בניגוד למגמה בארה"ב: עליות חדות בבורסות אסיה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:00

אסיה

בניגוד למגמה בארה"ב, בורסות אסיה רושמות הבוקר עליות שערים נאות. מדד הניקיי קופץ בכ-1.8%, ההנג סנג מתחזק בכ-1.5%, בורסת שנגחאי עולה בכ-0.6% והקוספי מזנק בכ-2.6% לשיא של כל הזמנים.

וול סטריט

בוול סטריט, שני ימי המסחר האחרונים היו תנודתיים במיוחד, לאחר פצצת המכסים החדשה שהטיל הנשיא טראמפ ביום שישי האחרון. טראמפ הודיע כי ארה"ב תטיל מכסים נוספים בגובה של 100% על סין החל מה-1 בנובמבר, בנוסף לבקרות יצוא על תוכנות קריטיות; זאת, בעקבות מגבלות יצוא חדשות שהטילה סין בתחום המתכות הנדירות - התנהלות שטראמפ תיאר כ"עוינת מאוד". וול סטריט סיכמה באותו יום שישי את היום הגרוע ביותר שלה מאז אפריל, כאשר מדד הדגל S&P 500 נפל ב-2.7% והנאסד"ק נחלש ביותר מ-3.5%. את הירידות הובילו מניות הטכנולוגיה, ביניהן אנבידיה , אמזון , טסלה , ברודקום ופלנטיר .

ביום שני, המדדים המובילים התאוששו באופן ניכר: הנאסד"ק זינק בכ-2.2%, ה-S&P 500 קפץ בכ-1.5% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-1.3%. העליות הגיעו לאחר שטראמפ שחרר מסר מרגיע לשווקים וכתב: "אל תדאגו לגבי סין, הכל יהיה בסדר! הנשיא שי המכובד למדי פשוט חווה רגע רע. הוא איננו רוצה שפל כלכלי לארצו, וכך גם אני. ארה"ב רוצה לסייע לסין, לא לפגוע בה!!!".

העליות נתמכו גם על־ידי עסקת ענק שנחתמה בין חברת OpenAI ליצרנית השבבים ברודקום , לפיתוח שבבים בהיקף של 10 ג'יגה־וואט, לאחר שיתוף פעולה בן שנה וחצי מאחורי הקלעים. מדובר בצעד משמעותי נוסף במסגרת מסע השקעות אגרסיבי של OpenAI, הכולל עסקאות ענק עם אנבידיה , אורקל ו-AMD , במטרה לבנות את תשתית הבינה המלאכותית הגדולה בעולם.

עם זאת, אתמול, המתיחות בגזרת הסחר שוב התגברה והמדדים פתחו את יום המסחר בירידות של מעל 1.5%. זאת, לאחר שמשרד המסחר הסיני הודיע כי הוא מטיל מגבלות חדשות על חמש חטיבות אמריקאיות של ענקית הספנות הדרום־קוריאנית Hanwha Ocean Co. ושוב, הירידות מובלות על־ידי מניות הטכנולוגיה, שתלויות במידה רבה בשרשראות האספקה מסין.

בהמשך יום המסחר, המדדים התאוששו באופן ניכר ומחקו את מרבית הירידות החדות מהבוקר, אך התבטאות נוספת של הנשיא טראמפ בסמוך לשעת הנעילה גררה אותם שוב כלפי מטה. דקות ספורות לקראת סיום המסחר, דווח כי הנשיא טראמפ מתח ביקורת על החלטתה של סין להפסיק לקנות פולי סויה מארה"ב וכינה אותה "אקט כלכלי עוין". טראמפ ציין בפוסט שפרסם כי "אנו שוקלים לסיים את העסקים עם סין בתחום השמן לבישול, ובתחומים הקשורים לסחורות אחרות, כצעד נגדי".

לבסוף וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק נפל בכ-0.8%, ה-S&P 500 ירד בכ-0.1% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.5%.

מניות הטכנולוגיה, שרבות מהן תלויות בשרשראות האספקה של רכיבים מסין, הובילו את הסנטימנט השלילי במהלך יום המסחר. במיוחד בלטה לשלילה ענקית השבבים אנבידיה , שהשילה מערכה מעל 4%. ענקית מחשוב הענן אורקל איבדה מערכה קרוב ל-3%. מניות נוספות בסקטור השבבים, כמו ברודקום ו-TSMC סיימו גם הן את היום בירידות ניכרות.

