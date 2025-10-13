מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג בירך היום (ב') על שובו של העובד החטוף אבינתן אור, מי שהחל לעבוד במשרדי החברה בתל אביב טרם חטיפתו ממסיבת הנובה ושב הבוקר לישראל במסגרת הפעימה השנייה והאחרונה של שחרור החטופים החיים מרצועת עזה. זהו המנכ"ל השני של ענקית טכנולוגיה בינלאומית שמברך על שחרורו של עובד חטוף. בחודש פברואר שוחרר משבי הג'יאהד האיסלמי סשה טרופנוב, עובד אמזון, ועם שחרורו שלח המנכ"ל אנדי ג'סי לעובדים. השוואה בין הדברים של שני המנכ"לים יכולה להעיד רבות גם על ההבדל בין השניים ביחסם לטבח ה-7.10, לישראל, לעובדים שלהם ומעידה על התרבות הארגונית שהם מובילים כלפי פנים.

מי חטף את העובד?

הואנג איננו חושש לייחס את חטיפתו של העובד לארגון הטרור: "אחרי שנתיים בלתי נתפסות בשבי החמאס, אבינתן חזר הביתה", כתב במייל ששלח ל- 40 אלף עובדי החברה בעולם ממש ברגע שבו חצה אור את הגבול בחזרה לישראל.

ג'סי, מנכ"ל אמזון, שלא התבטא כלל בנושא העובד החטוף באופן פומבי עד השחרור של טרופנוב בחודש פברואר, כתב אז לעובדים: "זו הקלה עצומה לשתף את החדשות הללו, שעובד AWS סשה טרופנוב, שהוחזק בשבי מאז מתקפות ה-7.10.23 בישראל". זאת, מבלי לציין את שם הארגון שהחזיק בטרופנוב, הגי'אהד האיסלמי, או את ארגון החמאס שיזם את הטבח והחטיפה.

מי סייע לשחרר את העובד?

לדידו של הואנג, "העובדים שלנו בישראל עמדו על המשמר, מאוחדים בנחישות שאבינתן יחזור הביתה בשלום, האחדות הזו שיקפה את הטוב במי שאנחנו". עוד ציין הואנג את העובדים אנשי המילואים ש"שירתו באומץ יוצא דופן בהגנה על הקהילות שלהם במהלך המלחמה", וכן ציין את שמותיהם של עובדים שנהרגו או שיקריהם נהרגו.

באמזון נקטו גישה אחרת: "מאז שנודע לנו על חטיפתם של סשה ומשפחתו, הפעלנו צוות ייעודי שעבד מאחורי הקלעים עם מומחים כדי לתמוך במאמצים להביא לשחרורם ולהבטיח שעשינו את הדבר הנכון עבורם ועבור ביטחונם - כולל הימנעות כואבת מלהגיב בפומבי מחשש שנשפיע לרעה על יכולתם להשתחרר או על היחס אליהם בשבי", כתב ג'סי בחודש פברואר.

כיצד פעלו החברות למען שחרורו של העובד החטוף?

מאז נחטף טרופנוב, שעבר בטרם המלחמה במשרדי אמזון בתל אביב, ניהלה החברה מדיניות של שתיקה בכל הקשור בעובד הישראלי, למעט אירועים פנימיים שנערכים על ידי הנהלת אמזון בישראל. המיליארדר הפרו-ישראלי ביל אקמן אף בירר עם בכירים באמזון את הנושא וצייץ בחודש מאי 2024 ברשת איקס כי היא העדיפה שלא להתבטא בשל "העובדה שאיננה מאמינה שבכלל יש צורך להתבטא בסיטואציה שכזו. מאמינים שם שכל התבטאות בציבור מזיקה יותר מאשר מועילה".

באנבידיה נקטו בגישה פתוחה הרבה יותר: על פי פוסט של עובד החברה אדי גולדנברג ברשת פייסבוק, מדי רבעון הזכיר ג'נסן הואנג את שמו של אבינתן בכל ישיבת-רבעון פנימית בפני 40 אלף העובדים. בנוסף, העובדים בישראל קיבלו מדי יום ראשון דוא"ל מסמנכ"ל משאבי האנוש גדעון רוזנברג, הסופר את הימים בשבי של אבינתן, וקורא להם להצטרף לעצרת השבועית למען שחרורו של אבינתן בכל יום ראשון.

שני השבים - אבינתן אור וסשה טרופנוב - עבדו בטרם חטיפתם במרכזי הפיתוח הישראלים של שתי ענקיות הטכנולוגיה הבינלאומיות, ושניהם השתתפו בפיתוח שבבים הנמצאים בליבת מהפכת ה-AI. אור עבד ערב חטיפתו בצוות פיתוח הספקטרום של כרטיס התקשורת של אנבידיה (הסוויץ'). טרופנוב היה שותף בפיתוח שבבי ה-AI של אמזון, אינפרנשיה ו-טרייניום, מעבדי ההסקה והאימון שבהם משתמשות גם ענקיות כמו קלוד ומיקרוסופט.