עדכונים שוטפים

07:57 - בתום יממה של אושר עם שובם של 20 החטופים החיים, קיבלה ישראל לידיה 4 ארונות בלבד - ובכך חמאס הפר את ההסכם. גופות החללים נבדקות גם הבוקר (שלישי) במכון לרפואה משפטית, אולם בישראל כבר מאיימים בסנקציות אם ארגון הטרור לא יחזיר את כל הגופות שבידו.

לטענת חמאס ולפי אינדיקציות ראשונות ארבעת החטופים החללים ששבו בארונות הם גיא אילוז, יוסי שרעבי, דניאל פרץ וביפין ג'ושי, אך בישראל עדיין ממתינים לאישור סופי מהמכון לרפואה משפטית.

בנוסף החל להתגלגל מבצע לאיתור הנעדרים, כך שלא רק חמאס יחפש אותם, אלא גם צוותים בין-לאומיים שיזכו לסיוע מודיעיני ממדינת ישראל, ולא רק. המטרה - שהשבת החטופים החללים לא תיקח זמן רב. בנוסף, המערכה בעזה עוד לא תמה, שכן, צה"ל נפרס מחדש, מוכן לכל התפתחות, וזה כחלק ממנוף הלחץ שמופעל על חמאס.

בישראל ראו את השבת 20 החטופים החיים כניצחון הרוח וניצחון הערכים, עם שלא מוותר על אנשיו ולא משאיר אף אחד מאחור, וגם בפן המדיני, נראה כי החלק הזה שנקבע בהסכם עבר בהצלחה. חמאס עמד בהתחייבויות שלו בנושא החטופים החיים, הן מבחינת לוח הזמנים והן מבחינת ה"טקסים" שלא התקיימו, וזה בניגוד לעבר. עם זאת, כבר בשעות הבוקר נהיה ברור כי בנושא החטופים החללים, חמאס לא עמד בהסכם והפר את התחייבויותיו.

07:16 המתווך הפלסטיני-אמריקני בשארה בחבח בריאיון לערוץ אל-ערביה הסעודי: "קיומו של חמאס ותפקידי הם שני דברים שונים. כלומר, ייתכן שפעילי חמאס ישתלבו בעתיד בכוחות הביטחון הפלסטיניים. על ישראל וארה"ב יהיה לקבל זאת, כי יהיה פיקוח עליהם וגורם שאחראי עליהם, והם ישתלבו בכוח הביטחוני הפלסטיני.

לצד זאת, הוא הדגיש כי "על חמאס יהיה למסור כל נשק שייחשב 'נשק כבד'. אנשים מסוימים בבית הלבן אמרו שההגדרה לנשק כזה הוא כל נשק שיכול להרוג חמישה אנשים או יותר באותו פרק זמן" https://mobile.mako.co.il/news-

07:04 - מספר החללים שהושבו נמוך בהרבה ממה שצופה, ובישראל דרשו להשיב בהקדם את כל החטופים החללים - עד האחרון

על פי ההסכם בין חמאס לישראל, ארגון הטרור אמור היה להשיב אתמול (שני) כמה חטופים חללים, אולם השיב רק ארבע גופות שזהותן נבדקת. המספר נמוך בהרבה ממה שציפו בישראל ומכאן יש דרישה להשיב בהקדם את כל החטופים החללים, עד האחרון שבהם.

כפי שדיווחנו במהדורה המרכזית, ישראל לא מתכוונת לוותר או להתפשר, גם במחיר המשך הסנקציות על עזה, כחלק מההסכם, אם לא ייראו רצון או מאמץ אמיתי של חמאס בחיפוש מקום קבורתם של החטופים הנעדרים ובאיתורם.

ביום שבו מדינת ישראל חגגה את שובם של החטופים החיים, יעל אדר - אמו של תמיר אדר ז"ל שנרצח ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה - דיברה בכאב ובכעס. "היום הזה היה יום נורא, ממש. יום שהתחלתי אותו עם תקווה, אבל סיימתי בתחושת בגידה נוספת מהמדינה שלי", אמרה בריאיון למהדורה המרכזית.

