מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג הפיץ מכתב לעובדי החברה על שובו של אבינתן אור משבי החמאס. לפני שנחטף, אור עבד באנבידיה ישראל. המכתב המלא, שהגיע לידיי גלובס, נשלח לעובדים עוד לפני שאבינתן אור פגש את משפחתו.

● סטודנטים כבר לא רוצים ללמוד מדעי המחשב. איזה תואר מבוקש במקום?

"אני נרגש עמוקות ואסיר תודה לשתף אתכם בכך שלפני רגעים ספורים, שוחרר הקולגה שלנו, אבינתן אור, לצלב האדום בעזה. אחרי שנתיים בלתי נתפסות בשבי חמאס, אבינתן חזר הביתה", נכתב בהודעה.

עוד כתב כי "לאורך כל תקופה זו, ליבנו היה עם אבינתן ויקיריו - ובמיוחד עם אימו, דיצה אור, שכוחה, אומץ ליבה ותקוותה הבלתי מעורערת היוו השראה לכולנו. לילה אחר לילה, עובדינו עמדו איתה יחד מאוחדים בנחישות שאבינתן יחזור הביתה בשלום. האחדות הזו שיקפה את הטוב ביותר במי שאנחנו".

במכתבו של הואנג נכתב כי "במהלך השנתיים האחרונות, אלפי עובד אנבידיה שירתו באומץ לב בהגנה על קהילותיהם במהלך המלחמה. רבים התמודדו עם כאב עצום, אובדן וחוסר וודאות. חלקם איבדו בני משפחה או יקירים. איבדנו את עמיתנו, עמית חיות. אייל (ולדמן, נ.ט) סבל מאובדן קורע לב של ביתו דניאל, ובן זוגה, נועם. אנחנו זוכרים אותם באהבה, ואנחנו שומרים את אייל ומשפחתו קרובים במחשבותינו ובתפילותינו".

"האבל אינו מכיר גבולות"

עוד הוסיף הואנג כי "האובדן למשפחות היהודיות, הדרוזיות והערביות כאחד היה עצום. האבל אינו מכיר גבולות, אינו מכיר אמונות ואינו מכיר מחלוקות. אנו מתאבלים יחד, ומקווים יחד - לשלום, הבנה ועתיד ללא פחד. לאורך כל זה, הצוותים שלנו נשארו איתנים - תומכים ודואגים זה לזה. אני אסיר תודה עמוקות על כחכם, חבלתכם ומסירותכם".

הואנג כתב כי "כעת, כשהשלב הראשון של הסכם השלום והפסקת האש של הנשיא טראמפ נכנסים לתוקף, וכל החטופים חוזרים למשפחותיהם, אנו עדים לסיומו של פרק כואב ולתחילתו של ריפוי המיוחל באזור".

"אבינתן", חותם הואנג את המכתב, "ברוך הבא הביתה. חזרתך הבטוחה מביאה הקלה עמוקה ושמחה לכל משפחת אנבידיה. אנחנו כאן בשבילך ובשביל משפחתך כשאתם מתחילים את פרק הריפוי הבא הזה. מי ייתן ורגע זה יסמן את הצעד הראשון לקראת החלמה, התחדשות ושלום מתמשך - לכל שהושפע מהמלחמה הזו".

מאנבידיה נמסר בתגובה: "אנו נרגשים מאוד מחזרתו של אבינתן אור ונמשיך להיות שם עבורו ועבור משפחתו".

אנבידיה תמכה במאבק להחזרתו של אור

אבינתן אור, נחטף לפני 738 ימים יחד עם בת זוגו נועה ארגמני, שמאז השתחררה בחודש יוני במבצע ארנון. אור התקבל לאנבידיה לקראת סיום לימודי הנדסת חשמל באוניברסיטת בן-גוריון עוד כשהיה סטודנט באתר הפיתוח של החברה בקרית-גת שאוחד לאחר מכן עם מרכז הפיתוח בבאר-שבע. לאחר מכן עבר לתל אביב וערב חטיפתו עבד בצוות פיתוח הספקטרום של כרטיס התקשורת של אנבידיה (הסוויץ'). אור כבר נכלל בין קבוצת החטופים שהיו אמורים להשתחרר אבל בפעימה השנייה של העסקה, לאחר 42 יום של הפסקת אש ובתנאי שתישמר. אור שוחרר רק היום.

לכל אורך המלחמה, הואנג היה אחד מהמתבטאים הבולטים ביחס לישראל והמלחמה. רק סביב אור הואנג התבטא מספר פעמים במכתבים לעובדים וגם מול עיתונאים שונים, לצד תמיכה ראויה במיוחד מצד החברה בעובדים הישראליים.

בנוסף, אנבידיה ערכה מפגן תמיכה במשפחה של אבינתן אור, מפגן שנערך מול שער הקריה בתל אביב.

עמית קריג, בכיר אנבידיה, סיפר בראיון לגלובס כי מאז החטיפה, "אנחנו בקשר רציף עם המשפחה - הורים, אחים, וזה פוגש אותנו ברמה יומיומית ממש - כמעט כל יום מאז ה-7.10 עובדים רבים מגיעים מהמרכז, מהצפון, מהדרום לעמוד עם המשפחה מחוץ לקריה לאות הזדהות".

אדי גולדנברג, עובד באנבידיה ישראל, כתב פוסט בפייסבוק לשובו של אור, ואף חשף כמה דברים שנעשו באנבידיה בזמן שהיה חטוף: "אבינתן אור, מקווה שיש לך תירוץ טוב למה לא באת לעבודה באנבידיה כבר 738 ימים. אבל מדי יום ראשון בבוקר במשך שנתיים, ראש מערך משאבי האנוש של אנבידיה בישראל, גדעון רוזנברג, הוציא מייל לכל העובדים שסופר את הימים שלך בשבי וקורא לכולם להצטרף אליו למשמרת תזכורת מול שער הקרייה, שהתקיימה כל ראשון בערב. גם המנכ"ל העולמי, ג'נסן הואנג, הזכיר את שמך בכל ישיבת רבעון פנימית וסיפר ל-40,000 עובדים שקולגה שלהם נמצא בשבי חמאס. כמה טוב ששבת הביתה. שמעתי שיש לך חברה מדהימה שמאוד מחכה לך, הורים אוהבים, שאתה עובד במקום שדואג לך וגם יש לי חדשות לא רעות על מה שקרה עם המניות שלך בשנתיים האחרונות".