מנגד, AMD דווקא סיימה את היום בטריטוריה חיובית, לאחר שענקית מחשוב הענן אורקל הודיעה כי תפרוש 50 אלף מעבדים גרפיים של החברה החל מהמחצית השנייה של 2026. ב-CNBC ציינו כי המהלך מצביע על מגמה הולכת וגוברת בקרב חברות ענן, שמציעות את המעבדים של AMD כאלטרנטיבה למעבדים מובילי השוק של אנבידיה , ליישומי בינה מלאכותית.

עונת הדוחות בוול סטריט נפתחה אתמול ברגל ימין, עם פרסומי התוצאות הכספיות של מספר בנקים גדולים בארה"ב, שעקפו כולם את תחזיות האנליסטים, אם כי חלק מהמניות שלהם סיימו את יום המסחר בסמוך לרמת הבסיס. פרסמו דוחות: ג'יי. פי מורגן , גולדמן סאקס וסיטיגרופ , כאשר בלטו לחיוב במיוחד המניות של וולס פארגו ובלאקרוק , עם עליות של כ-7% וכ-3.5%, בהתאמה.

המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל הבוקר בעליות שערים של 0.2%-0.4%.

שוקי החוב הגלובליים

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רשמו ירידות קלות, בעוד שחלק מהמשקיעים פנו לאפיקים בטוחים יותר בעקבות מתיחות הסחר בין ארה"ב וסין. התשואה לעשר שנים עומדת הבוקר על 4.01% והתשואה לשנתיים עומדת על 3.47%.

שוקי הסחורות והמטבעות

מדד הדולר (DXY), האומד את כוחו למול סל מטבעות נבחרים ברחבי, העולם, ממשיך במומנטום השלילי שלו ונופל הבוקר בכ-0.2%, לאחר שגם אתמול ירד בכ-0.2%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט נפלו אתמול במעל 1%, על רקע מתיחות הסחר המתמשכת בין ארה"ב לסין, כמו גם אזהרה של סוכנות האנרגיה הבין־לאומית מפני קפיצת ענק בהיצע הנפט ב-2026. גם הבוקר, נרשמות ירידות קלות במחירי הנפט. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-58.6 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-62.3 דולר.

בשוק הקריפטו, הביטקוין והאת'ריום נפלו אתמול בחדות יחד עם המדדים המובילים בפתח יום המסחר החולף, אך בהמשך מחקו כמחצית מהירידות שלהם. הבוקר, הביטקוין נסחר ביציבות ומחירו נע סביב 112 אלף דולר; האת'ריום עולה בכ-1% ומחירו נע סביב 4,120 דולר.

מאקרו

בארה"ב אמור היה להתפרסם היום מדד המחירים לצרכן, אך ההשבתה בממשל האמריקאי, שכבר נכנסה לשבוע השלישי שלה ברציפות, מונעת זאת. מייק ג'ונסון, יו"ר בית הנבחרים האמריקאי, אמר אתמול כי ההשבתה היא בדרך להיות אחת הארוכות בהיסטוריה. לשכת הסטטיסטיקה האמריקאית מסרה בסוף השבוע האחרון כי גם אם לא תסתיים ההשבתה, ב-24 באוקטובר היא תפרסם את מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר, כדי לסייע לביטוח הלאומי האמריקאי לבצע התאמות יוקר המחיה ל-2026, עבור מיליוני גמלאים וזכאים אחרים להטבות.

ההשבתה גם מונעת פרסום של נתוני תעסוקה, החשובים לפדרל ריזרב כדי לקבל החלטות באשר למדיניות המוניטרית שלו. מה שהכריע את הכף לטובת הורדת הריבית בספטמבר, לדוגמה, היו נתוני התעסוקה החלשים מן הצפוי שפורסמו. יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול, אמר היום בנאום כי התחזית לאינפלציה ולשוק התעסוקה לא השתנתה הרבה מאז פגישת הפד בספטמבר, אך הדגיש כי ישנם סימנים הולכים וגוברים של חולשה בשוק העבודה.