ל אותר שלשום (שישי) ללא רוח חיים אחרי ששם קץ לחייו. בת הזוג של שלו, מפל אדם ז"ל, נרצחה לנגד עיניו וכך גם חברתו הטובה הילי סולומון ז"ל. אתמול פורסם כי משרד הביטחון יכיר ברועי שלו ז"ל כחלל פעולות איבה. אביו של שלו, רונן, שאשתו רפאלה ז"ל שמה קץ לחייה כשבועיים לאחר הטבח ב-7 באוקטובר, שוחח עם חדשות 12. הוא הפציר במדינה להקים מערך לטיפול בשורדי הנובה ובמשפחותיהם. "זאת מסיבה שהיו בה 4,000 איש בפוסט-טראומה, זאת מכת מדינה". לכתבה המלאה

00:17 - גל הירש למשפחות חטופים: מעריכים שהשחרור יתחיל ביום שני בבוקר

בכירים ישראלים מודים כי לא כל לוחות הזמנים להחזרת החטופים ברורים, וככל הנראה בירושלים ידעו על השחרור רק כמה שעות לפני. החטופים צפויים להגיע לנקודה אחת, שבה יחכו להם רכבי הצלב האדום ואמבולנס שיהיה מוכן להעניק טיפול רפואי דחוף. בכיר בחמאס: שחרור החטופים יחל ביום שני בבוקר. לכתבה המלאה

00:16 - הדרישה של ישראל, על רקע החשש כי חטופים חללים לא יאותרו ברצועה

באזורים מסוימים ברצועת עזה, שבהם יש חשש להימצאות גופות חטופים, יחול "צו סגירה". יאסרו באותם אזורים עבודות חפירה או סלילה, כדי למנוע מצב שבו גופות החטופים "יאבדו". לפי ההערכות בישראל, מספר גדול של חטופים חללים יוחזרו עד יום שני.

21:05 - הותר לפרסום: רס"ר במיל' שמואל גד רחמים מת מפצעיו לאחר שנפצע בשבוע שעבר מפיצוץ רימון צה"לי

לוחם במילואים מגדס"ר 6408 שבחטיבת עציוני (6) נפטר מפצעיו בבית החולים, כמה ימים לאחר שנפצע קשה מפיצוץ רימון בתאונה מבצעית בדרום רצועת עזה. באותו אירוע נפצע לוחם נוסף במילואים, מגדוד 7015 שבחטיבה הדרומית, באורח קשה. שני הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחותיהם עודכנו. באירוע נפצע לוחם במילואים נוסף מגדס"ר 6408 באורח בינוני. הלוחמים נפצעו כתוצאה מפיצוץ רימון צה"לי.

במהלך השבוע הודיע דובר צה"ל כי מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור ומפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן, החליטו על הקמת צוות מומחים, לבחינת נסיבות התאונה המבצעית. את הצוות יוביל מפקד חטיבת המילואים 5, אל"ם י'. התקרית אירעה סביב השעה 10 בבוקר בח'אן יונס, וכללה פיצוץ שנחשד תחילה כירי נ"ט שביצעו מחבלים לעבר מבנה. בהמשך, עם התבררות הפרטים, עלתה אפשרות כי התפוצץ רימון צה"לי, מה שהביא לפציעת הלוחמים.

21:03 - למרות האזהרות: בישראל מבינים שבחמאס החלו להאביס חטופים לקראת השחרור

בישראל דרשו מחמאס שלא להאכיל את החטופים בכמויות גדולות באופן פתאומי לקראת השחרור, בשל הסכנה הבריאותית בכך

21:01 - "ניצחון האמונה": רבבות הריעו לוויטקוף, קושנר ואיוונקה בכיכר החטופים

וויטקוף, ג'ארד קושנר ואיוונקה טראמפ השתתפו בעצרת לשחרור החטופים בכיכר החטופים בתל אביב. "כל הלבבות שלנו פועמים כאחד - לשלום ולתקווה", סיפר וויטקוף. הוא ניסה להודות לנתניהו, אך הקהל שרק בוז צורם. ג'ארד קושנר: "עמדתם למען הערכים שלכם. אני גאה בכם". איוונקה טראמפ למשפחות החטופים: "הנשיא איתכם תמיד". וויטקוף לחדשות 12: "המסר המרכזי - לא לאבד תקווה". לכתבה המלאה

