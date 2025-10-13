ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בנימין נתניהו

נתניהו יגיע לפסגה בשארם א-שייח׳: מי עוד ישתתף ומה צפוי שם?

לפי דיווחים, נשיא מצרים א-סיסי שוחח עם נתניהו בטלפון, לראשונה לאחר תקופה ארוכה • מטרת הוועידה הרשמית היא לייצר תמיכה רחבה בהסכם לסיום המלחמה בין ישראל לחמאס

שירות גלובס 12:38
טראמפ ונתניהו בבית הלבן / צילום: ap, Evan Vucci
בשעה האחרונה נודע במפתיע כי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, יצטרף לנשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ויגיע גם הוא למפגש המנהיגים המתוכנן בשארם א-שייח' המצרית.

לפי דיווחים, נשיא מצרים א-סיסי אף שוחח עם נתניהו בטלפון בנושא, לראשונה לאחר תקופה ארוכה.

מהי אותה פסגה מתוכננת?

מדובר בוועידה שמובילים נשיאי מצרים וארה״ב, תחת השם ״פסגת השלום״. המטרה הרשמית היא לייצר תמיכה רחבה בהסכם לסיום המלחמה בין ישראל לחמאס.

בין המשתתפים נמנים נשיא הרשות הפלסטינית אבו מאזן, וכן מנהיגים מטורקיה, ירדן, בריטניה, גרמניה, צרפת, איטליה, האו"ם האיחוד האירופי ועוד. בסך הכל צפויים להשתתף נציגים ממעל 20 מדינות.

מהם הנושאים שעל הפרק?

לאחר שחרור החטופים הישראלים מהרצועה, שחרור המחבלים מהכלא הישראלי וכניסת הפסקת האש לתוקף, עדיין נותרו שאלות מרכזיות בנוגע להמשך.

"הפסגה שואפת לשים קץ למלחמה ברצועת עזה, לחזק את המאמצים להשכנת שלום ויציבות במזרח התיכון, ולפתוח שלב חדש של ביטחון ויציבות אזורית", נמסר בהודעת משרד נשיא מצרים, שהוסיפה כי הפגישה "מתקיימת לאור חזון נשיא ארה"ב טראמפ להשגת שלום באזור, ובמסגרת מאמציו הנמרצים לסיים סכסוכים ברחבי העולם".

הפסגה תוכננה להיערך במשך כשעתיים, ולא צפוי שהנושאים העומדים על הפרק יטופלו לעומק אלא יותר ברמה ההצהרתית לגבי השלבים הבאים במשא ומתן.

הסוגיה המרכזית היא היום שאחרי ברצועת עזה, לרבות נושא פירוק חמאס מנשקו, הקמת שלטון חדש ברצועה ונסיגת כוחות צה״ל ממנה.

בתוכנית שהציג טראמפ לפני כמה שבועות, שהיוותה בסיס לסיום המלחמה, דובר על הקמת כוח ביטחון פלסטיני חדש בשיתוף שותפים אזוריים ובינלאומיים. סוגיה מרכזית נוספת היא גיוס כספים לשיקום עזה.