אחרי שהוגדרה כחד קרן, עלתה על המסלול להנפקה וגייסה משקיעים נוצצים, כמו שר האוצר לשעבר של דונלד טראמפ, סטיבן מנוצ'ין, ואת מייסד סופטבנק מסיושי-סאן, מגיעה סייבריזן לסוף דרכה העצמאית, כשהיא נמכרת לחברת הסייבר הצעירה לבל-בלו (LevelBlue), שמספקת שירותי ייעוץ ואינטגרציה.

הסכום לא פורסם, אך מההודעה נראה כי מדובר, ככל הנראה, בעסקת מניות בין שתי חברות פרטיות, בה יהפכו המשקיעים המרכזיים בסייבריזן - ליברטי של מזכיר האוצר לשעבר מנוצ'ין, וסופטבנק, שהשתלטה על החברה בשנים האחרונות - לבעלי מניות בחברה הרוכשת. מנוצ'ין עצמו גם יהפוך לדירקטור בלבל-בלו.

לבל-בלו היא חברה בת שנה שפוצלה מ-AT&T ומספקת שירותי סייבר לחברות אמריקאיות, בדגש על תשתיות קריטיות וחברות ממשלתיות. היא נשלטת בידי קרן ווילג'אם האמריקאית (Willjam Ventures) בראשותו של רוברט מקאלן, ועל־פי PitchBook מעסיקה 2,500 עובדים ומכניסה כמיליארד דולר.

מאז הפיצול, היא מיזגה אל תוכה שתי חברות - חברת הסייבר הפורנזי Stroz Friedberg וחברת זיהוי מתקפות הסייבר Trustwave. כזכור, כאשר השתלטה סופטבנק על סייבריזן שהוקמה בישראל, היא ביקשה למזג אותה עם טראסטווייב שהיתה מתחרה שלה - אך המיזוג בוטל, וכעת השתיים נפגשות תחת הגג המשותף של לבל-בלו.

תחרות חריפה עם סנטינל וואן ופאלו אלטו

החברה שנוסדה בישראל ומחזיקה כאן עד היום מרכז פיתוח מקומי, ראתה ימים יפים יותר. כאשר נוהלה מישראל על־ידי המייסדים הישראליים שלה, היא גייסה לפי שווי של 2.73 מיליארד דולר באוקטובר 2021, אך המשבר בהייטק והתמקדות יתר בשוק היפני על חשבון השוק האמריקאי והבין־לאומי, הביאו להפחתת שווי שביצעה המשקיעה המרכזית, סופטבנק, שנערכה ב- 2023.

לאחריה, קיבלה בספטמבר 2023 החברה תג מחיר של 475 מיליון דולר, כך לפי PitchBook, ובמרץ השנה גייסה עוד 120 מיליון דולר לפי שווי גבוה יותר של 850 מיליון דולר - סיבוב שהביא את סך הגיוסים של חברת הסייבר לסכום פנומנלי של מיליארד דולר. בין לבין, הספיקו המשקיעים להתקוטט אלה עם אלה בבית המשפט - כאשר איש סופטבנק אריק גאן טען כי המשקיעים, בהם ליברטי, הביאו את החברה לפשיטת רגל. בסופו של דבר עזב גאן את החברה, החברה גייסה הון, ושרדה עוד כחצי שנה בטרם נמכרה.

המיזוג הוא חלק ממגמת קונסולידציה בקרב חברות סייבר - במסגרתה חברות נישה נרכשות על ידי חברות סייבר המציעות מגוון פתרונות. סייבריזן נמצאת בתחרות ישירה וחריפה עם חברות כמו סנטינל וואן ופאלו אלטו נטוורקס.